40. Nudozurdo – Voyeur Amateur (Mushroom Pillow) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

A pesar de no haber parido disco malo nunca, en los últimos tres o cuatro años parecía que habíamos perdido a Nudozurdo. La banda de Leo Mateos pasó por el filo de una navaja que jugó con la autodestrucción de su sonido y de la proyección de unas canciones encerradas en una bajona indescifrable, pero que a la vez proyectaban una amalgama de sonidos que rehabilitó el alcance de la canción post-punk.

Sin embargo, un giro de guion volvió a categorizar su producto: su fichaje por Mushroom Pillow coincide con su mejor repertorio desde Tara Motor Hombre, dando un volantazo hacia territorios más melódicos, límpidos, de una perversidad blanca, de una oscuridad incluso luminosa, de unas depresiones bonitas, de un cancionero que impacta y alcanza, algo que no pasaba con la pólvora de la banda desde hacía unos años.

39. Templeton – Una mar enorme (Gramaciones Grabofónicas)

“La libertad es un peine que te dan cuando te quedas calvo”, decía un cómico argentino de los años ’80. Templeton están viviendo su etapa más libre, y así queda claro en su nuevo cancionero, gobernado por una imagen tan poética y metafórica como la de todos los miembros de la banda remando a contracorriente frente a una ola que está a punto de zampárselos sin capacidad de negociar nada.

No queremos decir que vaya a pasar eso con el combo cántabro, pero hay mucho de kamikaze en su nuevo cancionero: sus letras más personales hasta la fecha, guiños a la canción pop pero también a ese sonido efervescente del indie de autor y un ramillete de influencias que los acercan más a Vainica Doble o Nosotrash que al patrón medio de cancionismo indie de los últimos años. La libertad puede que los esté dejando calvos, pero también más maduros y dueños de su propio registro, algo que quizá no se respiraba tanto en sus primeros discos.

38. Melange – Viento Bravo (Discos Tere)

Sería tan injusto como limitado clasificar a una banda como Melange. Ni rock ni folk ni todo lo contrario, su órbita es tan amplia y libre como sus referentes. Ya lo demostraron con un debut que revolucionó los cimientos de esos géneros imaginarios que nos solemos inventar desde la prensa especializada: que si post-folk, que si rock oriental, que si neopsicodelia, que si orquesta de cámara rockera…

En cualquier caso, el factor sorpresa ya estaba gastado en lo que a impacto se refiere de cara a este segundo álbum del supergrupo hecho en un telar a base de retales de bandas como Mohama Saz, Rip KC o Lüger; pero en Viento Bravo ganan espacio texturas electrónicas y una arquitectura especialmente compleja a la hora de edificar las canciones. Siguen las influencias de la aridez folk y del rock progresivo, pero Melange consiguen alcanzar cimas inexploradas aunque mantengan esa marca tan identificable que portan en sus canciones.

37. Sexy Zebras – La Polla (Vagabundos Records) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

Son el grano en el culo del circuito. No lo han buscado, pero el imperio popular de la corrección política y esa alergia congénita por parte de la crítica a todo lo que huela a urgencia salvaje post-adolescente genera cierto rictus. Sexy Zebras les dan dos tazas cada vez que dan una entrevista y cada vez que cantan a bocajarro alguna de sus canciones; pero también resuelven todos los conflictos que otros puedan tener con ellos con canciones: urgentes, veloces y con letras que levantan ampollas pero que rezuman acidez, autocrítica y ruptura con el sistema políticamente correcto del circuito musical alternativo estatal.

El trío madrileño sabe lo molestos que son para algunos; por eso, cuando estaban preparando su nuevo disco, lo tenían clara: hacer de la capa un sayo, titular a su disco La Polla (para que se lo censuren desde algunos programas políticamente correctos que, sin embargo, sí llevan a traperos con letras cargadas de machismo y misoginia) y a algunos de sus singles Quiero follar contigo, hacer un videoclip con sus madres y mantener la virulencia y agresividad de un sonido que eleva a un nuevo nivel esa descarga de rock anguloso, de influencia de grupos como Molotov y el movimiento ‘alterlatino’, pero haciendo ojitos también al rock alternativo de relujo punk-pop de entre finales de los años ’90 y principios del nuevo milenio.

