Aún no se estrenó la próxima y ya está con la siguiente. A ese ritmo va Xavier Dolan, quien supuestamente este año tenía previsto estrenar en todo el mundo The Death and Life of John F. Donovan, con Kit Harington como protagonista y una nómina de secundarios entre los que se encuentran la cantante Adele o la actriz Bella Thorne, entre otros; pero que, sin embargo, aún no ha confirmado fecha de estreno.

Él está a otra cosa ya: rodando Matthias & Maxime, la que será la octava película de su filmografía. El film, del que han trascendido las primeras imágenes del proceso de rodaje, se centrará en la evolución de un grupo de amigos treintañeros, sobre todo en la historia de amor entre dos mejores amigos en Quebec.

En cuanto al reparto, se trata más bien de nombres anónimos, y no tanto en grandes estrellas, como sucedió en Sólo el fin del mundo o como sucederá con la de Harington, volviendo a los orígenes de sus primeros films. En palabras del propio Dolan, define el film como “una combinación entre la estética de ‘Tom en la granja’ y la energía y el espíritu de ‘Mommy’”. Además, ha hablado acerca de los principales puntos que inspiraron esta película:

“He estado escribiendo sobre niños y adolescentes, pero recientemente me he topado con materiales como ‘Boy Erased’, ‘Call Me By Your Name’ y ‘God’s Own Country’, y eso me ha inspirado a hablar sobre la homosexualidad desde el punto de vista adulto, no adolescente. Hablar sobre mi generación y mis amistades. Sentí el deseo de escribir sobre dos mejores amigos que se enamoran sin haberse dado cuenta de su preferencia por los hombres”

Dolan sobre Dolan