El Pardo irrumpieron hace cuatro años en el circuito, y lo hicieron casi como en una manifestación de las de antes, con una antorcha en el brazo izquierdo y un discurso firme, como una reyerta de un rock rebelde que parecía extinguido de la faz del circuito alternativo estatal, a estela del movimiento 15-M y en uno de los períodos de agitación política más revueltos de la democracia.

En menos de cinco años les ha dado tiempo a publicar una maqueta, un EP y tres álbumes que buceaban por las cavilaciones del post-punk, de la no-wave, de la spoken word pero también del pop, de la performance pirotécnica y de la canción protesta.

Ahora, deciden echar el cierre (no saben ni ellos si será definitivo o no: de momento, guardan los instrumentos en la funda y se dedican a sus otros proyectos musicales) con un concierto mañana, sábado 23 de septiembre, en el Maravillas Club, para el que aún podéis comprar entrada.

Pero antes de presentar su potencial cadáver en cuanto acabe el concierto, el combo madrileño decide dejar un último sello, estrenando a través de nuestra web el videoclip que Muerte Horrible realizó para la canción Nuevo plan de jubilación, la versión de Esquimales que forma parte del repertorio de Europa sí, el disco que vio la luz este año.

Nosotros pensamos que no deberían jubilarse, por eso, debajo del flamante videoclip que estrenamos en Notodo, podéis leer la conversación (¿la última que tienen como El Pardo con un medio?) que hemos tenido con Raúl, Koldo y David, tres quintos de la banda, en la que explican su decisión y sus derivas.

¿Por qué decidís aparcarlo ahora, cuando hace solo unos meses que salió Europa sí?

Koldo: Necesitamos reubicar y plantear los retos del grupo, tanto en lo personal como en la parte musical. Además de haber pasado por un fatigoso proceso en el que hemos contado con varios baterías a lo largo de este año, enseñando y trabajando con cada uno de ellos en las canciones, creo que nos va a venir bien tomar aire y recuperar la parte de experimentación con la que nació el grupo.

Raúl: Hemos dado conciertos verdaderamente buenos, los hemos disfrutado mucho. Pero hemos llegado ahogados con la preparación de cada uno de ellos. Cinco baterías en un año no sólo son muchos como número, sino que son indicio de una dinámica que no es sostenible. Queremos seguir siendo una banda, que el proceso creativo siga siendo colectivo y nos sirva de alivio respecto a las obligaciones y problemas de cada integrante del grupo, no lo contrario. En lo personal las amistades se han ido reforzando con el tiempo: “exprimir” el disco nuevo no justificaría sacrificar a las personas que somos el grupo.

David: En los últimos meses ya veníamos dándole vueltas a la idea de transformar un poco el directo. El Pardo siempre ha sido un proyecto que ha dado mucha libertad y una paleta muy amplia en lo musical, sobre todo en las estructuras de los temas pero también en lo sonoro, así que queríamos aprovecharlo y generar alternativas introduciendo nuevos sonidos y nuevos instrumentos. Al entrar Ana (de Sangre), eso se hace más notorio y queríamos probarlo contando con un batería excepcional como es Álvaro. Al irse él fuera del país creemos que ya ha sido el momento de ir con todo a por ese cambio, no sabemos si como El Pardo o con otro alias, pero para eso hace falta parar un tiempo y replantear las cosas lo mejor posible.

Cuando aparecisteis se habló bastante de vosotros. Pero, con el tiempo, se fue apagando esa intensidad. Decís que una de las causas por lo que aparcáis el proyecto es por limitaciones económicas. ¿Esperabais mayor repercusión, algún sello o agencia con estructura?

Raúl: Es curioso, porque al principio se dio esa atención, casi efervescente, que comentas. Tocábamos casi todas las semanas, normalmente ante públicos conocidos. Llegamos a tocar tres días seguidos en Madrid. Sacábamos una maqueta en Bandcamp sin más y numerosos blogs y foros se hacían eco. Después ese tipo de repercusión ha sido menor, aunque los pocos acercamientos que hemos intentado de cara a los medios han ido bien.

