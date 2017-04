Edu Imbernon, el músico valenciano más internacional, regresa con nuevo single

Edu Imbernon es uno de los músicos valencianos más conocidos en todo el mundo. Acaba de regresar de una maratoniana gira mundial poniendo en común su particular visión de lo que autodenomina “música electrónica global”, y en la que caben trazas de house con inyecciones sinfónicas, melodías propias de la EDM y una capacidad para el beat atmosférico envidiable.

Lleva casi diez años perfilando su particular noción de sonido y ha hecho remezclas para proyectos que van desde The XX o Maya Jane Coles hasta Pleasurekraft o Hot Since 82, entre muchos otros; y es un reclamo habitual en clubes de todo el mundo, desde Berlín, Londres y Ámsterdam hasta Sao Paulo, Sidney o Bali. Pero ahora, lo tendremos cerca.

Será dentro de algo menos de un mes, el próximo sábado 29 de abril en la sesión de cierre del #FayerWinter: allí, se mezclará con Adriatique y aprovechará para presentar su flamante nuevo single, que lleva apenas un par de días en la calle: una Underworld en la que ha colaborado con Duologue y en la que continúa explorando las fronteras del beat más levitante, entre el house de club y la indietrónica más aérea.

Beat global