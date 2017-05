El primer film de la esposa de Coppola como guionista y directora llega a España

Ya se sabe: en el mundo libre de los Estados Unidos las mujeres pierden su apellido cuando se casan. Pero si te casas con un tótem del cine, ya no solo portas el apellido, sino una forma de afrontar y de enfrentarte a la creación fílmica, si es que compartes algo con ello. Si no, que se lo digan a Eleanor Jessie Neil, que lleva 53 de sus 81 años siendo Eleanor Coppola, una gran cineasta documental que, ya como octogenaria, se enfrenta a su primer film como directora y guionista de su primer ejercicio narrativo.

Se trata de París puede esperar, la nueva película de Eleanor Coppola (sí, esposa de Francis Ford y madre de Sofia, entre otros honorables que forman parte de su libro de familia), quien tras firmar icónicos films como directora de documentales de la talla de Corazones en Tinieblas (con el que consiguió dos Premios Emmy en 1991) o el making of de la María Antonieta que recreó su hija, ahora escribe y dirige una road movie que se estrenará en cines españoles.

París puede esperar, que se estrenó el pasado año en cines norteamericanos y que es una comedia romántica protagonizada por Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet y Linda Gegusch narra la historia de una mujer casada con un exitoso productor de cine que, de manera inesperada, se encuentra viajando de Cannes a París con un socio de negocios de su marido que le hará replantearse qué es lo que realmente quiere.

La película ha recibido críticas muy dispares, entre los que adulan y encuentran puntos positivos en el cine de Eleanor (“sirve como escapatoria de la vida real”, decían en The Hollywood Reporter; o “una historia ligera llena de comida, flores, buen vino y buenas interpretaciones”, como decían en Screendaily) y los que la dejan a la altura del betún (“Un desastre mal elaborado: imagina una mezcla de The Trip y Lost in Translation pero con diálogos rancios”, decían en Village Voice; o la lapidaria “una road movie insufrible. Se podría esperar más de la mujer de Francis Ford Coppola. Se podría esperar más de cualquiera”, como dijeron en Variety).

Nosotros tendremos que esperar unos días aun, al viernes 16 de junio, para salir de dudas.

Eleanor no puede esperar