Le entrevistamos ahora, pero os prometemos que El Kanka ya existía antes de OT 2017 (como muestra, la entrevista que le hicimos por su disco anterior, con el que llegó a La Riviera). Igual es duro para muchos de vosotros, pero sus letras constructivas, sinceras y optimistas están en boca de un público fiel desde años, mucho antes de que Amaia Romero (a la que agradecemos que, espontánea o premeditadamente, haya hecho televisivas sus canciones) hiciera esas versiones tan bonitas que han presentado al malagueño ante un público al que no está del todo acostumbrado. Aunque no nos sorprende para nada que Juan Gómez Canca se tome el detalle de la ganadora con total tranquilidad, agradecido y muy contento, pero con normalidad.

Su música lleva años transmitiendo sin rodeos ni penas y sus letras generando el buen rollo que en algún momento todos pedimos a modo de auxilio ante la necesidad de seguir adelante. De todo eso y de más han estado y están llenas las canciones de El Kanka, un artista que de dedicarse a cualquier otra cosa que no tuviera nada que ver con la música estaríamos convencidos de que seguiría teniendo la misma personalidad arrolladora frente a la vida.

Estamos considerando seriamente que Canca pueda esconder la pócima secreta de la eterna juventud (o de la felicidad, que es lo mismo): su música es el reflejo de cómo le gusta afrontar los momentos agridulces y la receta funciona, porque no son pocos los que encuentran en las canciones del malagueño una mano amiga, casi hermana. Ya van cuatro discos sonando en todos sitios, menos en la radio, y muchas salas colmadas de gente real rendidas a sus directos. A Latinoamerica también se la ha ganado. Hace unos días florecía El arte de saltar y nosotros hemos querido que nos cuente cómo van las cosas en su ya ancha carrera.

“Que Amaia de OT cantase mis canciones lo he recibido como una de las cosas absurdas que tiene la vida”

Pasan cuatro días desde la publicación de El arte de saltar, en A VOLAR MUSIC (tu propio sello), un cuarto álbum de estudio, un trabajo que a algunos nos hace pensar que El Kanka se encuentra, si no en el mejor, en un momento muy bueno de su camino.

Primero, muchas gracias. Yo, la verdad, es que también lo pienso. Lo que pasa es que, claro, uno desde su subjetividad tampoco sabe. Al final, es una cosa que tiene que decir la gente que escuche las canciones. Yo, si tengo que darte mi opinión, El Arte de Saltar es lo mejor que he hecho hasta el momento. Me siento muy orgulloso del disco, creo que ya estoy madurito para caerme un poco del árbol, es mi cuarto disco y ya acumulo muchas canciones hechas, parece que, a lo mejor, estoy aprendiendo a hacerlo bien, por fin.

Cuatro discos. No sé, es como si con El Arte de Saltar ya se hubiese abierto esa puerta que todo artista desea ver abierta. Está claro que con este trabajo también se aprecia un salto cualitativo dentro de tu carrera. Me pregunto si con el paso del tiempo recordarás esta etapa como ese momento de cambio en el que comienzan a transformarse las cosas para ti o si, por el contrario, eres más de apreciar muchos y constantes puntos de inflexión a lo largo de tu andadura artística.

Puede ser, aunque es muy difícil decirlo con seguridad. Habrá que esperar a que pase el tiempo para poder mirar hacia atrás y así ver qué ha significado este disco en mi carrera. Pero, de todas maneras, echando precisamente la vista atrás, la sensación que tengo es que nunca los puntos de inflexión son tan definitivos ni están completamente determinados, al menos en mi caso. Yo no tengo la sensación de que ningún disco, ni ninguna cosa que hayamos hecho en general, haya sido un antes y un después, o una cosa extraordinaria ni nada; sino que la impresión que tengo es que cada cosa que hemos hecho, este disco incluído, ha servido para avanzar un poquito y para, a nivel de llegar a la gente, seguir haciendo crecer esta bola de nieve e ir posicionándonos cada vez un poco más, pero siempre paso a paso.

Parece que este disco va a ser otro paso, lo que pasa es que no es lo mismo dar un primer paso, cuando todavía no me conocía prácticamente nadie y la gente no sabe de qué palo y todo eso, que ahora que sí que creo que ya cuento con un cierto respeto en el mundillo. Sacar un disco de esta manera y en este momento de reconocimiento es mucho más agradecido en ese sentido. Ya sabemos todos quien es El Kanka y ahora es como si la gente, más que descubrir quién es El Kanka con cada disco, pues está esperando a ver qué tiene que decir El Kanka.

