Hay artistas que no paran, porque la vida obliga. Quien busca y encuentra a base de trabajo, trabajo… Y mucha pasión. Edu Ostos es un ejemplo de ello. Artista polifacético: músico, productor y dj que artísticamente se llama Ed Is Dead. Su último disco, Your Last 48 Hours, publicado a finales de 2017, estuvo considerado mejor disco de electrónica nacional para Mondo Sonoro. Su carrera musical es de aúpa, producciones varias, estilos variados, diversidad. Un recorrido que permite aprender y evolucionar.

Batería en múltiples bandas, productor y hasta remezclador; lo último que ha publicado es el remix para la canción Pájaro Salvaje del dúo Delaporte. Toca este jueves 26 de abril en el Teatro Barceló. Aquí unas pistas de porqué su música nos atrapa y porqué debes verle en directo.

“Hay muchísima música increíble hecha con sintes y samplers que no busca la pista o el hit”

Ed Is Dead no para de seguir su propio camino. Your Last 48 Hours supone un nuevo cambio de rumbo ¿En qué terrenos querías introducirte?

No ha sido algo intencionado, mi única premisa era no atarme a nada… Más allá del hilo argumental del disco, nada de fijarme en estilos o limitarme en instrumentación, intentar buscar la mejor manera de contar o transmitir esas ideas.

¿Qué concepto querías acotar?

Básicamente es eso, una lista de cosas que alguien haría en sus últimas 48 horas de vida.

¿Tenía algo de despedida (esas últimas 48 horas), de captar lo que más te gusta del panorama electrónico?

Supongo que no puedo estar ajeno de lo que me gusta, especialmente en el panorama electrónico, pero al igual que inconscientemente habrá cosas de IDM, de bassmusic, de lo-fi o de chill, hay mucho de rock, de soul o incluso de música africana en el disco.

En estas nuevas 10 canciones se palpa mucho descontento, mucha rabia (Kidnap a politician). ¿El clima social te ha afectado en esa sonoridad rugosa, en algún riff (Rob a bank) oscura, de ritmos rotos y a veces más acelerados…?

Creo que es imposible que no me afecte el mundo que me ha tocado vivir, y claro que sí, cosas como el descontento con la clase política o lo absurdo de ciertas situaciones del mundo actual aparecen en mi álbum, más allá de eso no quiero ser amarillista y no hago ningún tipo de música de denuncia ni nada por el estilo, simplemente este disco es una visión muy personal de un concepto, y por ende, del mundo en el que se ubica.

“Es imposible que no me afecte el mundo que me ha tocado vivir: cosas como el descontento con la clase política o lo absurdo de ciertas situaciones del mundo actual aparecen en mi álbum”

El disco ha sido acogido con muy buena aceptación por parte de la crítica. Una muestra del nivel que hay en nuestro país en el género electrónico ¿Crees que está denostada la electrónica en España? ¿No se le presta demasiada atención?

Para nada, más bien todo lo contrario, creo que hay muchos ojos puestos en la electrónica, pero sí que creo que es cierto que siempre asociamos electrónica con noche, fiesta y música de baile. Al menos el gran público. Y eso no siempre tiene que ser así, hay muchísima música increíble hecha con sintes y samplers que no busca la pista o el hit.

¿Cómo ha sido la acogida del público? ¿Qué se puede esperar alguien que vaya a tu concierto?

La acogida del público ha sido INCREÍBLE, ni en el mejor de los sueños me imaginaba que este disco iba a tener la repercusión que ha tenido. Estoy muy muy agradecido a la vez que sorprendido y halagado. Y en los conciertos intento tener una aproximación bastante rock a lo que suele ser un “live” de electrónica, normalmente voy con banda y, aunque obviamente todos mis cacharros son electrónicos, yo y mis músicos intentamos tocar la mayor parte posible de los arreglos en vivo. Hay partes que improvisamos, partes que cada concierto son distintas, y creo que es algo que cada vez se va viendo más en la electrónica: hacer cosas que ocurren “de verdad” en el escenario, y no solo secuencias pregrabadas.

Eres alguien a quién le gusta rodearse de colaboradores. ¿Es por darle poder vocal a las canciones o existen otros motivos?

La mayor parte de los discos que son icónicos para mi, cuando se grabaron, hubo mucha gente inmiscuida en el proceso, gente que solían ser unos cracks, cada uno en su tarea. Desde Michael Jackson a los Beatles pasando por Nirvana o Kraftwerk… Creo que cuando trabajas con gente a la que admiras, tu música crece. Por supuesto, también está el tema de la voz: para mí es algo muy importante en la música (¡y canto fatal!), pero más allá de todo esto, creo que compartir este tipo de experiencias me enriquece y me convierte en mejor músico.

“En los conciertos intento tener una aproximación bastante rock a lo que suele ser un “live” de electrónica: hacer cosas que ocurren “de verdad” en el escenario”

Has colaborado con muchos artistas. Lo último quizás haya sido remezclar al dúo Delaporte ¿Qué te ha aportado ese remix? ¿Qué es lo que más te gusta de remezclar? ¿Y de producir?

Realmente remezclar es algo muy divertido que a veces por agenda no lo hago todo lo que me gustaría. Pero básicamente me quita mucha responsabilidad sobre las decisiones o los caminos que tomo a la hora de componer música. Algo que a lo mejor no haría para mi mismo cuando me veo haciéndolo para un tema que ha compuesto otra persona, o que trabaja otro tipo de sensibilidad, cobra sentido. Así que es bastante liberador.

Por ejemplo, para el remix de Delaporte tiré de un registro medio UK Garage o 2step moderno que difícilmente habría encajado en mi disco, pero creo que a su tema le pegaba mucho. Me lo tomo como un juego y me divierto muchísimo.

“Mi única premisa era no atarme a nada: nada de fijarme en estilos o limitarme en instrumentación”

Cuéntamos en qué andas ahora

Este jueves 26 de abril presento el álbum en el Teatro Barceló de Madrid. Y ahora mismo estoy volviendo de tocar en Barcelona. Tengo ensayos desde hoy hasta el concierto. Es muy importante para mí esa fecha y hemos preparado un gran despliegue de luz y sonido, y una instalación led junto con los videoartistas de Volumetricks. También tengo preparado un disco de remixes del álbum que verá la luz en los próximos meses y alguna que otra sorpresa más. Así que básicamente no me aburro demasiado.

Ed is Dead