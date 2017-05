Elyella DJs estrenan ‘Magic’, su primera canción de autoría propia

Hace unos días os poníamos en órbita de los nuevos movimientos de Elyella: no solo iban a hacer su primera incursión en el universo de los temas propios, sino que además ponían en marcha junto a compañeros como Amatria y Pau Paredes un “sello de artistas gobernado por artistas” que decidieron llamar Vanana Records. Ahora, el primer movimiento de Vanana es ya una realidad.

Y es precisamente Magic, un hit inmediato que mantiene el ADN de una de las duplas de DJs más reclamadas por el circuito de festivales de música alternativa y que a través de mensajes como “The fight is the show!” consiguen dar el primer paso en esta nueva dimensión del proyecto con una canción que oposita desde ya a reventar festivales y a llenar las pistas de baile de todo club indie que se precie, tras años de realizar remezclas para bandas tanto nacionales como internacionales, como es el caso de The Royal Concept, I’m From Barcelona, Pixies o León Benavente, entre otros.

Dupla mágica