“Las canciones las tiramos al mundo y no sabemos qué opinará la gente o para qué van a servir. El arte tiene esta cosa, que no se sabe si sirve para algo o no”

Este nuevo álbum rebosa de la alegría y la fuerza que se necesitan para atreverse a saltar, o para animarse y para salir de esa zona de confort o de ese cascarón de huevo constante en el que a veces vivimos. Este disco tiene gancho, anima y puede incluso enseñarnos que podemos provocar un cambio, por pequeño que sea, sobre todo dentro de nosotros mismos.

No eres la primera que me lo dice. Me hace mucha ilusión, joder, que me digas eso. Yo, cuando escribo canciones, no las hago pensando en ninguna cosa de esas. Me encanta la música, me encanta cantar, me gusta decir las cosas que pienso e intentar hacerlo lo más bonito posible. Es a lo que me dedico, y además es mi gran pasión. Estoy en casa y raro es que no haya algún momento en que no coja la guitarra para jugar y ver si me sale algo. Pero nunca uno piensa qué es lo que va a pasar después de la canción.

Las canciones las tiramos al mundo y no sabemos qué opinará la gente o para qué van a servir. El arte tiene esta cosa, que no se sabe si sirve para algo o no (risas). Es muy bonito que venga gente y me diga: “llevo un mes de mierda y me he puesto la canción tal por la mañana y me voy al trabajo con otra cara”. Eso es maravilloso porque es una cosa con la que uno al principio no cuenta, pero yo, que me gusta hacer el bien, quiero que la gente esté lo mejor posible, y si me viene gente diciéndome eso… Incluso han venido personas con historias medio trágicas. Algunos me han contado cosas muy duras y me han dicho que alguna de mis canciones les ha ayudado a salir a delante. Imagínate el orgullo y la alegría que me provoca a mí eso.

Supongo que el esfuerzo y las ganas de saltar también tendrán que ver con cómo de bonito te salga el salto. Para contar hasta tres y saltar también hará falta tener una actitud positiva ante la vida… Tú la tienes.

Desde luego. De no ser así no podría componer este tipo de canciones. También te digo que soy un ser humano y tengo mis momentos, como todo el mundo. Hay días que me levanto por la mañana y me cago en todo (risas) o no me apetece levantarme. Es decir, que tengo mis momentos y mis miserias, obviamente, como todo el mundo. Pero sí que es verdad, primero, que tengo un carácter bastante alegre, y luego, que intento, el ratito que voy a estar en este planeta, sobrellevar las cosas buenas y las cosas malas que me pasen con la mayor inteligencia posible.

Eso muchas veces significa no darle tanta importancia a lo malo, o intentar que sirva de aprendizaje y no para hundirme. Eso es muy fácil decirlo, ¿no?, luego yo voy jugando con ese equilibrio y hay días que me sale mejor y días que me sale peor. Pero sí, a la hora de componer el camino constructivo me atrae más que el que opta por contaros lo triste que estoy y lo mal que lo estoy pasando. Intento transmitir que las penas se pueden superar.

“No tengo la sensación de que ningún disco, ni ninguna cosa que hayamos hecho en general, haya supuesto un antes y un después, un punto de inflexión”

El título no puede venir más al caso. Es ocurrencia de Anabel Perujo, la diseñadora de tus discos, y no puede representar mejor la esencia de este joven pero sabio último trabajo.

Sí. De hecho, no es el primero, el disco anterior también lo tituló ella (risas). Tengo la gran suerte de contar con un equipo en general magnífico, de gente super capacitada: desde los músicos a el equipo más de producción. Para mí, Anabel es increíble, aparte de que nosotros fuimos novios cuando yo tenía 19 años y de que ella hemos sido amigos desde entonces, es una tía que muy inteligente, si no es superdotada poco le falta, además es una gran artista. No es lo mismo que me haga el diseño del disco una persona que no me conoce de nada que que la haga ella.

Anabel y yo hablamos en otros términos. Cuando yo me planteo ponerle nombres a los discos (que me cuesta mucho porque, claro, como cada canción es de su padre y de su madre, al final, pierdo un poco el hilo conductor), incluso las veces que no ha puesto el título, ella me ha ayudado muchísimo. Siempre es bonito que esté de acuerdo con el nombre porque eso luego le ayuda a crear el diseño, el arte. Ya te digo, ha coincidido que en los dos últimos discos no sólo ha hecho el arte sino que los ha titulado, consiguiendo ese hilo conductor que a mí se me iba de las manos. Hasta ese punto llega su genialidad.