Creo que determinadas decisiones a la hora de cómo llevar el grupo o la comunicación han tenido que ver con eso. Sin embargo, el público en los conciertos ha sido más numeroso. Por ejemplo, la última visita a Barcelona, sin disco nuevo, se llegaron a juntar alrededor de 300 personas, lo que para un grupo como el nuestro es considerable, más fuera de tu ciudad. Hay personas que nos siguen y nos recomiendan por puro entusiasmo. Es extraordinario eso.

Koldo: Hemos tenido repercusión y hemos tenido varios sellos interesados a lo largo de estos años. Al final, las decisiones las hemos tomado siempre de manera democrática dentro del grupo y, si no hemos fichado por alguno de los sellos convencionales que se han mostrado cercanos a nuestra propuesta durante este período, ha sido porque hemos creído que de esta manera manteníamos la esencia más acorde con las necesidades y planteamientos de cada uno de los miembros del grupo.

Realmente, el esfuerzo que plantea un grupo como El Pardo, con la mayor parte de cada una de nuestras vidas volcadas en nuestros trabajos diarios y, además, la pasión con la que vivimos nuestra faceta musical, a veces necesita de un tiempo para poder bombear de nuevo con toda la ilusión.

¿Qué diríais que “se pierde” la escena sin un grupo como El Pardo?

Raúl: Una voz. Afortunadamente hay otras. Yo creo que la música es cada vez mejor y que siempre hay proyectos valientes y honestos. Seguiremos atentos a lo que pasa, mientras valoramos si seguimos, si volvemos y cómo. Ahora necesitamos ese tiempo. Cuando volvamos, tiene que ser para seguir haciéndolo muy bien en directo y comunicando algo propio. Que podamos estar un poco orgullosos. Agradecidos por la atención, eso siempre lo estamos.

Koldo: Creo que sigue habiendo muchos grupos que cumplen una función de denuncia, como el nuestro. Quizá lo más característico de nuestro grupo siempre ha sido aunar el terreno musical al que ha llegado el grupo, con un nivel de narración y denuncia con el que estábamos satisfechos, pero haciéndolo desde un plano musical muy distinto, del que veníamos, que, básicamente, es el indie de guitarras.

David: No es algo que nos toque decir a nosotros. Lo que sí diría es que la “escena” va a seguir porque muta, porque todas estamos en otros proyectos, porque surgirán nuevos y otros se morirán. Queremos que esto siga vivo y sea cada vez más inclusivo, horizontal y antipatriarcal. Ha sido maravilloso que en una ciudad como Madrid, que durante los dosmiles estuvo en gran parte muerta a nivel underground, haya pasado lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años. Es algo de lo que se ha hablado poco, aunque estoy convencido de que las y los que hemos formado parte de ello vamos a recordarlo toda la vida.

¿Podría haber existido El Pardo en otra coyuntura o contexto sociopolítico?

Raúl: No creo. Yo siempre nos he visto como un grupo coyuntural. Me asombra la duración y productividad alcanzada, con tres discos en cuatro años de actividad ininterrumpida. Ese foco de establecer una conversación entre las canciones y el medio en que aparecen, nos ha mantenido activos y vigentes este tiempo. No somos un grupo retro o que reformulemos una propuesta estética. Hay elementos estéticos en lo que hacemos, pero creo que van unidos a una cierta ética en la construcción del discurso. Y ese discurso responde a cómo nos afecta la realidad.

Hubo un momento, hace tres o cuatro años, que algunos grupos capitaneasteis una especie de “nueva canción protesta”: vosotros, los últimos discos de Nacho Vegas o Pony Bravo. ¿Os gusta que se os identifique con esa idea de “nueva canción protesta”? ¿Diríais que ha “servido” de algo?

