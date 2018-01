Un coro fantasmagórico nos recibe, mirada fija en la nada, mientras una pizpireta chiquilla juega asombrándose ante la gente que va sentándose en el patio de butacas. Momentos después el coro caerá, como si un bombardero hubiera lanzado su carga, llenando el suelo de cuerpos inertes. La vida y la muerte ya juegan así desde el primer minuto a la par en esta honda y singular propuesta: El corazón entre ortigas.

Una función escrita por Eusebio Calonge y dirigida por Paco de la Zaranda que se estrenó dentro del marco de Surge Madrid después de una residencia en Teatro Tribueñe y que ahora se puede volver a experimentar sobre sus tablas. Por supuesto, de la conjunción de las energías y universos creativos de los miembros de estas dos compañías sólo podía nacer un montaje difícil de comparar con cualquier otro. Una experiencia poético-teatral de gestos descompuestos y doloroso lirismo que transporta a otro tiempo y otro mundo habitado por vivos y muertos.

El corazón entre ortigas rinde homenaje a la (desconocida para la mayoría) figura de Carlos Morla Lynch. Diplomático chileno, escritor y músico, amigo Lorca y cercano a los miembros de la Generación del 27, en cuya embajada en Madrid durante la Guerra Civil refugió a miembros (se dice que llegaron a dos mil) tanto de uno como de otro bando. “Quien a esta obra se asome no busque ajustes de cuenta, ni la propagación de aquello que nos enfrenta, su visión de la historia, ese caos inmutable como la llamó el filósofo, es poética que no política. No trata de expresar más que como entre tanto dolor y tanto miedo, el valor de lo humano, que es el amor a cada persona, sacraliza la vida cuando el otro es más importante que nuestros propios intereses o ideas”, dicen sus creadores.

Y así es. Y si uno se asoma a este característico universo sin intentar buscar la política ni un hilo argumental al uso, se enfrentará a una experiencia única, densa, lírica y dolorosa. El escenario, ya de por sí siempre mágico de Tribueñe, acoge este ensemble de vivos y muertos en una danza difícil pero única, como todo lo que hacen sus respectivos creadores. La música de Vivaldi, Bach y el propio Morla Lynch (interpretada al piano en directo por Helena Fernández) ilustra el vagar y el dolor de unos personajes interpretados por el espléndido conjunto de actores y actrices de Tribueñe, en una masa espectral perfectamente afinada en su exceso.

Todos, desde esa mujer desconsolada que llora la muerte de su marido (encogiendo el corazón) de Inma Barrionuevo, hasta la representación de Morla Lynch de David García, pasando por ese personaje (con los rasgos estilísticos más reconocibles de La Zaranda) que interpreta Matilde Juárez o las dos hermanas (dos personajes metafóricos, agentes u observadores, de esa tragedia) de Nereida San Martín y Mª Ángeles Pérez-Muñoz, todos ellos (hay que nombrar: Marina Valverde, Pablo Múgica, Miguel Pérez-Muñoz, Irene Polo, Matilde Juárez, José Miguel Baena, Begoña Caparrós) regalan un trabajo espléndido. Un auténtico lujo poder ver a un reparto tan extenso de estas características y más en una sala de estas dimensiones. Arropados, no hay que olvidarse de ello, por un diseño de iluminación extraordinario repleto de claroscuros que nos sumergen de lleno en este difuso (onírico y en ocasiones pesadillesco) universo a camino entre la vida y la muerte.

No es una propuesta con la que sea fácil para todo el mundo comulgar. Una vez teniendo claro esto, hay que volver a decir que la conjunción de estos universos es una experiencia irrepetible, imposible de encontrar en cualquier otra sala. Las bombas caen sobre Tribueñe cargadas con la poética de La Zaranda.

