Algunas breves conversaciones entre oficiales, en Dunkerque, hacen patente algo que ya deberíamos saber pero que no está de más señalar en un filme bélico: que las guerras son como macabros juegos de mesa en el que un reducido grupo de personas mueve a los ejércitos a voluntad, haciendo de ellos masas despersonalizadas de carne sufriente. En esa línea se expresa el señor Dawson (Mark Rylance), cuando un soldado al que acaba de recoger le pide que de media vuelta y no se aventure en el rescate de Dunkerque. Le viene a decir que las guerras las disponen los señores de su edad y que malo sería si, como mínimo, no se tuviera la decencia de intentar salvar algunas de las vidas de los muchachos a los que han enviado a morir.

La participación de embarcaciones civiles inglesas como la que conducía el personaje encarnado por Rylance fue vital en las tareas de evacuación de esta ciudad portuaria francesa en el que las tropas nazis tenían rodeados en 1940 a un importante contingente de soldados aliados. Al término de los nueve días que duró la operación se logró rescatar a más de 300.000 soldados. Y hago hincapié en estos momentos, que en realidad suponen dos breves instantes aislados en el fulgor de la batalla, porque el último filme de Christopher Nolan acierta reduciendo lo humano a lo esencial.

No diría que no es una película de discurso, puesto que la forma de cerrarla no puede ser más directa y elocuente, pero sí es quizá su película menos artificiosa: lo único que va a ocurrir, y no es poco, es que nos descubriremos inmersos en un violento zarandeo por tierra, mar y aire, con sus puntas de intensidad y sus calmas tensas, y con un montón de personas intentando sobrevivir. Un montón de personas, si nos ponemos metafísicos, agrietadas por la implacabilidad de ciertos contraplanos: el del rostro de un compañero cuya vida se extingue demasiado pronto o el de un mar asolado por las bombas, que separa a esos soldados de su hogar.

Si les soy sincero, al salir de ver la película tampoco estaba seguro de cómo hablar de ella; ante fenómenos cinematográficos como este parece que solo valen las grandes palabras laudatorias o el inclemente pulgar hacia abajo. Un amigo que no había visto la película pero que a menudo tiene las palabras justas para algunas cosas me decía por teléfono que este tipo de películas o bien ofrecen una visión deslumbrante del acontecimiento histórico que relatan o bien no la ofrecen y, por tanto, se puede afirmar que no han logrado su objetivo. Permítanme que les deje a ustedes la decisión final (eso es lo que intento hacer siempre); en todo caso, es una película bastante noble y bastante épica sobre unos tiempos en los que la humanidad andaba bastante necesitada de nobleza y de épica.

Dunkerque