Voy a Para eso canto. No te conozco personalmente, pero al escucharla pienso que todo lo que dices en ella te define por completo. ¿Cantas para todo lo que dices cantar en la canción?

Siempre hay algo de eso. Incluso las canciones que no hablan de uno siempre acaban hablando de uno igualmente; quieras o no, las canciones nacen de la subjetividad, es que no hay otra manera de hacerlo. Como al final uno siempre quiere hacer canciones bonitas, a veces El Kanka o el Juan Gómez que se refleja en las canciones a lo mejor es más es el Juan que quiero ser que el que soy. Pero evidentemente el que haya escuchado todas mis canciones me conoce un poquito. Además, yo intento ser bastante sincero en las canciones, incluso hablando de que todos tenemos nuestras trabas y nuestros bloqueos, creo que, de alguna manera, la sinceridad es una de mis armas. Y en esta canción, que es una declaración de principios, que tiene que ver con lo que entiendo que es el arte y tiene que significar, pues hay mucho de Juan.

Me pasó hace poco una anécdota que para mí es súper bonita, aunque surge de una tragedia: no sé si en el Viña Rock o en otro, pero me visitó un chico de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) para regalarme una sudadera. Me dijo que era un regalo simbólico porque habían parado un desahucio sonando A desobedecer de fondo. Joder, me pareció super emotivo y me dio para componer alguna canción del disco. De repente, surgen esos rayitos de esperanza y parece que con las canciones se pueden cambiar las cosas. Creo que Para eso canto, además de ser una declaración de principios en toda regla, viene a decir que hay que intentar buscar ese rayo de esperanza.

“No creo que el artista tenga que ser una especie de tótem, o de persona endiosada. No creo que los artistas seamos más de lo que somos: al fin y al cabo, solo somos una especie de artesanos”

Vemos a un Jorge Drexler maravilloso en Por Tu Olor… Eres un enamorado de este hombre. También en Desde Lejos es el momento de la comparsa de Martínez Ares. Colaborar es bien.

Son dos sueños cumplidos. Les admiro muchísimo a los dos, tanto a Antonio y su comparsa como a Jorge.

Para mí Jorge es el referente, el maestrísimo, y me parece un gran compositor y un tío muy completo como artista porque escribe que ni te digo, es un musicazo, tiene una voz propia… La de Drexler es una carrera que me parece ejemplar porque es un tío que tiene más de 10 discos, que ha conseguido un Oscar y que ha ido pasito a pasito, sin tener grandes pelotazos ni grandes subidones en su vida.. pero ahí está, como un artista muy respetado en nuestro país al que le va muy bien y seguramente viva de lo de lo que hace. Es la carrera que a mí me gustaría tener de alguna forma. No sólo le admiro a nivel artístico, también a nivel profesional. Hacía tiempo que venía yo soñando con cantar una canción a dúo. Pero a mí me gusta que las colaboraciones tengan un sentido, no hacerlas porque sí ni obligar a Jorge a cantar una canción que no le pegue ni con cola. Cuando terminé de hacer la canción dije: “me cago en la leche, cómo se nota la influencia directa que tengo de Jorge”; y fue entonces cuando le tiré la caña. El tío me dijo que le encantaba la canción y me tiró cuatro o cinco halagos que viniendo de él para mí fueron muy importantes. Una persona amabilísima que nos abrió su estudio en Madrid. He tenido la suerte de cruzarme con él un par de veces y nos hemos conocido un poco más, encima es un encanto de persona. Es un hombre que da mucho coraje (risas). Él es maestro de maestros.

