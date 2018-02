Llevan años siendo una de las duplas de pinchadiscos más reclamadas del circuito festivalero. Elyella DJs son unos básicos para echar el cierre a varios de los festivales más importantes de nuestro país, y no tiene pinta de que vaya a cambiar; pero la dupla lleva varios meses queriendo ir un paso más allá, produciendo sus propias canciones y llevando su pulso creativo a otro estadio.

Lo hemos visto no solo poniendo en marcha el sello Vanana Records con otros compañeros como Amatria, sino también a través de tres hits que se mantienen en esa frontera entre el indie y el dance-house moderno, como quedó plasmado en Magic, Get Away y This is Now. Ahora, han decidido hacer su primera incursión en español, pero no lo hacen solos.

Y es que acaban de lanzar Todo lo que importa, uno de los nuevos singles que adelantan del inminente Lovers, primer disco oficial de Elyella, junto a una de las bandas más ascendentes del llamado indie mainstream, los murcianos Viva Suecia, que colaboran con el dúo de DJs en una de las colaboraciones que, a buen seguro, y dada la cantidad de festivales que hacen ambos proyectos cada temporada, quizá podamos ver más de una vez en directo.

El, ella y Viva Suecia