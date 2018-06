El 2017 vio el inesperado desembarco de una sucursal del longevo festival británico Download en la Caja Mágica de Madrid. Y, aunque siempre bajo la bandera del rock, el metal y el heavy, el intento de traer a la capital un evento de semejantes características fue todo un éxito. El recinto se adaptó a las mil maravillas y el cartel fue capaz de contentar a sectores del público muchos más amplios que la pura vieja guardia del metal.

Tras semejante éxito, el Download este año se desmadra en Madrid: unos cabezas de cartel de infarto que tienen más que ver con la historia del rock que con géneros o corrientes concretas dentro de éste, guiños obvios al público más joven y una cuidadosa selección de bandas nacionales para completar la propuesta. Una pura celebración del rock en toda su riqueza, muy necesaria en unos tiempos en los que todo parecen festivales de indie. Síguenos para no perderte en la segunda edición del Download Madrid.

Los clásicos

Tal vez el aspecto en el que más flaqueaba la pasada edición del Download es, sin duda, la que más brilla este año: los grandes cabezas de cartel. Con una de las formaciones de Guns N’ Roses que más se han parecido a la original, la banda de Axl Rose y Slash no necesita ofrecer nada nuevo para ser el centro de atención en torno al cual gira la gran parte del cartel del festival. No importa que los Guns tocaran en Madrid hace un año: uno nunca sabe cuándo se van a volver a alinear los astros para ver a una de las bandas de hard rock más icónicas del último tramo del siglo XX. Tienen ni más y menos que un slot de tres horas y media el sábado en el que el resto del Download enmudecerá para darlo todo.

No se queda atrás en importancia el padrino del heavy, Ozzy Osbourne. El vocalista de Black Sabbath que, tras una vida que sólo podría calificarse como intensa y fructífera, promete que se despide de los escenarios. Levanta casi 70 años y su voz es una de la más queridas dentro del mundo del heavy metal. También en la que e anuncia como su última gira, después de casi 50 años en activo, los británicos Judas Priest serán otro de los platos fuertes de la segunda edición del festival. Sin duda, una de las bandas clave para entender el heavy metal desde principios de los 80 y a la que más que decir adiós habrá que celebrar con pura exaltación.

El metal progresivo

Después de hablar de gente que supera ampliamente la edad de jubilación, revisar los grupos noventeros que se suman al cartel del Download casi podría considerarse repasar las nuevas generaciones. El caso es que el festival no descuida géneros como el post-punk, el garage o el metal progresivo al programar a bandas como los suecos The Hellacopters, que se reunieron en 2016 para celebrar el 20 aniversario de su debut con Supershitty to the Max! (1996) y todavía siguen girando, para alegría de los aficionados al rock ruidoso pero alejado de los sonidos más densos y guturales del metal.

Acercándose a un sonido algo más comercial y con pinceladas emo y progresivas, los estadounidenses Avenged Sevenfold probablemente aglutinen a una cantidad más que razonable de público. Su propuesta es accesible al rockero ocasional y retiene suficientes elementos metaleros como para convencer a los aficionados más old school. Aunque su sonido es algo más cercano al trash, los galeses Bullet for My Valentine apelarán a unos elementos similares; así como la formación de skate punk Pennywise.

Apelando al metal melódico y alternativo dos bandas, también noventeras, brillan en este Download. La primera, el supergrupo A Perfect Circle, que presentará su celebrado Eat The Elephant (2018), su primer disco en más de una década. La segunda, los suecos Arch Enemy, con su sonido épico pero sólidamente metalero y emocional. El metalcore, algo más lento e intenso, tendrá en los australianos Parkway Drive una de las propuestas más atractivas del festival.

El rock nacional

Como ya sucediera en la pasada edición, el mimo con el que el Download selecciona las formaciones nacionales que entran en su cartel no pasa desapercibido. Probablemente la más destacable sea Viva Belgrado, una intensísima formación cordobesa que mezcla de manera magistral el sonido indie tan característico de nuestro país con el screamo y elementos del post-rock. También francamente jugosos son el cuidado punk de los tarraconenses CRIM y el rock alternativo con toques emo de los sevillanos Catorce.

Los vigueses Aphonnic traerán una propuesta de rock duro y explosivo pero, a su vez, de escucha accesible. Aunque no tanto como la de los también tarraconenses Ankor, que se mueven habilidosamente entre el metalcore y el pop punk que, con toda seguridad, va a hacer las delicias del público más joven del Download.

El Download se celebrará en la Caja Mágica de Madrid los días 28, 29 y 30 de junio. Aún se pueden adquirir abonos a través de su web, en la que también se encuentran sus horarios.

Download Festival