La mayoría de nosotros solo conocemos Detroit como el epicentro del mundo automotor, sede de marcas como Chrysler, Ford o General Motors. No solo eso, también se nos vienen imágenes de la ciudad gracias a películas como Searching for Sugarman, 8 Mile, Gran Torino u otras innumerables de ciencia ficción –por el carácter distópico de la ciudad-, como Transformers o Robocop; ésta última, primera película de Paul Verhoeven, ya vaticinaba la crisis financiera que sufriría la ciudad más grande de Michigan en la realidad.

Porque –y de esto quizá estuvieras al tanto-, Detroit entró en bancarrota en 2013, cuando acumulaba una deuda de más de 18.000 millones de dólares (14.575 millones de euros). Pero desde hace pocos años, la situación ha comenzado a cambiar. El resultado: hoy Detroit es una ciudad que ha florecido por completo. Y hoy es el momento de ir a verlo. Detroit se expande en un hambre insaciable de creatividad, sin la perversión de la generalizada gentrificación ni la subida de los precios.

Detroit es, ahora mismo, la ciudad donde estar. ¿Por qué?

1. PORQUE ES EL BERLÍN DE LOS AÑOS 90

Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el abandono posterior de la ciudad, numerosos artistas okuparon casas, naves y otros espacios abandonados, convirtiendo barrios enteros, como Kreuzsberg, antiguamente conocido como ‘el Bronx berlinés’, en los lugares más bohemios de Europa. Pues bien, tras el abandono de Detroit al entrar en quiebra, la ciudad también se ha convertido en una llamada para los artistas que ya no pueden permitirse los precios de ciudades como Nueva York.

Es el caso del colectivo GALAPAGOS ART SPACE, cuya presentación reza: ‘Nacidos en Nueva York. Criados en Detroit’. Quizá uno de los momentos clave para que este éxodo se llevase a cabo, fue cuando Patti Smith comenzó a declarar que Nueva York se había cerrado ella sola a los jóvenes no-ricos, instándoles a encontrar una nueva ciudad donde asentarse y crear. El movimiento #MovetoDetroit empezó a llenar en 2015 las calles de la gran manzana de graffiti, describiendo Detroit como simplemente un lugar un poco más al oeste de los barrios más hipsters de Brooklyn. Y el movimiento tuvo efecto. Surgieron colectivos y agrupaciones, como THE CASS CORRIDOR TRIBES, una red de artistas y músicos que creció enormemente con la llegada de nuevos integrantes.

Comprende desde músicos como The Stooges, Alice Cooper y Sixto Rodríguez hasta colectivos artísticos como 4th Street. Hoy, Detroit es el lugar prefecto para crear: sobra espacio, hay tiempo –no es ni de lejos una ciudad frenética- y los alquileres están baratos.

2. PORQUE SU ASPECTO HA CAMBIADO RADICALMENTE

Una regeneración urbana infinita ha tomado la ciudad. Detroit está sufriendo una transformación asombrosa en los últimos años, surgida por iniciativas como Murals in the Market, que en los últimos 6 años ha producido más de 300 murales por toda la ciudad, gracias a 1XRUN y a la galería de arte Inner State.

Y no solo eso. Colectivos como The Heildelberg Project, el cual nació, realmente, en 1986 cuando el artista Tyree Guyton regresó a su ciudad y la encontró devastada por la criminalidad y las drogas, siguen ayudando convertir Detroit un lugar mejor, en donde los niños también participan y, sobre todo, disfrutan. Guyton decidió armarse con un pincel en lugar de una pistola, y se propuso cambiar la ciudad. Literalmente. Y hoy continúa cambiando y mejorando.

También encontramos a figuras como Lisa Waud, la florista conocida por revivir una casa abandonada y en ruinas de quince habitaciones gracias a las cien mil flores que utilizó. Hoy es un auténtico museo natural.

3. PORQUE SE HA CONVERTIDO EN LA CIUDAD DEL DISEÑO

Y no lo decimos nosotros, lo dice la UNESCO. En 2015, Detroit fue nombrada ‘Ciudad del Diseño’, primera y única urbe en EEUU en recibir el título. Una de las razones es el increíble festival DDF (Detroit Design Festival, organizado anualmente y ocupando toda la ciudad. Laboratorios de creación, tours de arquitectura, talleres para que cualquiera pueda diseñar y charlas sobre cómo levantar un negocio o sobre el diseño de sonido… Todo acompañado de posteriores momentos lúdicos –es decir, fiestas-.

Pero, además del festival, Detroit merece ser visitada por sus históricos edificios Art decó, como el Guardian Building o el Penobscot Building. Además, otros estilos arquitectónicos, como el postmodernismo neogótico de la Torre Comérica del Centro de Detroit o del Renaissance Center llenan las calles míticas de la ciudad. Detroit también merece un recorrido turístico al uso.

4. POR SUS GRANJAS URBANAS

Y no olvidemos las granjas urbanas que están ocupando la extensión de ciudad, como los espacios Keep Growing Detroit, Earthworks o Brother Nature Produce. Además de cultivar comida simplemente, son lugares para aprender, enseñar y divertirse, sobre todo para los más pequeños. Algunos estudios afirman que hay más de 1.400 jardines urbanos y granjas en Detroit.

5. PORQUE SIGUE SIENDO LA ROCK CITY

Gracias a la inmortal canción de Kiss y a la película de 1999, ambas bajo el título de Rock City, la ciudad ha adoptado ese pseudónimo. Porque es la cuna de artistas como Madonna, White Stripes, Parliament, MC5 o Eminem. Pero no solo eso. En la década de los 60, la clase negra trabajadora y el activismo político alimentó la creación de la factoría Motown, de donde salieron Aretha Franklin, The Temptations, Marvin Gaye y The Supremes. Rock, psicodelia, soul y, hoy en día, techno. Efectivamente: la Rock City ha resurgido.

Apúntate estas fechas: 26, 27 y 28 de mayo de 2018. Durante esos tres días, tendrá lugar el Movement Detroit Festival, el evento que lleva a la ciudad al clímax a través de la música electrónica. El propio icono del techno, el DJ Richie Hawtin afirmó en una entrevista que “este festival es importante porque trae a mucha gente a Detroit que no vendrían de otra forma, así que supone un estímulo económico pero también le enseña a la gente una cara diferente de Detroit que no descubrirían. Hay muchísimas exposiciones de arte y fotografía, y libros, y películas sobre las ‘ruinas de Detroit’, pero en realidad es un lugar vibrante con muchísima gente creativa que de verdad cree en la ciudad”.

¿Lo tienes claro? Detroit es el lugar.

Detroit