El músico, artista y poeta donostiarra Diego Vasallo ha publicado este otoño su último disco, Baladas para un autorretrato (Subterfuge, 2016) recogido también en el volumen Al margen de los días (Harpo libros) que recoge los últimos poemas (divididos en dos bloques: Ensoñaciones y Divagaciones), pinturas (Desgarraduras) y Baladas del donostiarra: una mirada introspectiva, particular y reveladora del mundo que nos rodea, y que nos acompaña.

Conversar con Vasallo es un ejercicio de análisis y de descubrimiento, de sosiego y de curiosidad. Un hombre que busca, y que también encuentra, aunque no presuma de sus hallazgos. De esas personas que en su humildad siempre aprendes una lección vital. Y eso se agradece. No va de divo, ni de mago revelador de nada pese a ser parte fundamental del tándem de autores, junto a Mikel Erentxun, de Duncan Dhu, una banda parte de la historia de la música popular de nuestro país. Y ahí precisamente radica su interés: en su nobleza y en su sencillez. Tendiendo puentes, creando alianzas con el ser, con tu ser, desde dentro. Como lo hará el próximo jueves 30 de marzo en el Café Berlín de Madrid, un día antes de reeditar estas Baladas para un autorretrato en CD con dos temas inéditos,

Notodo: ¿De dónde surge el punto de la poesía en Diego Vasallo?

Diego Vasallo: La poesía en mi caso es una actividad mucho más esporádica y circunstancial. Es verdad que escribo desde hace tiempo, no mucho, los textos que me van gustando los voy guardando. Llegó un momento en el que vi que había material como para plantearme publicar algo. Empecé a corregirlos y a darles forma. Y me planteé sacar el libro, editar un poemario breve, antes que pensar sí iba a ir con el disco y demás.

No me gusta casi ni el título del poema. Mis textos son como una especie de diario poetizado, de entradas de diario, de textos cogidos al vuelo, una transgresión casi sin terminar… Es un poco lo que se suele incluir en un dietario pero con una forma más poetizada, más de poema… Y eso son mis textos, no tienen mucho más, no tengo ninguna vocación, pretensión, ni intención de convertirme en escritor.

NTD: Pero sí qué tienen una intención…

Diego: Sí, son textos muy cotidianos. Por eso comentaba lo del diario. Podrían ser entradas de diario. Están divididos como en dos apartados: un capítulo se llama Ensoñaciones porque son textos más contemplativos, más elegíacos, un poco melancólicos. Y, luego, las Divagaciones son pequeñas reflexiones, aforismo. Y por eso son dos vertientes.

En la música parece que está mal visto ganar dinero

NTD: Sí que tiene ese punto reflexivo. Aunque el arte en el fondo tiene ese punto reflexivo, para valorar lo que somos como personas, como sociedad, como entes…

Diego: Creo que el arte sirve sobre todo para hacerte preguntas. Mi sistema de trabajo, tanto en canciones como en pintura, consiste en trabajar sin demasiados planteamientos previos, trabajar directamente sobre el material y ver qué sale. Pero ese trabajo te hace hacerte un montón de preguntas y reflexionar sobre tu obra y sobre el arte en general. Pienso que el arte sirve para estar en una búsqueda continua y cuestionarte constantemente lo que haces.

Curiosamente, en mi caso a mí me pasa que cuando estoy productivo, es cuando estoy un poco al margen. Cuando estoy demasiado sumergido en la realidad cotidiana, es cuando no soy nada productivo. Para que salga algo medianamente productivo necesito estar un poco al margen. Porque nunca estás de todo al margen, porque vives en una comunidad, en una sociedad, y yo vivo en la ciudad. Pero si necesito ese espacio de ligero aislamiento para trabajar.

NTD: Cuando os separasteis Mikel y tú. ¿Necesitaste ese aislamiento?

Diego: Sí.

NTD: ¿Desgastaba mucho estar en una banda como Duncan Dhu?

Diego: De hecho, cuando lo dejamos en 2001 había ya un estado de agotamiento total. Por lo menos por mi parte. Llevábamos 17 años continuados sin parar: disco-gira-disco-gira… Yo llegué un momento necesitaba parar, dejar el grupo y dedicarme a mis cosas: por ejemplo, la la pintura. También publiqué como cuatro discos en la década de los 2000. Había una necesidad de parar con Duncan Dhu, y probar otras cosas… Cabaret Pop fue anterior. En los 90. Fue un experimento. Quería probar otras cosas que las que hacía en Duncan Dhu.

NTD: ¿Qué querías probar?

