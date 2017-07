“Federico Fellini a todo color”. Esa podría ser la definición más corta del cine de Emir Kusturica, director serbio amigo de pocos e ídolo de muchos y ganador de dos Palmas de Oro en el Festival de Cannes (por Papá está de viaje de negocios y Underground). Tras varios años de silencio, en los que su actividad se ha centrado en el compromiso político, la teoría y la escritura de su propia biografía, regresa a la dirección con una película de largo metraje (tal vez demasiado) y mucha fuerza.

En la Vía Láctea es un cuento lleno de luz y enredo en el que los bombardeos, la fuerte presencia animal y el amor más fabulesco son los protagonistas. Un despliegue de aventuras y desventuras que se disfruta más prescindiendo de seguirlo de forma global y deteniéndonos en los pequeños detalles.

Kosta (Emir Kusturica) es un lechero que todos los días tiene que recorrer un peligroso camino plagado de bombardeos para recoger la leche que transporta. Desde la primera escena, en la que podemos contemplar la belleza del cine con un averío de ocas sumergiéndose en una bañera de sangre, las aventuras de Kosta se suceden en medio de una guerra encarnizada y a la vez cómica para contar una sencilla historia de amor y huida.

Y es que el protagonista no puede evitar caer rendido a los pies de una mujer que aparece en la granja para desposar a otro hombre: una tremenda Monica Bellucci. Así, los dos personajes se entregan a su amor contra viento y marea, escapan del pueblo tras una masacre despiadada y se pasan casi dos tercios de la película huyendo y escondiéndose. Todo esto con gags que bien podrían recordar al slapstik del cine mudo, y con reflexiones filosóficas existenciales, y con un realismo mágico lleno de color, como hemos dicho.

Kusturica ocupa toda la pantalla y la mente del espectador, por su desmesura, por su largo metraje y porque él mismo está en casi todos los planos. Y Monica Bellucci lo hace también, por razones que ya todos conocemos. Es de agradecer el hecho de poder verla en situaciones cómicas, mostrando su vulnerabilidad y manchándose de barro hasta las cejas. Aunque quizá habríamos agradecido más verla sin las incontables capas de operaciones que, como en tantas actrices, pretenden mantener una juventud absurda y al final acaban reduciendo su expresividad.

En la Vía Láctea, historia co-escrita por Kusturica y su hija Dunja, no debería analizarse como un ‘todo’ para disfrutarla. Porque carece de sentido en algunas partes pero no parece importarle. Porque se hace demasiado larga pero en cada escena hay algo maravilloso. Porque está basada en un relato del propio director, como parte de Words with Gods, pero su sencillez se combina a la perfección con su complejidad. Porque no es su mejor película, eso está claro, pero permite terminar de verla con una buena sensación. Sobre todo, con la sensación de querer decir: “Gracias por haber vuelto, Kusturica. Está bien tenerte por aquí”.

En la Vía Láctea