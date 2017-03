El pasado fin de semana fin de semana el director iraní Asghar Farhardi (1972) ganó su segundo Oscar por El viajante, que llega este fin de semana a nuestras pantallas, y se consagró definitivamente como uno de los más grandes directores del cine actual.

La mayoría de los espectadores occidentales lo conocimos con su cuarta película, la magnífica A propósito de Elly (2009), galardonada en el Festival de Berlín. Esa película nos descubrió a la actriz persa Golshifteh Farahani, a la que recientemente vimos (y nos enamoró) en Paterson, de Jim Jarmush, y que contenía ya las señas de identidad de su cine: un reducido grupo de personajes pertenecientes, normalmente, a las clases urbanas; un accidente, un hecho funesto, que desgarra su rutina y los obliga a enfrentarse a sus contradicciones y mentiras; un secreto, una intriga psicológica que se va desplegando lentamente a lo largo de la trama con tal maestría que, a menudo se le compara con Hitchcock; y por último, un retrato soterrado, pero profundamente crítico, de la sociedad actual de su país.

Los reconocimientos que recibió esta película se multiplicaron con su siguiente cinta, considerada desde ese momento su obra maestra, y una de las mejores películas de los últimos años: Nader y Simin, una separación (2011). Nos relataba el fin de un matrimonio, una pequeña tragedia doméstica que se amplifica cuando se produce un accidente doméstico que llevará a ambos hasta el límite. Esta historia, contada con una exactitud y una tensión casi increíble se llevó, entre otros premios internacionales, un Oso de Oro del Festival de Berlín, un César a la mejor película extranjera y, por supuesto, un merecidísimo Oscar. Tras este éxito abrumador, Farhardi rodó en Francia El pasado, otra película excelente donde mezclaba de nuevo el drama y el thriller psicológico a partir del reencuentro de otro matrimonio roto.

Ahora ha conseguido otro triunfo mundial con El viajante (The Salesman), que cuenta una historia mucho más cruda y violenta que sus cintas anteriores. De hecho, se podría afirmar que su tema principal es el efecto corrosivo de un crimen sobre sus víctimas y la esterilidad de cualquier intento de venganza; lo que nos recuerda, por ejemplo, a Prisioneros de Denis Villeneuve, aunque El viajante es una película infinitamente superior. Estamos en el Teherán actual. Una pareja feliz, culta, de clase media: Rana y Emad, interpretada por Taraneh Alidoosti y Shahab Hosseini. Él es un profesor de educación secundaria y forman parte de un grupo de teatro semiprofesional, que han llevado a escena Muerte de un viajante de Arthur Miller. Con habilidad, Farhardi crea un juego de espejos entre las sombrías escenas de la obra de Miller y lo que va a ocurrir a Rana y Emad.

Una noche, repentinamente, tienen que evacuar el edificio en el que viven, porque está a punto de desmoronarse por un fallo en la construcción. Sin ningún lugar al que dirigirse, finalmente, la pareja encuentra un pequeño apartamento gracias a un compañero del reparto. Tras ese gran susto, todo parece encarrilarse. Siguen con su vida. Una noche Emad sale a hacer unas compras, mientras que Rana se da un baño. Cuando llaman a la puerta, Rana piensa que es su esposo de vuelta. Pero no lo es.

Van a descubrir, demasiado tarde, que en ese piso vivía una joven que trabajaba como prostituta y sus clientes solían aparecer a cualquier hora de la noche… Cuando Emad regresa, ve manchas de sangre en la escalera y, en el apartamento, a su esposa, inconsciente, en la ducha, llena de sangre… A partir de esa escena impactante, ambos personajes descienden hacia un infierno privado, llevados por el miedo, la neurosis y el ansia de devolver todo el dolor que acumulan al culpable. Hasta llegar a uno de los finales más devastadores del cine contemporáneo.

Hay que citar que Asghar Farhardi no estuvo en Los Ángeles para recoger su premio como protesta por la prohibición de viajar a Estados Unidos impuesta a sus conciudadanos y los de otros países musulmanes. Merece la pena citar las palabras de este gran director, al explicar su ausencia:

“Mi presencia se ha visto acompañada de condiciones y obstáculos que considero inaceptables aunque se hubiera decidido aplicar una excepción en mi caso. Por lo tanto, quiero transmitir en este comunicado lo que habría dicho a la prensa si hubiera viajado a Estados Unidos: los radicales, a pesar de sus nacionalidades, discusiones políticas y guerras, entienden y aprecian el mundo de la misma manera. Para hacerlo no tienen más elección que recurrir a la vía del ‘nosotros y ellos’, que usan para crear una imagen aterradora del ‘ellos’ y para atemorizar a los ciudadanos de sus propios países. No está limitado a Estados Unidos; en mi país los radicales son iguales. Durante años, y a ambos lados del océano, grupos de extremistas han intentado presentar a su pueblo una imagen irreal y terrorífica de varias naciones y culturas para convertir sus diferencias en desacuerdos, sus desacuerdos en enemistades y sus enemistades en miedos. La capacidad de inspirar miedo en la población es una herramienta importante que los individuos de mente estrecha usan para justificar un comportamiento fanático y extremista. Sin embargo, creo que los parecidos entre los seres humanos de esta tierra y sus varios países, y el que existe entre sus culturas y confesiones, pesan mucho más que sus diferencias. Creo que la raíz de muchas de las hostilidades en los países del mundo hoy en día debe encontrarse en las humillaciones recíprocas que han padecido en sus respectivos pasados y, de esto no cabe duda, creo que la humillación que padecen hoy será la semilla de las hostilidades del mañana”.

El viajante