El tremendo éxito de Taken (traducida aquí como Venganza), la película de Pierre Morel para la producto de Luc Besson, con una envejecido Liam Neeson emulando al gran Charles Bronson, repartiendo estopa a diestra y siniestra ha propiciado un sinfín de títulos en el que actores y actrices veteranas reviven los mejores momentos del cine de acción de los ochenta y noventa, lejos de la fórmula impuesta a partes iguales por Marvel y los Transformers de Michael Bay al moderno cine de entretenimiento para multisalas.

Las características de este tipo de cine al viejo estilo podrían resumirse en: violencia explícita, nada de humor, ausencia de efectos digitales, malos de carne y hueso. En algunos casos, han obtenido un éxito más que notable, como Keanu Reeves resucitado como action hero en la saga de John Wick.

“La alambicada trama de política-ficción es herencia de la novela en que se basa la película, bastante desastrosa: demasiado compleja y demasiado inverosímil, sólo la valía de sus protagonistas hace que se sostenga hasta el final”

Jackie Chan (1954) es toda una leyenda del cine de acción, pero no es un tipo duro: sus valores principales han sido siempre su indudable carisma, su habilidad para las coreografías de artes marciales y las grandes dosis de humor que suelen incluir sus películas; es el tipo de actor que suelen adorar los niños. No obstante, su papel en esta película es sorprendentemente grave: Quan, el dueño de origen chino de un pequeño restaurante londinense, un hombre discreto, un viudo con una hija a punto de ir a la universidad, Fan (Katie Leung), que muere trágicamente en un atentado del que se responsabiliza a una facción escindida del IRA. Y lo cierto es que está a la altura de su papel, y su presencia es uno de los alicientes de la película.

Devastado por el dolor, Quan se obsesiona con descubrir quién es el responsable del crimen. Así llega hasta un astuto político norirlandés, Liam Hennessy (Pierce Brosnan, inspirándose con una claridad meridiana en Gerry Adams, el líder del partido nacionalista irlandés Sinn Féin). Quan sospecha que él sabe o puede saber quién ha puesto la bomba, así que comienza a perseguirlo: quiere nombres. En un primer momento, Quan, casi un anciano, parece una amenaza ridícula para un hombre poderoso como Hennessy. Sin embargo, pronto demostrará que es mucho más de lo que parece.

“Dos actores con muchos papeles a la espalda y muy inspirados, un director competente y un apartado técnico notable salvan de la mediocridad esencial de su guión una película que hace unas décadas sería un modesto éxito de videoclub”

La alambicada trama de política-ficción es herencia de la novela en que se basa la película, The Chinaman, escrita por Stephen Leather y que resulta bastante desastrosa: es, a la vez, demasiado compleja y demasiado inverosímil, y sólo la valía de sus protagonistas hace que se sostenga hasta el final. Eso junto a la pericia del director, todo un experto en el género, Martin Campbell, alguien capaz de reiniciar dos veces la franquicia de James Bond con éxito, con Goldeneye –donde ya coincidió con Brosnan– y con la magnífica Casino Royale. Y que ya nos contó una historia de un padre vengador –Mel Gibson– en el remake norteamericano de su miniserie de la BBC, Edge of Darkness, muy inferior a la original, pero aún así visible. También cabe destacar la sombría banda sonora de Cliff Martínez, similar a la que compuso para The Knick y Solo Dios perdona.

Estas virtudes –dos actores con muchos papeles a la espalda y muy inspirados-, un director competente y un apartado técnico notable salvan de la mediocridad esencial de su guión una película que hace unas décadas sería un modesto éxito de videoclub. No deja de ser un entretenimiento digno -y olvidable-, y los fans de Jackie Chan de Occidente se encontrarán con una nueva faceta del legendario protagonista de El mono borracho en el ojo del tigre.

El extranjero