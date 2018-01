Cuatro años lleva Eels sin mover ficha, desde aquel The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Casi un lustro son demasiados sin tenemos en cuenta que el atormentado músico californiano ha llevado un ritmo de producción especialmente trepidante, sobre todo entre 2009 y 2014, que ha ido a disco por año.

Pues Everett ya tiene listo su regreso. Se titulará The Deconstruction, y no, no ha sido producido por Ferran Adriá ni alguno de los cocineros de El Bulli especializados en esta técnica gastronómica, sino por el propio E y Mickey Petralla en un trabajo que se ha guisado prácticamente solo: únicamente ha contado con las colaboraciones de Koool G Murder y P-BOO al bajo y la batería, respectivamente. El propio Everett, en un mensaje tan poético como críptico, ha introducido así su nuevo cancionero:

“Aquí tienes 15 nuevas canciones de Eels que pueden inspirarte o no, sacudirte o no. El mundo se ha vuelto loco. Pero si buscas, aún puedes encontrar cosas bellas. A veces no tienes ni que buscarlas. Otras veces tienes que esforzarte por crearlas tú mismo. Y luego están las ocasiones en que tienes que destrozar algo para encontrar algo bello en tu interior”

El álbum verá la luz el próximo 6 de abril a través de EWorks (su propio sello) y distribuido en todo el mundo por [PIAS]. Ya podemos escuchar la canción que da título y abre el que será el décimo segundo disco de Eels.

DeconstruEels