¡Qué viene El Lobo! Julio, Tanín y Búho vuelven a la carga con Bestias del sur salvaje y lo hacen con sorpresa incluida: para sonidos, colores. Ya nos dieron lo nuestro con esas Grabaciones Sumergidas 2015, listado sonoro que nos dejó a muchos con las patas colgando y a la pista (cómo no) sudando adrenalina. Han pasado dos años desde que el trío gaditano nos inyectara esa dosis vitamínica que todos, de una forma u otra, necesitamos y ahora es momento de más: una nueva aventura que aúna apuestas diferentes en las que identificamos sonidos más melódicos cercanos al rock and roll y otra forma de hacer las cosas… aunque sin boberías desproporcionadas, que los chiclaneros siguen siendo puros El Lobo en Tu Puerta y en su sino nada ha cambiado del todo porque todo en ellos parte de no planificar ni dónde van a dormir esta noche.

Dicen por ahí que son una mezcla de Black Sabbath a MC5 y, aún así, demuestran que siguen siendo ellos mismos. Hablamos con Julio, apisonadora que pone a voz a los chiclaneros, y (ansiosos) tratamos lo importante: su nuevo disco, y la gira en la que se encuentran sumidos, y que los traerá el próximo jueves 11 de enero a la Wurlitzer Ballroom madrileño. Como dicen desde su propio sello: “más grandes que la puta vida”.

“Si nos ves o nos escuchas en los primeros discos sin conocernos y lo primero que te llama la atención es el ruido, la brutalidad de nuestra música, sientes que te golpea en la cara”

Bestias del sur salvaje es lo nuevo de El Lobo en Tu Puerta, como la peli… ¿Sois vosotros las bestias?

Julio: Sí, viene de la peli, está claro, ¿no? Es una película que me moló mucho y me pareció que en nosotros tenía doble significado, ¿sabes? Nosotros somos las bestias, somos del sur y estamos asalvajados. La peli me gusta mucho y la estética, digamos, del lugar donde ocurre la peli va mucho con nuestro estilo, de alguna manera. Cuando la vi, inmediatamente, pensé en el título. Además, este disco habla un poquito de cosas que van en la línea de la temática sureña de EEUU. Me pareció que con este nombre el paquete quedaba completo.

Después de dos años sin sacar nada y tras maravillarnos con Grabaciones Sumergidas 2015, además de dejarnos temblando con vuestro paso por lo escenarios, ¿para cuánto os han dado este par de años? ¿Cómo os ha ido durante este tiempo?

Hoy también lo estaba leyendo por ahí. Hemos tardado dos años, sí, pero es que en verdad no hemos tardado dos años, porque entre medio sacamos un cassette de versiones (que aunque no haya que componerlas, tienes que plantearte las que quieres hacer). Después ya vinieron los tiempos de componer los temas, de entrar en estudio, etc. Realmente no ha sido un parón, ha sido todo muy, muy seguido. Pero claro, siempre necesitamos un poco de tiempo para crear cosas nuevas.

Creo que no sólo es cosa mía. Ya se escuchan voces por ahí. Con este nuevo dico se os nota más cambiados, más melódicos, por decirlo de alguna manera. Bestias del sur salvaje no puede identificarse de lleno con lo que, hasta el momento, nos teníais acostumbrados. Creo que hasta podéis captar la atención de los que antes no os conocían. ¿Podemos llamarlo evolución?

Mmmm… No es algo premeditado, realmente. Pero es verdad que eso de que igual con este disco podemos llegar a más gente, a público nuevo, me lo ha dicho mucha gente. No sé, nosotros siempre hemos tenido ese rollo sureño blusero. Lo que pasa es que el grupo va creciendo y tú el día uno que te pones a tocar no desarrollas por completo la idea que tienes en la cabeza. Hemos tardado en llegar a este punto.

