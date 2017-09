Detroit es actualmente, en gran parte, un campo de ruinas de aspecto postapocalíptico. La que fue en su momento la orgullosa capital de la industria del motor y de la música negra ha perdido habitantes durante décadas, hasta el punto de clausurar grandes secciones de la ciudad, que ahora carecen del más mínimo servicio público. Cuando en Batman v Superman hubo que representar a la Metrópolis destruida por la batalla entre el general Zod y el héroe de Kripton, la productora se limitó a alquilar una barriada abandonada al ayuntamiento. Pero, ¿cuándo empezaron las cosas a ir mal en la que llegó a ser la quinta ciudad de Estados Unidos?

Quizás habría que remotarse al 23 de julio de 1967, cuando unos enormes disturbios devastaron una ciudad racialmente dividida, en la que germinaba por doquier la violencia. Según la versión oficial, todo empezó con una redada de la policía en un bar sin licencia situada en una zona predominantemente negra, en la intersección de la Calle Doce y la Avenida Clairmount. A partir de ese momento empezaron los tiroteos, los pillajes, los incendios. Cuando todo acabó, tres días más tarde, la ciudad estaba prácticamente ocupada por el ejército con tanques y helicópteros; habían muerto dieciséis policías, militares y bomberos y casi quinientos habían sido heridos; entre los que participaron en los disturbios (en algunos casos, únicamente como víctimas), se contaban, a su vez, veintitrés muertos y setecientos heridos; hubo miles de detenciones y los daños materiales fueron incalculables. Este es el hecho histórico en el que se ha fijado el oscarizado dueto formado por la directora, Kathryn Bigelow y su habitual colaborador, el guionista Mark Boal, responsables de En tierra hostil (2009) y La noche más oscura (2012).

La película, tras ofrecernos un amplio panorama de esos sucesos terribles, se centra en un hecho casi desconocido, pero que contribuyó a hacer arder la ciudad: el asalto de la policía a un motel, el Algiers, donde se habían refugiado, huyendo de los disturbios, entre otros, The Dramatic, un grupo de soul, y que se saldó con la muerte de varios jóvenes negros. Otros nueve asistentes, incluyendo dos chicas blancas, fueron brutalmente golpeados. El protagonista, John Boyega, recién llegado de una galaxia muy lejana en la piel de Melvin Dismukes, un guardia de seguridad que asiste a la dantesca escena, tendrá que optar entre denunciar lo ocurrido o convertirse en cómplice, mientras la locura se desata a su alrededor… Por su parte, Will Poulter, al que vimos no hace demasiado en El Renacido, interpreta a Philip Krauss, un policía violento, racista y astuto, que considera que lo que ha sucedido le da vía libre…

A estas alturas casi es innecesario remarcar la habilidad de la directora de Los viajeros de la noche, Acero azul o Días Extraños para rodar grandes secuencias de acción y tensión. Bigelow, además, mezcla con habilidad imágenes reales de la prensa y la televisión de la época, con una minuciosa reconstrucción de esas noches salvajes, y de sus consecuencias, en un tono casi documental. La cámara se mantiene en constante movimiento, atrapando cada expresión rota, cada impacto. Los golpes resultan visiblemente dolorosos; el sudor y la sangre se acumulan; el fuego empieza a iluminar las calles.

En estos momentos, en los que el racismo y, más en general, el miedo y el odio a lo ajeno parece repuntar por doquier, una película como Detroit no puede ser más oportuna. Es una película histórica, un docudrama, una de acción, un thriller judicial y, a ratos, incluso, una cinta de terror auténticamente pavorosa. Es una película que asombra y que encoleriza, que atrapa y zarandea al espectador. Es una gran película.