36. L.A. – King of Beasts (Sony Music) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

Sus últimos discos los había grabado en los Estados Unidos, buscando ese grano original que dan los estudios americanos, algo a lo que se asoció siempre al sonido del mallorquín Luis Albert Segura. Sin embargo, el mejor álbum desde aquel Heavenly Hell que consiguió poner su nombre en los carteles de todos los festivales, ha sido grabado, curiosamente, de la misma manera que aquel: en su Palma natal, dándole tiempo a las canciones, volviéndose a aliar con Toni Noguera en la producción.

El resultado es un álbum desprejuiciado, sin la dependencia del ‘sonido americano’, jugando con diferentes atmósferas en las canciones, colando incluso ciertas inyecciones de ritmos electrónicos pero, sobre todo, jugando al minimalismo perfeccionista de esa canción cruda pero sincera que lo conecta con cancioneros como los de Sparklehorse, Death Cab for Cutie o Lambchop, entre otros.

35. Dinero – Cero (Warner Music) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Dinero lo tienen. No el dinero, pero sí la pose, las canciones y la capacidad de ser lo suficientemente poperos para los rockeros más fundamentalistas y lo suficientemente rockeros para los poperos o indies más suaves. Lo tienen todo para que los odien ambas vertientes o para que los pueda llegar a amar todo el mundo.

Nadie se sorprende en Estados Unidos o el Reino Unido cuando grupos como Foo Fighters, Muse, Biffly Clyro, Nickelback, Foals, Thirty Seconds to Mars, Hoobastank o Seether se cuelan (o se colaron en algún momento no muy lejano) no solo en lo más alto de las listas de ventas, sino también en las radios comerciales. Pero, ¿y si Dinero sirviese como ese eslabón perdido, ese grupo bisagra que nunca llegó a existir, y consiga que el rock alternativo se cuele en lo más alto de las listas sin prostituir el sonido del género?

34. Joan Miquel Oliver – Atlantis (Sony Music) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

Pasa también con artistas como Albert Pla, Pascal Comelade o Capitán Bazofia: no sabes por dónde te van a salir. Su grado de libertad parte desde otro punto, inalcanzable para casi cualquier cancionista que se precie. Incluso después de sepultar su proyecto Antònia Font, el mallorquín ha vuelto a encontrar nuevos fundamentos para redimensionar el alcance de sus canciones.

En el conceptual Atlantis reimagina el mundo tal como los conocemos, lo mira desde arriba, vuelve a pensar la tierra, la naturaleza, la arquitectura de las cosas, el sentido. Y lo hace con un cancionero tan cerca de la máquina electrónica como de la rumba o la canción intimista.

33. Salto – Far From the Echoes (Industrias Bala)

Si Germán Salto hubiera nacido en Nashville, estaríamos esperando una gira suya cada año; sería nombre central de las primeras líneas de los festivales más elitistas; lo veríamos como algo ajeno que nos gustaría que fuese nuestro. Sin embargo, Germán Salto es español, vive aquí y se está tomando un botellín a tu lado con unas cortezas que le han puesto de tapa: esa delgada línea que separa lo propio de lo ajeno es la que separa uno de los mejores discos del año de la tradición oral de la canción pop estatal.

Sin embargo, su disco es una auténtica alabarda de ese sonido anglófono (y anglófilo) de la canción rock progresiva; esa que bebe desde la arquitectura pop del George Harrison de Brainwashed, pero también guarda reminiscencias al Beck del fabulantástico Morning Phase, a ciertos reflujos del mejor Ryan Adams o a iconos de la quintaesencia del rock de autor americano, desde Ray Davies a Graham Parker. Una auténtica delicia que se equivocó de tiempo y de lugar, pero que, fuera de su contexto, debería ser considerada una auténtica obra maestra de orfebrería rock.

