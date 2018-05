Hace menos de un año lo tuvimos de gira por España presentando Ape in Pink Marble, uno de los discos más desconcertantes y, a la vez, intimistas del venezolano-americano Devendra Banhart, publicado hace dos años. Ahora, el músico sorprende con una canción de la que no hay información alguna, ni en sus redes, ni en las del sello, ni en las de la banda con la que se hermana para este enigmático lanzamiento.

Y es que Devendra Banhart ha puesto en circulación Shown and Told, una canción folk en la que la sonoridad de la guitarra queda sepultada detrás de sus susurros y de unas teclas reverberantes, entre psicodélicas y ambient. Esta canción es una de las dos que forman parte del split de 7’’ compartido junto a Joan of Arc y que edita Joyful Noise Recordings.

La otra canción, interpretada por dicha banda, es First Song For B, una canción de Banhart que formó parte de What Will Be, uno de sus álbumes más naturalistas, publicado hace ahora nueve años. Este split se puede comprar a través de Discogs, como prácticamente cualquier cosa que se haya editado alguna vez o se vaya a editar.

Místico Devendra