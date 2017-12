Hay un punto en el que dos de las grandes divas del pop contemporáneo se encuentran… y no es ni una entrega de premios ni una gala ni un garito. Ni siquiera es en un estudio: no hizo falta para que las voces de Dua Lipa y Rihanna convergiesen en una canción que suena a colaboración conjunta pero que, en realidad, es un mash-up que consigue entrecruzar dos éxitos recientes.

Y es que este experimento bautizado por el usuario de YouTube (y mashuper) MasterDumb consigue mezclar el éxito New Rules de Dua Lipa (con quien flipamos este año en el FIB) y el Where Have You Been de Rihanna, que tiene algo más de tiempo y pertenece al álbum Talk That Talk de la de Barbados.

Dua Riri