32. Dúo La Loba – El disco hermoso (AUU Records) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Su sonido conecta directamente con el folk-pop de autor de los años ’70 y ’80 de aquella Argentina tanto previa como posterior a la dictadura, aquella de voces como las de León Gieco, La Máquina de Hacer Pájaros, Pastoral, Víctor Heredia, Alma y Vida o la trova rosarina que lideró Juan Carlos Baglietto; o incluso esa adherencia rioplatense que clamaba aquel experimental Mateo solo bien se lame del uruguayo Eduardo Mateo. Una manera de estirar el brazo y viajar a sus orígenes sin dejar de volver e irse, casi en círculos, basculando.

El disco hermoso lo es no solo porque se titule así, sino porque a pesar de ese mensaje algo naif y ñoño que portan esas tres palabras, responde perfectamente a la fisionomía sonora de un cancionero leve, grabado en primeras tomas en directo, sin grandes estridencias ni rítmicas y percusivas, que huele a madera y a música de aires sinfónicos, y que más que encontrar texturas y matices de referencias musicales lo que encuentra son referencias emocionales: las canciones te abrazan, se acercan con sigilo, se mueven sinuosas, tirando de armonías orgánicas, indiscutiblemente bellas.

31. Sierra – A ninguna parte (Sonido Muchacho) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Los ecos a la década de los ’80 son inevitables, y prácticamente sin tregua se posiciona como el heredero más superlativo y superdotado de esa innata capacidad para componer melodías bonitas apesadumbradas por mensajes de revitalizante bajonería: de algún modo, Sierra suena como el paso adelante que treinta años atrás alguien debería haber dado para relevar a Jaime Urrutia, Fernando Márquez ‘El Zurdo’, Eduardo Benavente, Carlos Vaso o el mismísimo Carlos Berlanga.

Quizá no sea Camino Soria, pero, justo en el trigésimo aniversario de la publicación de aquel álbum fundamental para el devenir del pop español, este Camino Malasaña es de lo mejor que escucharéis en territorio estatal de todo 2017.

30. Camellos – Embajadores (Limbo Starr) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Con ese punto de locura y de instinto básico para lanzar guitarrazos que se debaten entre la clase de guitarra de 1º de EGB y la matrícula de honor en punk ilustrado; y ese lanzallamas lírico, esa escritura automática, esas frases sin filtro, esas ritmas inesperadas, esa iluminación surrealista que sacuden en sus letras deja frases tan fuera de contexto que acaban creando uno nuevo; hay algo de Síndrome de Tourette como nueva filosofía millennial en el debut de los madrileños.

En sus letras mezclan guiños a la cultura popular de corte casposa o cañí (no se olvidan de la Pantoja pero tampoco de Sánchez-Dragó, Pantani, la Duquesa de Alba, Marichalar, Arrabal o Toni Cantó) pero tampoco se olvidan de mirar su DNI y descubrir que son millennials: retuercen dichos populares (Siempre saludaba) o canciones de La Oreja de Van Gogh (Puedes contar conmigo) pero también dejan un mensajito al Club de Fans de Taburete (“Hoy salgo con los amigos. Quemaremos unos coches al salir del club de tenis. Es lo que hace la gente a nuestra edad”) una retahíla de símbolos a su generación: canciones dedicadas a Internet y una retahíla de símbolos que van desde los tatuajes de boli Bic hasta Steve Jobs, el cruising, el postureo arty, Linkedin, Tinder, Instagram, las becarias esquizo…

29. Esteban & Manuel – La banda sonora de tu día a día (La Melona) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Podrían ser dos músicos que durante aquellas noches televisivas de tarot y póker, se sumaban a la trama de La Rueda tocando canciones aparentemente vacías, pero llenas de un gancho embriagador. Podrían ser la última revolución de las sesiones vermú de las fiestas de los pueblos gallegos. Y en este último camino, afortunadamente, están Esteban & Manuel.