Por la parte que me toca, yo tampoco soy un cantante: vengo del hip-hop, antes rapeaba, yo no sé cantar. Durante todo este tiempo que llevo con ELETP, he aprendido a adaptarme un poco a lo que hacemos. Se ha notado, planteo los temas con la voz de una forma muy diferente: son temas más cantados. Pero todo lo que hacemos nosotros suele ser siempre sin premeditación. Si nos conoces, sabrás que funcionamos a la par que van surgiendo cosas. Alguien llega con una guitarra y es más blusera, y ya de ahí vamos empalmando las cosas. No creas que ha habido un pensamiento planificador. No hemos dicho: vamos a hacer un disco más blues. No. Ha salido así. También hay que tener en cuenta los años que llevamos juntos. Los años y el proceso. El grupo ha evolucionado de otra manera.

“Aunque el título del disco apunte que somos salvajes, estamos un poco más domesticados”

Vuestros directos son medicina pura. La gente que va a veros es porque sabe lo que se va a encontrar. Qué esperáis de este nuevo trabajo.

Siempre decimos la misma chorrada, pero es que es verdad: nosotros no sabemos esperar. Esperamos poder tocar lo que podamos. Nos lo pasamos muy bien. Lo suele decir siempre Búho cuando terminamos de tocar: coño, nos lo hemos pasado muy bien hoy. Cuando dice eso, yo duermo tranquilo.

El público de eso se da cuenta. Cuando un grupo lo pasa pipa sobre el escenario, directamente, los que están allí no tardan en contagiarse.

Nos lo pasamos tan bien, que yo muchas veces me olvido de que hay gente viéndonos (risas). Me pongo a hacer cosas que hago en los ensayos. Cuando comenzamos a tocar (que no tocábamos tanto fuera ni teníamos tantos conciertos), al final los ensayos eran en si todos los conciertos. Pero de verdad. Se rompían cosas, volaban otras cosas… Ahora ya no, ahora ya estamos más calmaditos, por eso de que tocamos más, pero… Nosotros somos muy de eso, de disfrutar, no tenemos demasiadas pretensiones.

Siempre admiramos el pasárnoslo bien nosotros. No sé si eso es bueno o es malo, porque también está el lado de que parece un poco egoísta por nuestra parte. Pero es así como nos sale.

“Somos un grupo muy particular, hay gente a la que es imposible que le gustemos”

¿Cómo están recibiendo estos nuevos temas vuestros seguidores?



Muy bien. Por ahora, bien. El disco salió a la venta el 17 de noviembre, pero la preventa se abrió siete días antes, el día 10. Cuando se trata de una coproducción, la venta del disco nos la distribuimos entre las personas que, digamos, han editado el disco… al menos en nuestro caso.

Nosotros mismos, que tenemos discos a la venta en conciertos y tal, hemos agotado ya nuestra tirada y estamos con la segunda tirada. Por lo visto, en la web de Knockturne también va muy bien la venta. En ese sentido estamos muy contentos. La verdad es que está gustando, el feedback es muy bueno. Recibimos muchas fotos y muchos vídeos de gente que está escuchando el disco. A nivel de prensa todavía estamos moviéndolo: entrevistas, viajes a Madrid, etc. Pero, en principio, la gente está hablando muy bien del disco. Yo sé que somos un grupo muy particular, hay gente a la que es imposible que le gustemos, pero yo creo que el cambio éste del que tú hablabas antes se ha notado: aunque el título del disco apunte que somos salvajes, estamos un poco más domesticados.

Por eso yo hacía antes referencia a ese público que, con Bestias del sur salvaje, está en potencia de convertirse en público real. Quizás podéis llegar, aunque sea sin querer, a más gente.

Claro. Es que si nos ves o nos escuchas en los primeros discos sin conocernos y lo primero que te llama la atención es el ruido, la brutalidad de nuestra música, sientes que te golpea en la cara. Pero después, lo que ha ido surgiendo (que eso sí estaba en el principio) es la vena blues: hemos buscado más medios tiempos y una cosita más escuchable, pero siempre dentro de nuestro estilo. Tampoco dejamos de ser quienes somos. Sí que es verdad que nos gusta mucho ese rollo blues, que es como muy repetitivo; yo creo que el lado blues es una cosa que nos encaja muy bien. Aparte, los grupos blues suelen ser un poquito pesados… ¿sabes qué te digo? En plan: punteo, no sé qué, sonido perfecto… Nosotros, la verdad, tenemos el rollito este pantanoso en el que nos desenvolvemos muy a gusto. Eso nos da un estilo diferente. Ojalá pudiésemos entrar en un circuito blues, me haría el hombre más feliz del mundo… Podríamos romper cosas con la cabeza y cosas de esas.

