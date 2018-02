Un refugio escénico bajo las ramas de la esperanza y la compasión

“Dos narradoras introducen y comentan escenas y personajes. En el desierto sirio dos monjes yazidíes plantan un árbol de peras para atraer nuevamente a los pájaros que han desaparecido. En Nigeria una madre descansa a la sombra del árbol del olvido teniendo en sus brazos la cabeza de su hija escondida dentro de una calabaza. Un señor de la guerra europeo explica la necesidad de la limpieza étnica a un señor de la guerra africano que realiza un sacrificio humano para volver invulnerables a su ejército de niños soldados antes de la batalla. Una niña juega con muñecas alrededor del árbol que el padre plantó cuando nació, especulando cómo los pájaros verán la tierra desde el aire”.

Estos son los personajes (interpretados por actores procedentes de Bali, Canadá, Chile, Dinamarca, India, Italia y Reino Unido) de la última creación de esa mítica compañía teatral con más de cincuenta años a sus espaldas, Odin Teatret, comandada por Eugenio Barba, creador del “Teatro Antropológico” que desarrolla con los actores en el pueblo danés donde residen. Este teatro está fuera de cualquier corriente o moda. Y El Árbol lo demuestra.

La Sala José Luis Alonso del Teatro de La Abadía abandona su disposición original, para albergar en su interior una especie de tienda de campaña rectangular acotada por telas de colores brillantes, con los espectadores reunidos alrededor de este árbol, el Árbol de la Historia, que irá evolucionando según sus personajes conviven o se suceden en torno suyo.

“Se sale con una sensación de paz. De haber asistido a una ceremonia única con liturgia basada en esas historias llenas de dolor pero abierta a la esperanza y la compasión”

“Pero lo que trasciende este proceso y vuelve incomparable a un espectáculo teatral es la experiencia de una experiencia, la capacidad animal de los actores”, como dice su director. “Es su capacidad para dar vida a un complejo entramado de detalles sensoriales que golpea la parte reptil y límbica del cerebro y penetran en la fisiología arcaica y en el nivel más profundo de la biografía de cada espectador”. Y es que este árbol introduce lentamente sus raíces en el que se acerca a él, de una manera que menos tiene que ver con la razón o el entendimiento simple y llano, que con una visión ritual del teatro.

La conjunción de elementos (esos colores, la música, los rezos, el movimiento escénico) introduce al espectador por momentos en un trance casi místico, en una plegaria llena de dolor y compasión de la cual, extrañamente (que el tema es durísimo), se sale con una sensación de paz. De haber asistido a una ceremonia única con liturgia basada en esas historias llenas de dolor pero abierta a la esperanza y la compasión.

Si bien no para todos los gustos (la mezcla de idiomas y la propia estructura narrativa no ayudan a seguir la historias de una manera convencional, si lo que se busca es un espectáculo al uso), quienes se sientan atraídos por este tipo de experiencias únicas (y es que la sensación por instantes es la de presenciar un ritual de alguna tribu antigua alrededor del fuego) no deberían dejar de refugiarse bajo las ramas de este árbol de Odin Teatret.

El Árbol