No es raro que puedas encontrar el sonido del dúo en una órbita similar a la de compañeros de circuito (Galicia adentro) como Emilio José o Novedades Carminha o (Galicia afuera) como Joe Crepúsculo, Rolando Bruno, Chicha Libre o el Frente Cumbiero. Aunque más allá de búsqueda en el circuito alternativo, Esteban & Manuel son un elogio de la cultura patrona, del sombrero mexicano en la cabeza, el kalimotxo en la mano, el purito Reig en la boca, el auto-tune en el horizonte y los abuelos bailando pasodobles tanto a la izquierda como a la derecha.

28. Bifannah – Maresia (The John Colby Sect) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

Cantan en portugués pero son gallegos que no viven en Galicia. Curioso artefacto han conseguido edificar unos Bifannah que, nacidos de las cenizas de Wild Balbina y renaturalizados bajo un nuevo nombre, consiguieron hacer ruido durante el año pasado con un EP que dio un paso adelante en este debut en el que se combinan aires surf-pop con garage retro y lo más interesante de todo: cierto aire a tropicalia brasileira, como un halago de Os Mutantes pero en 2017 y desde la tierriña.

La expansión del proyecto va lenta pero firme, y este exótico repertorio de diez canciones cantadas en portugués ya comienza a recibir vítores y aliados.

27. Sen Senra – The Art of Self-Pressure (Crispis) [LEE NUESTRA ENTREVISTA]

¿Cómo dinamitar sambenitos? A Sen Senra se le pusieron muchos con su primer disco, el que le permitió girar casi sin parar durante dos años: que si Galifornia, que si Mac DeMarco gallego… Sin embargo, con este segundo largo, el vigués da un paso adelante, a la vez que sirve como un manual-bisagra de cómo redimensionar el alcance de la canción rock.

Con un pie en las melodías pop, otro en las frecuencias r&b, una mano a la canción rock de fidelidad garagera y un horizonte que cada vez mira más hacia la música urbana orgánica, el nuevo disco del jovencísimo artista gallego (lo grabó con 20, lo publicó con 21 y acaba de cumplir 22 años) es una de las mejores colecciones de canciones publicadas este año. La única pega: el inglés sigue creando una frontera infranqueable para amplificar el alcance de ciertas propuestas.

De ahí que este mismo año se haya desquitado con tres primeras canciones en español (sí, tres nuevos singles tan sólo medio año después de que saliese este disco) que están colocándolo como la gran esperanza del r&b-pop-rock estatal, tan cerca de Frank Ocean y Daniel Caesar como de sí mismo.

26. Penny Necklace – La Luz (Autoeditado) [LEE NUESTRA RESEÑA]

La Luz extrema las facultades del proyecto-álter-ego de Odette Suárez de Puga, buceando por las cavilaciones de la indietrónica más espesa, coqueteando con ramalazos urban y r&b desde estructuras de canción pop bañadas en chorros de electrónica absolutamente magnética, y partido en tres movimientos (Cálidos, Fríos y Neutros con dos interludios a modo de médiums o vasos comunicantes) que, a su vez, integran varias microcanciones dentro de ellos, dando a luz una suerte de opereta o sinfonía electrónica.

25. Calavera – Exposición (Mont Ventoux) [LEE NUESTRA RESEÑA]

No es raro que se asociasen con Pollard, ya que su sonido lleva sobrevolando géneros tan andróginos y ambiguos como el space folk y la indietrónica más aérea, y su música suele asociarse al sonido de proyectos como Low, Wild Beasts, Sparklehorse, Grouper, Sun Kil Moon o incluso ciertas maniobras al mejor estilo alt-J o Grizzly Bear.

Lo cierto es que Exposición, primer largo que sirvió como pistoletazo de salida para inaugurar (de las cenizas o la mutación del ahora extinto Gran Derby) el sello Mont Ventoux, confirma a Calavera como un proyecto en estado de gracia, capaz de reimaginar nuevas fronteras invisibles entre el folk, el pop, la indietrónica y la arquitectura de la canción pop después del pop.

24. Mariona Aupí – Le Monde (La Cúpula Music) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Hay algo que conecta a esta Mariona Aupí con el imaginario de toda esa poesía envenenada, electrificada a guitarrazos y pedales de distorsión: una soga que la ata en corto con la atmósfera de bandas como 713avo Amor, Mil dolores pequeños o Demonios tus ojos, casi satélites de Nick Cave & the Bad Seeds, Tom Waits, John Cale o Scott Walker.

