Aún se sabe mucho acerca de la nueva edición del Coachella, uno de los dos festivales más grandes, importantes e influyentes del mundo (junto al Glastonbury), más allá de la presencia de Beyoncé, que tuvo que cancelar su actuación de este año por lo avanzado estado de gestación por el que pasaba aquellos días. Pero, como cada año, la rumorología ha empezado a soltar sus primeros nombres, en una porra abierta en la que comenzó a cobrar fuerza una inesperada reunión de la que aún se desconocen detalles.

Y es que el primer gran nombre que se baraja para aterrizar el próximo mes de abril en el festival norteamericano es el de las Destiny’s Child, aquel trío que revolucionó el mainstream urbano mundial durante siete años, gracias no sólo a los cinco álbumes con los que han despachado más de 60 millones de copias en todo el mundo, sino también a la leyenda que luego forjaron sus integrantes, encabezadas por Beyoncé, que compartía tablas con Kelly Rowland y Michelle Williams.

Solo las pudimos ver reunidas durante unos minutos durante el show en el medio tiempo de la Super Bowl 2013. Sin embargo, ahora hay algunos pequeños gestos, que pueden o no ser casuales; pero que, en cualquier caso, arrojan pistas que invitan a pensar que puede ser verdad.

Una de ellas es la aparición de Beyoncé en una imagen en la que aparece con una camiseta de AC/DC, cubriendo con su pelo la parte de “AC” y dejando al descubierto “DC”, una alusión que puede ir dirigido a su antiguo grupo. Otra pista viene de parte de Michelle Williams, que compartió una imagen con la vestimenta que utilizó en aquella actuación de la Super Bowl y un mensaje que dice: “Y’all remember this performance outfit from Super Bowl with bee?”. Y la última procede de LaTavia Robertson, miembro original del grupo, que escribió en sus redes: “¡Tengo tanto que contarles! Todo lo que puedo decir en este momento es… olvídenlo”.

La suerte está echada.

THEY. ARE. COMING. COACHELLA IS ABOUT TO BE LEGENDARY. pic.twitter.com/5RMCahlvAS — Getaway Car 🐍 (@DaKingKK) 12 de diciembre de 2017

Destino Coachella