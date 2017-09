El repertorio casi inédito a 50 años de The Doors renace a 50 años de su debut

Hace cincuenta años se abrían las puertas a una nueva vía para el entendimiento de la psicodelia rockera: Jim Morrison capitaneaba una nueva banda que replantearía las bases del rock and roll. Unos The Doors que siguen sonando completamente singulares, al margen de todo, cimentando su sonido de una manera casi performática, tirando por caminos inexplorados en aquella década de los años ’60 que acababa.

La banda viviría tan rápido como su líder decidiría: en 1971 moriría a los 27 años, tan solo cuatro años de su debut, pero le daría tiempo a grabar un buen puñado de canciones y álbumes que marcarían el devenir del rock and roll.

Aprovechando este aniversario, desde Warner Music publican un auténtico manual que resume a la perfección el carácter absolutamente universal de su repertorio, historia del rock para siempre. Y es que el pasado viernes se puso a la venta el recopilatorio The Singles, que no sólo agrupa los sencillos de The Doors, sino que añade las caras b de aquellos singles, que en muchos de los casos se incluyen por primera vez en CD.

Además, The Singles incluye versiones en mono para la radio de cuatro canciones (las más conocidas son Hello, I Love You y Touch Me); dos canciones grabadas sin Morrison, tras su fallecimiento (The Mosquito y Tightrope Ride), en un intento desesperado por intentar continuar con la banda; y la sensación de estar redimensionando el repertorio de la banda gracias a la inclusión de canciones semidesconocidas, como Who Scared You o (You Need Meat) Don’t Go No Further, versión de un clásico de Willie Dixon.

El disco lo podéis conseguir tanto en formato doble CD; la versión doble CD con Blu-ray con una recopilación realizada en 1973; la caja de singles en vinilo de 7’’ (con los 20 singles y sus caras b: una edición limitada a 10.000 copias); y la edición digital, que podéis escuchar a continuación.

Puerta sobre puerta