Cine, música y documental se dan de la mano entre el 6 y el 13 de enero en Donostia-San Sebastián gracias a Dock of the Bay. Con tres secciones de programación y varias actividades paralelas que incluyen conciertos y mesas redondas, el festival donostiarra plantea unos días de ensueño para los amantes de la música que quieran ampliar sus conocimientos sobre diversas figuras o períodos del último siglo mediante diversos testimonios de primera mano. El Teatro Principal y los cines Trueba serán las sedes en torno a las cuales se desarrolle la gran parte del programa del Dock of the Bay.

Se ofrecerán tres áreas temáticas para la proyección de los documentales. En la Sección Oficial se recogen ocho documentales musicales producidos en España, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Países Bajos entre 2016 y 2017. En ellos se explorarán figuras tan peculiares como la de G.G. Allin, una estrella del punk que llevó el género a sus terrenos más chochambrosos; Los Bravos, la banda de rock española de los 60 responsable del éxito Black Is Black; la estrella del flamenco La Chana; Suzanne Ciani, una pionera de la música electrónica experimental o la banda de noise rock bilbaína Cancer Moon. La escena dance de Manchester (el llamado Madchester), la historia de la influyente música electrónica alemana o las cintas de cassette también competirán dentro en la Sección Oficial.

Fuera de concurso se presenta la sección Perfect Day, en la que se proyectarán documentales acerca de grandes estrellas del panorama musical internacional. La reciente colaboración entre Iggy Pop y Josh Homme o las vidas del saxofonista John Coltrane, el guitarrista Eric Clapton y la cantautora Marianne Faithfull protagonizarán algunas de las proyecciones. También se analizará la música electrónica francesa de los 90, la influencia de los Sex Pistols de la mano de su líder, Johnny Rotten o los últimos conciertos de la Daptone Super Soul Revenue.

Y, también fuera de concurso, el ciclo Paint It Black Tony Palmer proyectará algunas de las obras más destacables de documentalista británico de la segunda mitad del siglo XX, Tony Palmer. Presentará testimonios de primera mano acerca del mundo del rock a finales de los 70, la vida de Maria Callas, los bailarines del northern soul de la Inglaterra de los 70, el periplo africano de Ginger Baker, miembro de Cream y Blind Faith.

Entre las actividades paralelas, en colaboración con Kutxa Kultur el Dock of the Bay programa la exposición Narrativas Fragmentadas, Memorias Virtuales que recoge el trabajo de varias fotógrafas. Por supuesto, también habrá música en vivo: Kokoshca estarán el jueves 11 en la sala Kutxa Kultur Kluba y el viernes 12 pincharán, en la sala Cripta, los pinchadiscos del programa Cachitos de Hierro y Cromo. Las fiestas de inauguración y clausura estarán amenizadas por los DJs Psycho Beat!, Whitetower y Guille Milkyway. Además, la Escuela de Cine Elías Querejeta acogerá la mesa redonda La Música Como Constructora de Imágenes que reflexionará sobre la música como punta de partida en la articulación del lenguaje audiovisual.

Dock Of The Bay