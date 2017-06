A El abuelo se la ha definido como una enciclopedia de la vida soviética. Más bien habría que decir que la obra de Aleksandr Chudakov es el gran relato de una forma de vida a la contra de un régimen funesto, que devoró la existencia de millones de personas durante varias generaciones. No a la contra desde un punto de vista político. Si en Macondo se enfrentaban a las penurias con magia, en Chebachinsk, una ciudad en el norte de Kazajistán poblada por exiliados políticos, eran la familia y los fuertes lazos morales las mejores armas para combatir la irrealidad soviética.

Chudakov relata la vida de cuatro progenies marcadas por el destierro, la represión, el hambre y el extenuante trabajo. Todo un siglo de permanente pugna por seguir viviendo, a pesar de todo. La voz narradora es la del nieto, Antón, que repasa la vida del hombre que da título al libro, un anciano de 97 años que decide convocar a toda su familia cuando ve cercano el día de su muerte. El nieto, ya adulto, convertido en investigador e historiador en Moscú, evoca la sabia y fuerte figura del patriarca y hace un monumental repaso a todo lo que en su familia alguna vez fue importante, a pesar de las penurias y del arrasador momento histórico que le tocó transitar, con el estalinismo posterior a la victoria bolchevique como inevitable presencia.

Es difícil no situar al abuelo del narrador entre los personajes más memorables de la literatura rusa. Un hombre criado en Ucrania en un tiempo prerrevolucionario, previo a las sospechas, las delaciones del vecino, las acusaciones de traición que suponían la inmediata deportación a Siberia y el castigo sobre los familiares del condenado. Ex clérigo, agrónomo y profesor, un manantial inagotable de vida y andanzas al que le cuesta tanto entender los nuevos tiempos que termina por no hacerlo nunca.

Chudakov presenta en El abuelo un evocador nudo de costumbrismo por el que caminan personajes de toda índole, muchos excéntricos, la mayoría inexistentes para los libros de Historia pero rebosantes de historia. Leyendas, mentiras, viejas tramas familiares y de amistad que permiten comprender un mundo. El abuelo de Antón es un erudito de la vida que solo espera que al menos su nieto sobreviva al régimen que los hombres convirtieron un día en su único Dios verdadero, un Dios arbitrario y vengativo.

Chéjov (al que Chudakov estudió en profundidad y dedicó parte de su obra), Dostoyevski, Pushkin y Gogol asoman por las páginas de El abuelo, que en 2011 ganó el Premio Booker Ruso a la mejor novela de la década. La editorial Automática lo ha recuperado en su inagotable esfuerzo por acercar al mercado español la mejor literatura rusa, y ya ha superado el listón de una primera edición agotada.

El abuelo