Diego: Pues curiosamente cosas que ahora no me atraen nada. La electrónica, pero lo que entendía yo por la electrónica no tiene nada que ver con la de hoy en día. Más que nada eran sonidos un poco sintéticos, como Pet Shop Boys, o incluso Prince, funk, la música negra o el soul más moderno, un sonido muy ochentero, de los primeros Depeche Mode… Todo eso me atraía mucho.

Los mejores discos de bandas que llevan más de 30 años son de hace mucho tiempo

NTD: ¿Dirías tú que Depeche Mode son una banda de referencia para ti?

Diego: Depeche Mode me encantaron durante muchos años. Tengo sus discos en vinilo. Les vi una vez en Donosti. Me sigue pareciendo una gran banda. Pero yo estoy en otras coordenadas y no les escucho. Pero sobre todo más que si eran más o menos electrónicos, lo que más me gustaba es que tenían grandes canciones, era un grupo de temazos. Hace tiempo que no les sigo…

Es muy difícil mantener un nivel alto y hacer discos buenos durante tantos años… Casi nadie lo ha hecho. Casi todas las bandas que llevan más de 30 años, sus mejores discos son de hace mucho tiempo. Por ejemplo, U2, los Rolling Stones… es normal. Porque la creatividad es algo misterioso que se nutre de circunstancias concretas y de energías que lo mismo aparecen que desaparecen. Y eso no se puede mantener artificialmente. Y eso está o no está. Y ese cúmulo de circunstancias que hace que eso funciona, dura un tiempo. Por lo que sea las energías se dispersan, las personas cambian. Y de hecho, es algo que pasa en todas las bandas.

NTD: ¿Qué te parece ese fenómeno actual por el boom de los festivales, las giras de reunión?

Diego: Nosotros hemos hecho dos giras. En 2013 y en 2016. Es evidente que las reuniones tienen un componente económico, pero es normal: la gente tiene que vivir. Pero eso no quiere que decir que lo que se haga sea malo. De hecho, con toda la sinceridad del mundo, las dos giras que hemos hecho ahora son de las mejores giras que hemos hecho en toda nuestra carrera: la banda no ha sonado nunca mejor. Sí que es verdad que empiezas algo por un motivo más profesional o más económico, y luego te encuentras con que el resultado es mejor que nunca. En la música parece que está mal visto ganar dinero. Cuando todo el mundo necesita ganar dinero. Ahora no se venden discos por lo cual nuestra manera de ganar dinero es con las giras, tienes que tocar.

Otra cosa son los conciertos de un disco en concreto. No es una fórmula que me haya llamado la atención. Yo siempre he diferenciado los discos de las giras. Un disco es una propuesta artística concreta que tú ofreces, con unos planteamientos que los plasmas en la grabación. Y una gira es algo totalmente distinto, otro planteamiento que trasladas al escenario. Lo de llevar un disco en concreto al escenario, no digo que esté mal pero es algo que a mí no me seduce especialmente.

NTD: Imagino que hay un punto de nostalgia de Duncan Dhu. De alguna manera Mikel y tú eráis una especie, salvando las distancias, de Lennon y McCartney, como lo podrían ser Manolo García y Quimi Portet de El Último de la Fila… ¿Cómo se lleva ser un icono en la historia del pop español?

Diego: Lo tengo ya bastante asimilado. En mi vida Duncan Dhu fue una parte importantísima. Fue fantástico. Hemos estado, con intermitencias, pero empezamos con 18 años y tengo 50. Aunque hemos estado muchos años separados. Mikel para mí es familia. Y es muy gratificante haber dejado un puñado de canciones que están ya en el imaginario colectivo de la música popular de este país. Además hay canciones que han envejecido bastantes bien, no todas, pero hay algunas que aguantan bastante bien el paso del tiempo. Además, curiosamente son letras muy ingenuas, escritas con 18 años… Y aguantan el tipo. Ahora, yo no soy alguien dado a la nostalgia, o a vivir de tiempos pasados, y de algo que hiciste hace mucho tiempo. Yo siempre pienso que lo mejor está por ver…

Los pueblos vascos han florecido después de quitarse la capa de la violencia

NTD: Recuperas el género de las baladas. Imagino que eso viene con la edad. Moverte en un género en el que te encuentras cómodo…

