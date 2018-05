No solo de alianza con la Fox ni de Los Simpsons y Futurama iba a vivir Matt Groening (aunque podría). Y es que el creador de la serie de animación más importante de todos los tiempos ultima los detalles de la que será una nueva serie: Disenchantment, una producción de Groening para Netflix que se traducirá al español como (Des)encanto.

Sabemos que la serie tendrá veinte episodios divididos en, de momento, dos temporadas. Como de costumbre, se tratará de una comedia que mantendrá puntos comunes con otras series de animación para adultos de la factoría Netflix como BoJack Horseman, F is for Family o Big Mouth.

En este caso, Disenchantment nos trasladará a la época medieval y seguirá las desventuras de una joven princesa, un compañero-luchador y el personal demonio de esta princesa. Los tres personajes se irán encontrando en el camino de este reino medieval desmoronado con ogros, duendes, trolls, morsas y humanos aún más tontos que Homer J. Simpson.

Aún no hay fecha de emisión de la serie, pero podemos seguir sus pasos en su canal de Twitter , a través del cual han ido filtrando algunas imágenes para que nos vayamos haciendo una idea del universo estético de (Des)encanto; o a la web oficial que hay dentro de la de Netflix .

Art thou ready for this? August 17. pic.twitter.com/iY2psJqB96

A princess, an elf, and a demon walk into a bar…

The new series from The Simpsons creator Matt Groening, coming soon. pic.twitter.com/vruQ0na4tJ

— Disenchantment (@disenchantment) 22 de mayo de 2018