Con Antonio y su comparsa es más de lo mismo. Para mí el Carnaval de Cádiz es una disciplina (aunque no sé cómo llamarlo), es una fiesta artística donde se encierra una creatividad impresionante. Yo soy muy carnavalero y siempre lo he seguido. Mi relación con el Carnaval es muy bonita: no sólo me gusta el Carnaval, sino que al Carnaval parece que también le gusto yo. Hay algunas agrupaciones que utilizan melodías mías y que me han hecho ya varios guiños para mi regocijo. Cada dos por tres me sale alguna canción que tiene destellos carnavalescos y esta es una de ellas, el pasodoble que hay en el disco. Aunque soy de Málaga, desde el primer momento me sonó a Cádiz, a ese Carnaval tan suyo, y entonces llamé a Antonio (él es cantautor además). La verdad es que se volcaron quince tíos en una canción mía cuando ni les iba ni les venía, la verdad, y lo hicieron de una manera… Ellos estaban ensayando su repertorio para el concurso de este año e hicieron un hueco para prepararse el tema. La canción es mía, pero el mérito es completamente suyo. El sonido lo lograron ellos y ellos lo montaron todo, además tuve la suerte de poder ir a Cádiz para ver cómo lo grababan, cosa que para mí fue impresionante. Se me pusieron los pelos de punta cuando ví a esos tíos cantar de esa manera que sólo tienen ellos.

En el ecuador se encuentra Sí que puedes, el single que además sirvió de adelanto y que ya dejaba ver los planes que tenías con este disco. En ella dices literalmente: “puedes echarle ovarios”. Se me viene a la mente la situación tan horrible y terrorífica que sufre la mujer en manos del maltrato. En cierto sentido, la letra de esta canción bien podría servir de protesta o de denuncia ante esta realidad.

Sí, desde luego que sí, pero tengo que decirte que no fue el motor principal que mueve a la canción. El tema tiene nombre y apellidos. Es de un amigo mío, que es varón en este caso, que estaba pasando por un mal momento y a mí se me ocurrió hacer una canción de autoayuda, o de motivación, porque muchas veces nosotros somos los que nos ponemos las trabas; nosotros mismos somos los que nos ponemos la zancadilla y nos impedimos avanzar.

En general, una vez que empiezo las canciones intento que los mensajes sean universales. Sí que es verdad que la frase de “echarle ovarios” es una pequeña reivindicación que meto de soslayo, porque mucha veces en el lenguaje tenemos algunas trampas dilaécticas que tienen que ver con la historia y con la inercia que llevamos a la hora de decir según que cosas y que todavía estamos lejos de solucionar. Creo que todos los machismos, que desembocan muchas veces incluso en muertes, se apoyan en una cosa social. Esa frase la meto como una pequeña reivindicación lingüística. En otra canción del disco anterior digo algo así como “echarle huevos al dragón” y, después de haberla escrito me dije “joder, hay que ver lo de echarle huevos”… Alguna vez en directo lo cambiaba y decía “echarle ovarios” para intentar que el lenguaje también evolucione hacia otro sitio. Recuerdo que cuando comencé quería colar eso de alguna manera; y así lo hice, en esa especie de rap recitado al final.

“No creo que el artista tenga que ser una especie de tótem, o de persona endiosada. No creo que los artistas seamos más de lo que somos: una especie de artesanos”

El Arte de Saltar es la prueba de que aquel hacedor de canciones del principio no sólo ha evolucionado con cada paso que ha dado, sino que este disco quizás pueda ser el que mejor marque el camino que tienes por delante… Aunque no olvidamos que De Pana y Rubí ya abrió muchas puertas, entre ellas poder dar el salto a Latinoamerica… Y este año vuelves.

Hay que partir de la base de que los latinoamericanos están locos (risas)… Como público son geniales porque, para empezar, son muy curiosos, que es una cosa que me sorprendió muchísimo. Están muy pendientes de la música que se hace aquí, pero no de la música más conocida, porque está claro que todos sabemos quién es Alejandro Sanz. Lo que me sorprendió fue que gente que no se dedica a la música está pendiente de lo que se hace en España, pero a nivel alternativo, underground. He llegado a recibir mensajes de gente de allí que conocían locales como Libertad 8, esos sitios de cantautores pequeñitos donde hay gente que está cantando para 40 o 50 personas, sitios donde yo comencé.

Están muy pendientes, son muy curiosos, les encanta la música, son muy apasionados en ese sentido… Eso me ha permitido que, pese a que yo no suene en la radio de allí (vamos, en la radio no sueno ni aquí) y no sea conocido, simplemente por redes les ha llegado mi música. La primera vez que he visitado Latinoamerica (he estado en cinco países) prácticamente en todos los sitios en los que he estado me encontrado un mínimo de 300/400 personas. Pero no como “a ver quién es este”, sino con los deberes hechos: cantando las canciones, gritando, un público muy activo y muy apasionado en el directo. Eso es impresionante para un tío de Málaga al que le ha costado la vida meter 60 personas. Llegar allí, estando tan lejos, y encontrarme con esa sorpresa y ese apoyo tan anfitrión… Imagínate la alegría.