Diego: Es verdad que probé bastantes cosas fuera de Duncan Dhu. Empecé con Cabaret Pop; luego hice algún disco producido por mí, más de pop-rock. Y en el año 2000 hice un disco con Suso Saiz a la producción, que se titula Canciones de amor desafinado, y ese fue el primer disco que marcó un camino a seguir, un camino que he ido recorriendo en estos dieciséis años. Y estos discos siguen una línea, no tienen los saltos de los 90 por ejemplo. Y sí, me imagino que tiene que ver con que con los años vas encontrando tu espacio, tu lenguaje. Te conoces mejor, y aprendes a ver en qué forma te expresas mejor. Y eso es un proceso y un aprendizaje. Y eso no lo tienes de joven. Hay artistas que lo tienen ya desde jóvenes, pero no muchos…

NTD: ¿Te consideras un crooner? No en el sentido de Bertín Osborne…

Diego: (Risas) Sinceramente yo creo que no. Porque los crooner son cantantes que tienen una gran voz. Yo nunca me he considerado… Iba a decir que un gran cantante. Pero es que no me he considerado ni siquiera un cantante. Yo soy alguien que canto porque hago canciones, no al revés. Escribo canciones, y lo más lógico es que al final, las acabes cantando. Si escribes letras y compones, pues pasa eso… Pero nunca ha sido mi propósito, ni mi pretensión realmente ser cantante. Trabajo con el material que tengo, la poca voz que tengo, y con tus cartas intentas jugar lo mayor posible y sacar el mayor partido, sobre todo la mayor expresividad. En ese sentido no me veo mucho en el papel de crooner.

NTD: ¿Encontrar a Suso Saiz fue una revolución para tu carrera?

Diego: Sí, Suso fue un encuentro fundamental de esos que tienes en la vida. Para mi carrera fue un encuentro decisivo. Marcó totalmente un punto de inflexión, donde cambie mucho la forma de hacer discos, la forma de cantar y la forma de componer: fue decisivo en eso. Él me mostró un camino, que quizás yo no lo terminaba de ver…

NTD: Y, ¿qué camino era?

Diego: Pues el tipo de producciones que hice a partir de ese disco. Producciones más oscuras, menos pop, con la voz más presente, con un sonido más rugoso, grabando casi todo en directo en el estudio, dejando los fallos e imperfecciones al aire para crear aristas o grabaciones más vivas… Todo eso se lo debo realmente a Suso Saiz, para mí ha sido fundamental. Y sí, me parece un artista brillante (con quinces discos y grabaciones varias). Emilio Saiz creo que ha heredado el talento de Suso…

Cuando estoy demasiado sumergido en la realidad cotidiana no soy nada productivo

NTD: Y luego otro brazo tuyo es el arte contemporáneo. ¿Eso despertó hace tiempo en ti? ¿Viene de lejos?

Diego: Eso viene de muchos más lejos. Realmente mi vocación primera, cuando era un crío, un chaval, era el dibujo y la pintura. Siempre lo fue. Hasta que tuve diecisiete o dieciocho años, aunque me apasionaba la música yo siempre estaba dibujando y pintando. Empecé Arquitectura, lo dejé. Estuve unos años en academias de diseño gráfico, dibujé cómics… Mi mundo era el arte plástico, sin ninguna duda, además lo tenía muy claro. Hasta que se cruzó la música, y tuvimos la suerte de que fue bien el grupo. Y ahí es cierto que esa faceta quedó en un segundo plano durante muchos años. Pero estaba ahí, no la trabajaba porque no tenía tiempo. Pero llegó un momento que lo recuperé. En 2002 que hice mi primer exposición individual. Y tengo distintas galerías. En Madrid tengo como galería a Modus Operandi [NdeR: expuso recientemente las ilustraciones del libro con obra de tamaño pequeña y mediana].

NTD: A mí me recuerda mucho a Chillida y Tàpies. ¿Podrías decir que son dos artistas que te han influido?

Diego: A mí me interesó muchísimo, de hecho es de las corrientes que más me golpearon, todo el expresionismo de los 50-60, el informalismo, el grupo El Paso en Madrid y el grupo Gaur en Guipúzcoa, y el expresionismo abstracto americano… Me abrió un camino, me golpeó y me atrapó… Recuerdo una exposición de Robert Motherwell que vi en el Reina Sofía en 1997, hace ya bastantes años, que me fascinó. Luego de ahí me fui a otras influencias. Y de hecho cada vez he ido más hacia atrás: luego me interesó más el romanticismo, el paisajismo romántico, o artistas clásicos como Goya, o la caligrafía en tinta china como japonesa… Me he ido interesando cada vez más en la fotografía… En un primer momento es verdad, como me has preguntado por Tàpies y Chillida, que el informalismo y el expresionismo abstracto me influyeron mucho en mis primeros cuadros.

NTD: Y luego esta ese punto de reflexión de tus poemas o de tus pinturas sobre el vivir y sobre lo cotidiano, que desprenden la filosofía propia que lleva impresa Diego Vasallo. Mencionas a Cioran en el libro. ¿La filosofía te interesa? ¿En qué medida y por qué?

