Tiene el imbatible disco que más copias ha despachado en la historia de la música; pero, sin embargo, no parece muy factible que Michael Jackson vaya a superar a The Beatles en cantidad de discos vendidos. Y es que, según datos recogidos en los últimos meses, el Thriller de Jacko sigue siendo el álbum más vendido, con más de 65 millones de copias despachadas, pero, aunque no encontramos un álbum de The Beatles (concretamente Abbey Road) hasta el puesto 24 entre los más vendidos de la historia, los fab four son el proyecto que se coloca en el olimpo de los que más discos vendieron: más de 333 millones, contra los 235 de Michael.

Así lo recoge la web ChartMasters.org, haciéndose eco de los datos recogidos por el observatorio Data Collector a través de diferentes estudios. Unos estudios que para alguno pueden sonar algo engañosos, ya que no se han contabilizado datos oficiales de las cifras de ventas de artistas como Elvis Presley o Frank Sinatra, quienes a buen seguro también estarán disputándose los primeros cinco puestos del ranking.

Aun así, entre los treinta álbumes más vendidos de la historia vemos que apenas Adele y Norah Jones aportan álbumes publicados durante el corriente siglo. El resto, se pasean entre los ’60 y los ’90, dejando estos datos, que deja curiosos datos como dos discos de Michael Jackson en el top 10, las dos bandas sonoras que se cuelan entre esas tres decenas de discos, y la gran presencia de bandas de rock. El resto de los datos, podéis completarlos viendo el resto de la lista:

1982 – Michael Jackson – Thriller – 65,800,000

2. 1973 – Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – 43,300,000

3. 1992 – Whitney Houston – The Bodyguard – 41,100,000

4. 1978 – Various Artists – Grease – 38,100,000

5. 1971 – Led Zeppelin – Led Zeppelin IV – 36,800,000

6. 1980 – AC/DC – Back in Black – 35,810,000

7. 1977 – Fleetwood Mac – Rumours – 35,500,000

8. 1977 – Bee Gees & Various Artists – Saturday Night Fever – 34,800,000

9. 1987 – Michael Jackson – Bad – 33,600,000

10. 1997 – Shania Twain – Come On Over – 33,500,000

11. 1979 – Pink Floyd – The Wall – 31,300,000

12. 1985 – Dire Straits – Brothers in Arms – 30,850,000

13. 1987 – Guns N’ Roses – Appetite For Destruction – 30,770,000

14. 1991 – Metallica – Metallica – 30,400,000

15. 2011 – Adele – 21 – 30,140,000

16. 1976 – Eagles – Hotel California – 30,050,000

17. 1987 – Dirty Dancing – Dirty Dancing – 29,970,000

18. 1997 – Céline Dion – Let’s Talk About Love – 29,800,000

19. 1991 – Michael Jackson – Dangerous – 29,550,000

20. 1984 – Bruce Springsteen – Born in the U.S.A. – 29,300,000

21. 1996 – Céline Dion – Falling Into You – 28,100,000

22. 1991 – Nirvana – Nevermind – 27,750,000

23. 1987 – U2 – The Joshua Tree – 26,800,000

24. 1969 – Beatles – Abbey Road – 26,700,000

25. 1993 – Mariah Carey – Music Box – 26,100,000

26. 1967 – Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – 24,800,000

27. 2002 – Norah Jones – Come Away With Me – 23,900,000

28. 1999 – Backstreet Boys – Millennium – 23,800,000

29. 1999 – Britney Spears – …Baby One More Time – 23,735,000

30. 1986 – Bon Jovi – Slippery When Wet – 23,600,000

En cuanto a los artistas que más discos han vendido en total, repetimos que The Beatles son los que toman la cabecera, bastante por delante de Michael Jackson (casi 100 millones de discos de distancia). Sin embargo, y aunque se esperan aun datos de Elvis y Sinatra, el tercer puesto en el podio aun está disputado: ahora mismo son Pink Floyd los que completan el podio, pero le siguen muy de cerca Madonna y los Rolling Stones, correspondientemente.

Un top 10 que apenas cuenta con dos artistas mujeres (Madonna y Céline Dion) y que, entre los treinta artistas más vendedores, también deja algunas curiosidades: Billy Joel está en el puesto 18, la new age de Enya en el número 30 y el artista más joven de ese primer tramo de lista es EMINEM. De hecho, ningún artista cuyo primer disco haya sido publicado en el actual siglo XXI se encuentra entre los 30 primeros.

Los primeros que encontramos son a Coldplay (en el #37), Linklin Park (en el #38) y Adele (en el #40), los tres con entre 59 y 62,5 millones de discos vendidos. Hay que irse bastante más abajo para encontrar a fenómenos contemporáneos como Taylor Swift, Justin Bieber o Ed Sheeran. Podéis ver la lista completa en este enlace.

The Beatles – 333,145,000 (datos hasta Marzo 2017)

2. Michael Jackson – 235,440,000 (datos hasta Septiembre 2017)

3. Pink Floyd – 203,010,000 (datos hasta Junio 2017)

4. Madonna – 201,900,000 (datos hasta Agosto 2017)

5. The Rolling Stones – 201,100,000 (datos hasta Diciembre 2016)

6. Led Zeppelin – 182,500,000 (datos hasta Agosto 2016)

7. Queen – 179,295,000 (datos hasta Octubre 2017)

8. Céline Dion – 171,625,000 (datos hasta Septiembre 2016)

9. AC/DC – 169,670,000 (datos hasta Febrero 2018)

10. U2 – 169,000,000 (datos hasta Agosto 2016)

11. Elton John – 167,640,000 (datos hasta Febrero 2018)

12. Eagles – 153,885,000 (datos hasta Diciembre 2017)

13. Mariah Carey – 144,375,000 (datos hasta Abril 2017)

14. Barbra Streisand – 138,610,000 (datos hasta Marzo 2018)

15. Bruce Springsteen – 138,400,000 (datos hasta Julio 2017)

16. ABBA – 130,250,000 (datos hasta Noviembre 2016)

17. Fleetwood Mac – 129,650,000 (datos hasta Octubre 2016)

18. Billy Joel – 129,075,000 (datos hasta Octubre 2016)

19. Whitney Houston – 128,600,000 (datos hasta Mayo 2017)

20. Bob Dylan – 128,375,000 (datos hasta Octubre 2016)

21. Bee Gees – 125,795,000 (datos hasta Abril 2017)

22. Metallica – 124,650,000 (datos hasta Agosto 2016)

23. Bob Marley – 120,150,000 (datos hasta Noviembre 2017)

24. Bon Jovi – 115,650,000 (datos hasta Noviembre 2016)

25. Eminem – 108,300,000 (datos hasta Agosto 2016)

26. David Bowie – 103,910,000 (datos hasta Enero 2017)

27. Guns N’ Roses – 102,770,000 (datos hasta Marzo 2018)

28. Dire Straits – 100,350,000 (datos hasta Marzo 2018)

29. George Michael & Wham! – 83,200,000 (datos hasta Mayo 2017)

30. Enya – 82,500,000 (datos hasta Febrero 2018)

Vende que vende