¿Quiénes son las herederas latinas de Miley Cyrus?

¿Puede la nueva Miley Cyrus cantar en español? ¿Puede una chavala considerada como niña prodigio en los albores de su carrera musical convertirse en sex bomb de la noche a la mañana? El camino de las ‘chicas Disney’ (lo sean de verdad o no) es inescrutable, como también lo es la cantidad de candidatas que opositan a hacerse con ese trono invisible de la reina de las adolescentes en el universo pop cantado en castellano.

Nosotros reunimos a las opositoras que pisan más fuerte de España y América Latina.

TINI

De Violetta a TINI, de TINI a Martina Stoessel y tira porque le toca. Es posiblemente la referente más universal de todas las candidatas: la adherencia de la serie Violetta que la factoría Disney consiguió exportar desde Argentina a todo el mundo ha sido bestial, generando un fenómeno fan que no recordábamos desde High School Musical, en más de 20 países de todo el mundo. Aquella actriz que había dado sus primeros pasos en la serie Patito Feo pasó a ser Violetta Castillo y ser la reina absoluta del fenómeno teen.

Pero el tiempo pasó, y aquella chavala de 15 años se hizo mayor: con su mayoría de edad, finalizó la serie, el actual Presidente argentino protagonizó un bochornoso episodio digno de un viejo verde y el pasado curso publicó su debut como TINI: un tratado de urban con canciones sobre todo en inglés, que se ubican al costado del sonido de Selena Gomez, Ariana Grande o la propia Miley Cyrus.

Sin embargo, son las canciones cantadas en castellano las que más celebra su público, como la que cuenta con la colaboración del colombiano Sebastián Yatra. Quizá ese debería ser el camino en el que tiene que centrarse.

ANA MENA

La malagueña está a punto de cumplir los 20 años, pero desde hace cerca de dos años que se la comienza a catalogar como “la Meghan Trainor española”. Y es que la joven actriz prodigio se dio a conocer interpretando a Marisol en una TV movie emitida en Antena 3 cuando solo tenía 12 años, para luego ser una de las caras visibles de My Camp Rock o cantar la canción central de la película de Disney La fabulosa aventura de Sharpay.

Pero fue a finales de 2015 cuando comenzó a explotar su faceta musical en solitario con singles que cuentan sus reproducciones por millones, y en las que se acerca al sonido oldie y vintage de Meghan Trainor en canciones como Se fue, Loco como yo o No soy como tú, aunque su último single haya dado un giro latino, con la colaboración de los reggaetoneros de Miami CNCO.

DANNA PAOLA

A pesar de sólo tener 21 años, la mexicana Danna Paola Rivera Munguía lleva desde los cuatro años teniendo una gran exposición pública. Ha pasado por series infantiles como Plaza Sésamo, Rayito de luz, María Belén, De pocas, pocas pulgas o ¡Vivan los niños! para luego pasar a protagonizar series juveniles o adolescentes como Atrévete a soñar, ¿Quién es quién? o La Doña.

Musicalmente también lleva desde muy pequeña, desde que lanzase con seis años Mi globo azul, un álbum que se convirtió en la banda sonora de los mexicanos más pequeños a inicios de siglo. Sin embargo, es con su disco homónimo, publicado hace ya cinco años, cuando dio un giro más “adulto”, en un intento de adelantar su madurez, presentando una voz de diva urban que fue evolucionando hasta el punto tal de acerca al synthpop latino con una canción como Agüita, que forma parte de la versión de la reedición de su primer disco, y que ha sido compuesta por la chilena Javiera Mena.

KAROL G

Colombia ha demostrado en los últimos años que es el gran semillero del reggaetón más universal y del nuevo ritmo latino. Lo demostraron Maluma, J Balvin o Sebastián Yatra, entre otros referentes masculinos; y en territorio femenino el camino está allanado para que sea Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G.

A pesar de que solo tiene 25 años, la de Medellín se dio a conocer en la versión infantil de Factor X y desde los 19 años que es la corista de Reykon. Hace cinco años comenzó a perfilar su carrera en solitario, que comenzó a internacionalizarse al colaborar en 2013 con Nicky Jam en una de las canciones más conocidas del puertorriqueño, que fue de la mano a un debut que pasó algo desapercibido; algo que no está pasando en el último año, cuando canciones como Casi Nada, Muñeco de Lego, Ya no te creo, Te lo quiero hacer o Hello, entre otras, cuentan por decenas de millones sus reproducciones en plataformas digitales.

