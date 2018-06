Si os decimos Dylan Minnette, posiblemente te quedes igual, y solo pensarás en que a unos padres les gustaba mucho Bob Dylan como para ponerle ese nombre s su hijo. Pero si te digo Clay Jensen quizá te suene algo más. Y sí, estoy hablando de la misma persona: el protagonista de 13 Reasons Why, una de las series más exitosas de la factoría Netflix del último año, y que hace tan solo unos días estrenaban la segunda temporada, tirando un poco más del hilo de razonamientos que llevaron a Hannah Baker al suicidio.

Pero este no es el caso. El caso es que Minnette, de 21 años, y del mismo modo que otros intérpretes de Stranger Things, también capitanea un proyecto musical, en el que toca la guitarra y canta junto a otros amigos suyos de la infancia, con los que se conoce “desde los 9 años”, según confesó en una entrevista.

Wallows, nombre del proyecto musical, había pasado de puntillas hasta hace bien poco, pero llevan más de un año publicando material. Su primer single vio la luz en abril de 2017: la canción Pleaser, que acumula más de seis millones de reproducciones en Spotify, y a la que se le sumaron otros tres singles, Sun Tan, Uncomfortable y Pulling Leaves Off Trees.

Ahora, está de rabiosa actualidad otra vez; y es que hace menos de dos meses publicaron Spring, un primer EP en el que definen más su sonido, acercándose tanto a la raíz indie-rock de las bandas del nuevo milenio como también coqueteando con algunas herramientas de la música electrónica, haciendo ojitos desde un punto ciego entre The Killers, The Strokes y 30 Seconds to Mars.

Este EP le ha servido al Lollapalooza Chicago, que se celebrará el próximo mes de agosto, para confirmar a Wallows en el cartel, acompañando a algunas de las bandas más importantes del mundo, como Arctic Monkeys, The National, Vampire Weekend, Bruno Mars, The Weeknd o Jack White, entre otros.

Indie Reasons Why