Raúl: La idea de “escena” o “tendencia” es útil para llamar la atención sobre algo que está pasando. Yo no soy muy partidario de dejarme guiar por eso, pero tampoco me es ajeno. Por ejemplo: nosotros tocamos con Nacho Vegas en un aniversario del Patio Maravillas; dentro del grupo hay integrantes a los que su música les llega y a otros no, unos más partidarios de la época anterior, otros de esta con su giro explícitamente político. Yo no veo tanta relación entre lo que nosotros hemos estado proponiendo y lo que hace él, o lo que hace Pony Bravo. Desde el punto de vista de la crítica musical, el valor de esas comparaciones es relativo. Pero desde luego que nos parece bien que quien nos escucha nos meta en el mismo saco que otro grupo que le guste y le transmita algo. En ese gesto siempre domina el cariño. Cuando lo recibimos, nos sentimos valorados.

David: Creo que si se identificó a El Pardo con esa etiqueta sirvió para eso… y poco más. Mi impresión es que El Pardo es un grupo que se identifica más con Madrid y cómo se genera todo el discurso centralista que luego se vierte y vomita a nivel nacional desde esta ciudad que con grupos que vienen de contextos diferentes como Vegas o Pony Bravo.

¿Requiere mucha exigencia y coherencia mantener un discurso político y a la vez militar en una escena muchas veces tan contradictoria como la del indie?

Raúl: Nosotros hemos querido llevar las cosas desde la autogestión y, honestamente, no creo que hubiéramos podido responder a determinadas exigencias que permiten que un grupo sea interesante para que un sello o agencia “lo trabaje”. Eso ha tenido un coste. Económico en el sentido monetario, y también económico como forma de medir el balance de tiempo, descanso, necesidad de mantener trabajos e ingresos. Creo que hay exigencia en sostener esa actitud, y que exige carácter hacerlo disfrutando de los aciertos y comprendiendo los errores, para seguir adelante.

David: No sé si alguna vez lo contamos pero en estos años ha habido muchos toques de atención al grupo por aceptar determinadas propuestas o tocar en ciertos espacios que, al contrastar con el discurso de las canciones, generaban cierto malestar o polémica entre gente cercana y algo más lejana. Hemos tratado de estar siempre alerta, escuchar a nuestras amigas y pensar cada paso que dábamos.

Aún así no nos hemos librado de errores que, simplemente porque Raúl dice ciertas cosas en sus letras, a otros grupos se les perdonaban y a nosotros no. Pero la gente que tiene más nos lo tiene en cuenta tampoco se ha parado a pensar la cantidad de cosas a las que hemos dicho que no en estos cuatro años, que probablemente habrían hecho que el grupo fuera más sostenible o incluso tuviera ganancias para poder salir más a tocar fuera, y tampoco a las que hemos dicho que sí pero no nos han dado un duro. Esto último tampoco es que sea algo exclusivo de nosotros: la mayoría de bandas del underground madrileño de los últimos años te puede decir que han pasado por lo mismo.

Dicho esto, a mí personalmente no me gusta que se nos catalogue como indie, porque pienso que el proyecto puede dar mucho más de sí que el rock para blancos de festival o lo que sea que es el indie ahora. En el contexto en el que nos movemos hay lo que la prensa considera hoy en día indie pero también propuestas mucho más locas que entroncan con otras maneras de crear, componer y tocar en directo. Afortunadamente.

No sé si lo veis también, pero tiene cierto punto poético que lo último que saquéis a la luz antes del concierto de este sábado 23 de septiembre en la Maravillas sea gritando eso de “¡debemos jubilarles! ¡llegamos tarde, y los misiles también!” en la versión que hacéis de Nuevo plan de jubilación.

Raúl: (Ríe) ¡Muy bien visto! Esos juegos fortuitos del azar o del destino son tronchantes. Una de las grandezas de la vida es su capacidad para ser ridículamente coherente. Además, esa canción es una adaptación de la original de Esquimales que, en particular para mí, fue el grupo que me inspiró a empezar a mover lo que luego ha sido El Pardo.

Os hago la pregunta que vosotros mismos os estáis haciendo: “¿cómo seguir para que todo tenga sentido y sea sostenible?”

Raúl: Creo que eso es justo lo que aún no sabemos. Para un proyecto de nuestras características, entre la “industria” y la autogestión, quizá hay una tercera vía que tenemos que encontrar para que sea la nuestra. Al final volveremos a eso, a la socialdemocracia.

David: Pero sin nostalgia, por favor.

