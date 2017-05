Desde que publicasen TEN$ION hace cinco años, el combo sudafricano Die Antwoord no ha parado: les ha dado tiempo a petarlo en escenarios de todo el mundo, conquistar a los más bakalas y a los más modernos a través de su bilis políticamente incorrecta y de esa suerte de happy hardcore tecnotrónico, de publicar una mixtape (Suck On This), un disco instrumental de bases realizado por su DJ (Made by God) y dos álbumes (Donker Mag y Mount Ninji and Nice Time Kid) y hasta de amenazar con separarse.

Ahora, con fechas de presentaciones en España (concretamente en el Bilbao BBK Live) en el horizonte, Ninja, ¥o-Landi Vi$$er y DJ God presentan Love Drug, el primer adelanto de The Book of Zef, el que será quinto álbum oficial, y quién sabe si también último de la banda. De momento, nos dejan un nuevo trallazo que sigue rindiendo culto y pleitesía a la cultura zef desde el lado más salvaje de la electrónica y el hardcore de masas.

Droga de diseño