“Nos gusta mezclar nuestro rollito pantanoso con aires más del blues”

Algo que me ha superencantado ha sido el vídeo de Bachata. El poco presupuesto, la cámara fija, esa única toma… Tengo varias preguntas: ¿lo habéis hechos así porque no tenéis pasta? (creo que os habéis gastado veinte escasos pavos); ¿lo habéis hecho así como crítica a que tampoco hay que gastarse tanto para enseñar lo que uno hace? Cuéntame.

No, a ver. Lo de la crítica no, porque tampoco creo que seamos nadie para criticar nada. Si tú tienes un presupuesto del carajo, pues gástatelo, ¿sabes? Lo hemos hecho así porque no tenemos pasta y porque todo lo que hacemos lo hacemos como lo hacemos porque no tenemos pasta. Una cosa que siempre hemos comentado es que la gente siempre nos dice: “oh, hacéis vuestros propios instrumentos…”. Y nosotros: “Claro, lo hacemos así porque no tenemos pasta…”. Eso no es una postura. No tenemos dinero para tener una guitarra. Y lo videoclips, pues un poco igual.

No tenemos dinero para hacer un vídeo. De hecho, Pitu García, que es el que suele hacer todos nuestros vídeos, es colega nuestro, un miembro más del grupo. Nosotros no nos gastamos pasta en Pitu y es él el que se encarga de la imagen de ELETP. Todo surge de esa colaboración: la idea del vídeo de Bachata venía realmente de hacer un homenaje a una peli de los ochenta. A nosotros nos encantan los ’80, es nuestra época y somos muy ochenteros en todo. Nos encantan Los Gremlins, Los Cazafantasmas, Los Goonies… Y Cuenta conmigo (Stand by Me, en su título original) también. En ella aparece un concurso de comer tartas donde un tío muy gordo vomita sobre la gente… (risas). Entonces, pensamos que a esa escena teníamos que hacerle un pequeño homenaje. Todo empezó por ahí.

También a mí me gustan mucho los Doritos, a la gente le hace mucha gracia eso. De hecho, tiro doritos en los conciertos… En fin, cogimos todo ese batiburrillo de ideas y dijimos: “tío, un plano fijo y al carajo, a ver qué pasa”. Y además todo a una toma, no hicimos más, es la única que existe y de ella salió el videoclip. El Pitu (el cabrón) se encargó de hablar con cada uno de nosotros por separado. Se encargó de que cada uno adoptase un papel diferente ante la cámara. Lo tenía todo controlado, el hijo de puta (risas). No nos reunió a todos juntos, él por separado (risas). Nos manejó como a marionetas. Salió del carajo, yo cuando lo vi flipé. ME ENCANTÓ.

“Nos lo pasamos tan bien, que muchas veces me olvido de que hay gente viéndonos”

¿Tenéis ya alguna girilla preparada? El 11 de enero estáis en Madrid, en la WURLITZER BALLROOM, bolo que organiza Familia Palmer. Pero se suspendió la Merendola, ¿qué pasó con eso?

La preventa no funcionó lo bien que se esperaba. Funcionó pero no lo suficiente para poder cubrir gastos previstos. Todo ha sido por la Merendola de Málaga, que arrastró al de Sevilla. Y en cuanto a la gira, pasa que nosotros tenemos unos curros (principalmente yo, que en verano no puedo salir a tocar demasiado) un poco complicados. Nosotros nos movemos por grabar, no por tocar… está el tiempo que tardamos en componer, luego lo que tardamos en grabar y, ya después, los conciertos que se hacemos. No nos centramos tanto en salir a tocar como en el periodo de grabación porque no podemos, es así. Yo no puedo escaparme demasiado para tocar. Es una pena, ojalá fuese de otra forma. Pero sí, hay cositas por delante. Hacemos todo lo que podemos.

