El año pasado hablábamos tanto con Amparo Llanos como con Samuel Titos, guitarrista y bajista de Dover, respectivamente, con motivo de la puesta en marcha y la publicación del debut de New Day, el proyecto con el que llevan girando por varias salas del país desde principios de año y que ha servido como excusa para que recuperen parte de esa tracción animal de los Dover de los años ’90, influenciados por el rock alternativo de aquella década.

Mientras esperamos que la líder del proyecto, Cristina Llanos, haga visible (o no) algún nuevo proyecto musical, o se retome (o no) la carrera de unos Dover que han estado cerca de 25 años siendo uno de los grupos más importantes e icónicos del rock alternativo español; un nuevo Dover ha puesto en marcha un nuevo proyecto.

Nos referimos a Jesús Antúnez, el único miembro, junto a las hermanas Llanos, que ha estado en Dover desde su formación hasta el cierre del chiringuito. El batería, que demostró su labor como productor y mezclador en los últimos tres discos del combo madrileño, ha decidido poner en marcha Diavlo (ni Diablo ni Diavolo, el perfume de Antonio Banderas): un combo que comparte junto a Eduardo de la Mata y del que, de momento, podemos escuchar dos primeros singles que están encontrando hueco con asiduidad en algunos de los programas con mayor audiencia de Radio 3 como 180 grados y Turbo3.

Paraíso y Diablo son las dos caras que podemos escuchar: ramalazos a Queens Of The Stone Age, los Red Hot Chili Peppers de Blood Sugar Sex Magik, el Lenny Kravitz del Are You Gonna Go My Way? o los Arctic Monkeys del AM o el Humbug, el dúo también se anima a alternar esa sonoridad rock de aires funk con melodías pegadizas repletas de falsetes que los sitúan en una óptica mucho más pop.

De momentos, para los dos videoclips han contado como directores con los Sexy Zebras y con Rubi Giménez, ex bajista de Dinero; lo que indica la escena y los compañeros que este Diavlo pretenden tener en la escena alternativa.

Rock y azufre