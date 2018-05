Una obra que gana peso en lo estético-político y pierde en lo narrativo

Darío Facal se atreve con el El corazón de las tinieblas, la novela de Joseph Conrad y la pone sobre las tablas de los Teatros del Canal. Facal, al igual que Conrad a través de su trasunto Marlow, tal cual dicen en la función, comienza su viaje con una reflexión política y poética (aunque sobre todo divulgativa) sobre la colonización. La doble moral imperante en las transacciones actuales como en las pasadas y demás asuntos de oscuro corazón. Con qué derecho intervenimos en el resto de países y a qué precio.

Facal, que posee un interesante lenguaje como ya demostró en funciones como El burlador de Sevilla, se pone al servicio de Conrad y la reflexión política, entregando un montaje a medio camino entre la instalación, el relato de terror y la conferencia, que contiene muy interesantes detalles. Aunque sea más un ensayo escénico, como lo denominan ellos mismos, que un espectáculo teatral al uso.

Muy interesante el artesanal dispositivo de vídeo en directo de Javier L. Patiño, aunque acabe por resultar algo reiterativo perdiendo cierta fuerza, al igual que sucede con la música en directo de José Luis Franco. Uno siente con el moroso ritmo aplicado por Facal que se navega a bordo un lento barco a través del África más profunda, efectivamente. La recargada atmósfera pesa (efecto evidentemente buscado) sobre el espectador, al que se le sobresalta en ocasiones con ciertos efectos de sonido de volumen desorbitado, como si de una slasher movie se tratase. Maravillosos diseño de iluminación y vestuario que inciden en una estética muy cuidada y elegante del espectáculo.

Ernesto Arias por su parte realiza una labor descomunal (prácticamente un monólogo encubierto) que ya sólo por el texto que debe aprenderse es de quitarse el sombrero. Pero, además, realiza un trabajo sobrio y muy sólido como este atribulado y reflexivo Marlow. El resto del elenco cumple a la perfección con su cometido, con especial mención para KC Harmsen, protagonista de alguno de los instantes performáticos más llamativos y estéticos de la función.

El corazón de las tinieblas era ya un material complicado como punto de partida, narrativo y no dramático. Muy poco teatral, por decirlo de alguna manera. Con lo cual resulta difícil valorarlo en ese sentido. Lo más interesante es la vertiente estética, por un lado, y por otro, el aspecto político (sobre todo en una tanda final de textos proyectados en escena): funciona por lo expositivo más que por lo dramático en sí, resultando no del todo satisfactorio en este sentido. No diremos “El horror” como Kurtz, desde luego, porque encontramos momentos muy interesantes en este trayecto. Pero tenemos que reconocer que esperábamos un viaje más impactante.