Siempre te has comportado de tú a tú. Ahora recuerdas esas salas de provincias donde actuabas delante de 30 personas y ¿qué sientes? Estuve en el bolo en acústico que diste en La Sala del Pumarejo de Sevilla hará dos años. La gente atendía, escuchaba y sentía los mensajes de tus canciones. ¿Las cosas crees que seguirán igual? ¿Tienes miedo de que esa cercanía, o esa intimidad extrema que hemos presenciado en tus directos, pueda perderse en algún momento si te conviertes en un artista mainstream?

No tengo miedo. Yo seguiré siendo así. Parte de la base de que yo no creo que el artista tenga que ser una especie de tótem, o de persona endiosada, no creo que los artistas seamos más de lo que somos: al fin y al cabo, solo somos una especie de artesanos. Me parece que tiene mucho más valor ser médico, por ejemplo, lo que pasa es que siendo médico no llegas a tanta gente. Creo hay quitarse esa tontería y por eso mi actitud es esa. Ahí está ese público y ahí estoy yo, somos iguales y vamos a pasárnoslo bien. Eso es un poco como yo lo concibo y, por tanto, seguirá siendo así. Lo que sí que es verdad, y eso más que miedo me da un poco de penilla, es que obviamente yo ahora no puedo bajarme del escenario y atender a todo el mundo que ha venido a verme, cosa que a veces realmente he hecho.

Yo en La Sala me bajo y si las 100 personas quieren venir a decirme lo bien o lo mal que lo he hecho o a que le firme un disco o a hacerme un foto, sí que podía atender a esas personas. Pero si la próxima vez que vaya a Sevilla meto a 1.000 personas, obviamente, no me puedo tirar firmando hasta el día siguiente (risas). Me da un poco de pena, aunque no mucha, porque tiene que ver con que las cosas están yendo bien y con que le llego a mucha más gente. Me da pena en el sentido de no poder darle un abrazo a cada persona que ha venido a verme.

“Una vez que empiezo las canciones intento que los mensajes sean universales”

La ganadora de OT, Amaia Romero, te ha dado esa fama masiva que te ha venido de repente, provocada por las interpretaciones que esta joven ha hecho de algunas de tus canciones en la academia. ¿Cómo viviste todo esto, enterarte de que esta chica te estaba versionando? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Las reproducciones Lo mal que estoy y lo poco que me quejo ascendieron a lo loco. Y ya puesta, ¿qué piensa El Kanka del universo OT?

Eso lo he recibido como una de las cosas absurdas que tiene la vida (risas). La vida muchas veces tiene esos detalles de surrealismo que a mí me encantan y, fíjate, un tío que no es que sea contrario tampoco, cada uno que vea los programas que quiera y que se meta en los talent show que quiera, pero sí que es verdad que soy un perfil bastante externo a lo que se mueve alrededor de Operación Triunfo, pero mira, les da por meter a esa chiquilla y la chiquilla, por lo que sea, no para de cantar canciones mías en la academia y, encima, se convierte no sólo en la favorita sino también en la ganadora. Por cierto, se convierte en la ganadora muy merecidamente en el sentido de que la tía tiene mucho talento.

Insisto: ni sigo el programa, ni me interesa muchísimo, ni me suelen gustar por regla general los artistas que salen de ahí; pero hay que reconocer que por OT han pasado algunos que tienen talento aunque su rollo musical no tenga nada que ver con el mío. Ese es el caso de ella sin duda alguna. Lo recibimos con esa perplejidad pero también con la alegría de que esta chica lo hace de puta madre y de que me ha permitido llegar a mucha gente que igual antes no me conocía o a la que no hubiera podido llegar de otra manera.

El próximo 16 de marzo te subirás al Primavera Trompetera, en Jerez de la Frontera, dentro de tu Andalucía querida, a la que también le dedicas un hueco en este trabajo.

Tengo muchas ganas de comenzar la gira. Llevamos ya dos años con el mismo repertorio (cambiándolo según el momento), un creador de canciones lo que quiere es llevar lo nuevo al directo para enseñarlo ante el público. Al final, después de la composición, para mí lo más bonito es el directo. Este bolo del 16 ya lo teníamos cerrado de antes y no pertenece oficialmente a la gira, pero sí, cantaremos dos o tres canciones del disco nuevo. Luego iremos a México y a partir de abril comenzaremos con la gira por derecho. A ver qué tal responde la gente.

El Kanka