De ahí que se permita unas licencias de intensidad dentro de las canciones prácticamente inéditas en nuestra escena. ¿Es una cantautora? ¿Es una cantante lírica? ¿Una especie de chanson bajo el agua? ¿Un álbum que conecta con el Nacho Vegas de Desaparezca aquí y la Christina Rosenvinge de Tu labio superior y a la vez con ninguno de los dos? ¿Una Sole Giménez a bordo de un barco a la deriva expresiva, pescando todas las texturas a su paso con una libertad absoluta? ¿Es una especie de Mónica Naranjo puesta de orfidal e intervenida por PJ Harvey?

23. Bflecha – Kwalia (Arkestra Discos) [LEE NUESTRA NOTICIA]

Hay una psicodelia andrógina en el repertorio de Belén Vidal. Es curiosamente injusto que la proyección de la artista gallega haya quedado reducida a algunas citas contadas de música de vanguardia: sus melodías se mueven en la órbita del r&b más melódico; sus bases mejoran las de cualquier artista de urban moderno; la capacidad que tiene de conectar con cavilaciones de indietrónica casi cuántica. Y el grueso del circuito sin conocerla.

En Kwalia mejora incluso su debut, publicado hace casi cuatro años. Y es que en las canciones cuela interferencias del universo artístico de Val del Omar, Jorge Luis Borges, María Zambrano o Kurosawa, entre otros: su “borroso lenguaje” y su “indescifrable contraseña” no lo es tanto cuando sus canciones se bailan y se cantan, pero, sobre todo, se piensan.

22. Raúl Santos – Ex (7RECXRDS)

Es el ‘ex’ de todos, pero siempre ha sido Raúl Santos. De algún modo, este segundo ejercicio en solitario reivindica no sólo su figura en el espacio alternativo al margen de asociaciones automáticas (siempre se lo recordará por haber sido batería de Los Planetas, teclista de Mercromina y productor de Najwa Nimri); pero también el de una facción muy deslegitimada dentro del panorama musical: la del compositor de dormitorio, que acaba aglutinando canciones sentado en un ordenador en un estudio doméstico que acaban escribiendo nuevas líneas de proyección en la llama ‘canción’.

Como tantos músicos habitantes del universo Soundcloud (este año, Crispis publicaba un ejercicio similar pero menos superdotado que el de Santos, recopilando canciones del artista maldito gallego Javi Pretty), estas quince canciones de, la mayoría de ellas, menos de dos minutos de duración, juega con elementos propios del downtempo, de la música urbana, del machine pop, de la indietrónica e incluso del free jazz digital.

Imposible de clasificar, casi imposible de representar en directo, estas canciones son impulsos de un momento que, gracias al REC de su ordenador, se han convertirdo en cortinas indescifrables que nosotros celebramos con devoción.

21. Vetusta Morla – Mismo sitio, distinto lugar (Sony Music) [LEE NUESTRA RESEÑA]

Mismo sitio, distinto lugar es una absoluta declaración de intenciones, en su forma y fondo: se trata de su primera referencia durmiendo en techo multinacional (su sonado contrato con Sony Music tras una larga militancia bajo su propio sello, Pequeño Salto Mortal: ¿“las riendas de un nuevo corcel”, como cantan?) pero también de un álbum con una arquitectura de trabajo que rompe con el perfeccionismo extremo de sus producciones anteriores.

Quieren ser la banda de rock más importante de habla hispana en todo el mundo; ese grupo que pueda colarse en negrita y con tamaño de letra en grande en los carteles de festivales como Coachella, Lollapalooza o Glastonbury. Es en el desconcierto, en lo bueno por conocer, en el fuera de juego, donde Vetusta Morla comienzan a abrir una nueva etapa: demuestran no sólo riesgo, sino también capacidad para asumir el gran reto de ser la banda en español más importante del mundo.