Diego: Sí, me interesa mucho. No soy un estudioso. Pero me interesa mucho. Pero me gusta mucho la filosofía más literaria. Por ejemplo, creo que Cioran gusta mucho a los artistas porque yo diría que es un filósofo poeta. O un poeta filósofo. Su formato es el texto breve, el aforismo. Que es muy cercano a los poemas. Y luego me han interesado mucho los que están en esa frontera, como Michel Montaigne. O de clásicos me interesan mucho los estoicos: Séneca, Marco Aurelio… que me parecen tremendamente actuales. Schopenhauer algo. Descartes, Spinoza, Kant, quizás me resultan más lejanos. Pero Pascal, Rousseau son autores que me han interesado…

Canto porque hago canciones, y no al revés

NTD: El hecho de que las producciones sean más oscuras, rugosas, con aristas… ¿El hecho de ser vasco tiene algo que ver con esas señas de identidad en tu música, es decir, te influye? Al igual que la climatología…

Diego: ¿Más reflexivo? Hombre, creo que los lugares de donde procedes determinan los caracteres y la forma de ser. Es posible. Los vascos somos tirando a introvertidos, y un poco reconcentrados en nosotros mismos. De hecho el arte vasco, aunque hay de todo, pero en una proporción grande es bastante definible. Sobre todo en una época concreta como la de Gaur, Oteiza y Chillida se reconocía enseguida. Tenía algo propio bastante contundente, y creo que muy unido al carácter vasco, al país y a la forma de ser, de pensar: con un punto de interiorización y de introversión.

NTD: Ahora mismo el pueblo vasco está en otro proceso, se nota que la sociedad está más calmada. Hay una actitud más constructiva, después de haber pasado unas décadas complicadas…

Diego: Sí, eso es evidente después de décadas duras, violentas y terribles. Después de mucho desencuentro. Después de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha violencia innecesaria y cruel. Y es evidente que después de eso la actitud es otra y se ve en las ciudades. Creo que las ciudades y los pueblos vascos han florecido después de quitarse la capa de la violencia.

NTD: Es bueno que cada pueblo cuide sus tradiciones, su cultura y su lengua. ¿No te hubiera gustado elegir el euskera como lengua expresiva?

Diego: En mi caso fue porque no aprendí euskera. En mi casa no se hablaba. Mi padre sí lo habla pero no con la familia. Y en mi época en el colegio no se hablaba. Pero me parece muy bien que se cuide el euskera, se mantenga y se potencie. Es una riqueza. Pero también me parece una riqueza ser bilingüe. Un pueblo bilingüe es también una riqueza. Al final casi no lo eliges el idioma, sino aquel que utilizas, con el que mejor te expresas. En mi caso yo no podría. Sería un poco artificial y forzado porque no es el idioma en el que escribo y en el que hablo. Creo que cada uno debe expresarse en el idioma que utiliza normalmente. Aunque hay gente que es perfectamente bilingüe y puede escribir en varios idiomas. Lo más normal…

El arte sirve sobre todo para hacerte preguntas

NTD: Imagino que vas a seguir con las tres vertientes (poesía, música y pintura) que se nutren en Al margen de los días…

Diego: Esa es mi intención. Vamos a ver si lo consigo. No es fácil compaginar. La pintura es un oficio que requiere una constancia absoluta. Ir al estudio todos los días y trabajar. Los avances y los logros los vas viendo poco a poco, a base de estar en el estudio. La música es diferente. Yo, de hecho, compongo y grabo cuando ya tengo un proyecto de disco, y luego toco. Y luego me puedo pasar incluso años sin tocar. No es algo que tenga que hacer todos los días. Pero la pintura sí, la pintura requiere estar ahí. Entonces a veces no es fácil compaginarlo…

NTD: Hay quien dice que todo arte es político, porque representa a esa persona y su posicionamiento vital y diario. ¿Piensas lo mismo?

Diego: Sí. Hombre, entendiendo la política como algo amplio. Como una forma de ver la sociedad y de ver el mundo, sí. En estos textos, en las canciones realmente estás opinando sobre la realidad. Ahora si entiendes la política como algo concreto, y mucho menos de partidos, pues evidentemente no. Pero si entiendes la política como una opinión o mirada sobre la realidad cotidiana en la que vivimos, pues te estás posicionando. En mi caso veo desde hace tiempo un escepticismo general ante el mundo ante el que estamos inmersos y ante la sociedad en la que vivimos, que también es una posición política.

Diego Vasallo