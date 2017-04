Los sinvergüenzas, farloperos y alcohólicos de los libros de Chirbes, a escena

Sinvergüenzas, alcohólicos en tiempos de corrupción y de farras que se pagaban las rayas a costa de los demás, hijos fanfarrones de los tiempos de la burbuja y del pelotazo… son los habitantes de las novelas del fallecido Rafael Chirbes, cuya más conocida y reconocida novela, En la orilla (Premio Nacional de Narrativa y de la Crítica en 2014) atraca como adaptación teatral en la ídem del Teatro Valle-Inclán.

Adolfo Fernández y Ángel Solo condensan las más de 400 páginas de la novela en un espectáculo de hora y tres cuartos, de ambiente cargado y asfixiante e impregnado de un pesimismo apabullante, en el que el protagonista, Esteban, dueño de una carpintería que debe clausurar, ejerce de víctima y verdugo con la llegada de la crisis. Su padre, en estado casi vegetativo, la chica que le cuida, los trabajadores de su empresa y dos amigos, ejemplos de machos ibéricos typical spanish, compañeros de cacerías y de tiempos mejores (porque cualquier tiempo corrupto fue mejor), además del espectro de un amor pasado, son los personajes que le acompañarán en su merecido calvario.

A través de 24 horas (con pesca, caza, paella, copas y coca incluidas) En la orilla nos muestra el pantanoso espectáculo de aquellos que, sin ser grandes empresarios ni políticos, gentes más o menos de a pie, también se ven atrapados por los tentáculos de la codicia y el dinero fácil. La función pretende sumergirnos en este lodazal y lo consigue, con algunas escenas francamente espléndidas, como esa borrachera de los tres amigos, llena de violencia soterrada (o no tanto) e incómodas verdades.

La puesta en escena del director Adolfo Fernández (con un breve pero clave papel de estafador sin ética ninguna) se apoya en unas proyecciones que complementan una práctica pasarela de madera multiusos, y deja vía libre a unos sólidos intérpretes entre los que destacan (sin desmerecer a una Yoima Valdés y Sonia Almarcha que ejercen a la perfección sus papeles) esos dos amigos interpretados por Marcial Álvarez y Rafael Calatayud, en los que se reconoce a sin género de duda a unos tipos indeseables pobladores, en particular, de nuestra geografía peninsular. En cuanto al Esteban de César Sarachu (actor espléndido, como se pudo ver en Reikiavik o en montajes de brutales compañías internacionales como ese The Master and Margarita de Complicité, ahí es nada), oscila adecuadamente entre esos dos roles de víctima y verdugo. Pero también es cierto que es imposible sentir una simpatía casi inevitable por este actor, lo cual no sé hasta qué punto acaba por descuadrar en cuanto a las emociones que uno debería experimentar hacia su personaje.

Aun así, esta adaptación de la novela de Chirbes sigue siendo una función para amantes de las aguas y los personajes turbios. Más que turbios: pantanosos.

En la orilla