LALI

Desde finales de los años ’90 que la actriz y cantante argentina Lali Espósito lleva formando parte de programas y series juveniles de la pantalla como Caramelito y vos, Rincón de luz, Floricienta o Chiquititas; pero fue en Casi ángeles donde su papel de Marianella Rinaldi internacionalizó su proyección y la inició en el terreno musical siendo una de las caras más visibles del grupo Teen Angels, brazo musical de la serie juvenil.

Pero no fue hasta 2014 que se atrevió a formalizar su alianza con la canción pop, bebiendo tanto del r&b como del dubstep, el urban y ciertas trazas de trap en la genética de los, hasta ahora, únicos dos álbumes que firmó como Lali. El último de ellos, Soy, la erige como una artista de calado universal, haciéndose con su hueco en los países donde consiguió llegar con Casi ángeles.

En el mes de abril estará presentándose en Madrid, así que podremos salir de dudas en primera persona acerca de la capacidad de adherencia a otros mercados que tiene Lali Espósito.

SOFÍA REYES

En realidad se llama Úrsula, pero quizá era un primer nombre demasiado arisco para que los niños y niñas mexicanas no la vean como una ogra cuando irrumpió en la televisión de su país hace ya ocho años, con sólo 13 años, en Mi linda Anabella. Sin embargo, fue su participación en la girl band TAO la que la lanzó como una artista de pop con proyección; algo que se cristalizó en su carrera en solitario desde 2013, cuando comenzó a perfilar su sonido, más apegado a la canción melódica y las baladas románticas de los años ’90, aunque también colaborando con artistas de la talla de Wisin, Prince Royce o Reykon.

Sin embargo, será este 2017 cuando se lance LOUDER, un esperado debut en donde es bastante posible que se cuelen algunos de sus grandes éxitos de este último año, como Llegaste tú, Solo yo, Conmigo o Muévelo, que ha superado las 40 millones de reproducciones en Spotify y las 30 en YouTube.

ÁNGELA TORRES

A pesar de ser una cara conocida de las series infantiles y juveniles argentinas desde hace una década, cuando comenzó a participar de Patito Feo, a la de Buenos Aires se la lleva apuntando con el dedo acusador desde hace años por su calidad de “hija de” (la actriz Gloria Carrá) y “sobrina de” (el músico y actor Diego Torres).

Hace algo más de dos años, cuando consiguió ganar la segunda edición de la versión argentina de Tu cara me suena, su insinuación musical comenzó a ser un proyecto serio. Tanto que en 2015 lanzó un single y, hace unas semanas, uno nuevo, con aires vintage a lo Meghan Trainor, algo que formalizó hace unos días, cuando estrenó el videoclip que se convirtió en treding topic en su país (y donde los haters se despacharon a gusto). Veremos si hay disco o no en los próximos meses, mientras sigue desarrollando su carrera de actriz en la serie Simona, que protagonizará este año, o en películas pendientes de estreno como Los padecientes o Un viaje a la luna.

EVA RUIZ

Hace cerca de cinco años que la lanzaroteña se dio a conocer en nuestras pantallas, participando de talent shows como La Voz Kids o Tú sí que vales, pero su carrera musical no ha dejado de crecer. Y es que hace tan solo unos meses Warner Music publicó 11 Vidas, el álbum debut de la canaria, en un registro más templado y melódico.

De ahí que nombres como los de Sergio Dalma o Iván Torres colaboren en el disco, que se está convirtiendo en un fenómeno en nuestro país, con varios millones de reproducciones de sus canciones aún a pesar de que se habla más bien poco de la artista, a la que varios medios de comunicación consideran como una estrella universal en potencia.

MARÍA PARRADO

Con solo 12 años, la gaditana conquistó al público en la primera edición de La Voz Kids. Lo que seguiría es un álbum de versiones publicado a la estela de su triunfo en el talent show, un segundo álbum-bisagra para, hace poco más de un año, publicar un álbum que era una declaración de intenciones, con singles explícitos de ese volantazo que está dando como Quien cambia soy yo, comenzando a abandonar ese perfil aflamencado que la marcó en sus primeros pasos.

Ahora, con un tono más radioformulero, mantiene sus lazos estilísticos con Malú, comienza a colaborar con nombres como Dvicio y a desatar sus nudos en un perfil más cerca del pop ligero, urbano, de acceso popular.

VALERIA GAU

Quién le hubiera dicho a la uruguaya hace unos años, cuando le daba vergüenza cantar, que se convertiría en uno de los grandes referentes del pop tropical sudamericano de los últimos años.

Fue a través de un vídeo grabado por sus tías y colgado en las redes sociales que se comenzó a extender su fenómeno, que encontró en la unión de ritmos como la cumbia y el pop urbano, una marca de agua que se sigue extendiendo por todo el mundo.

Divas Teen Latinas