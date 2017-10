Un director afamado con una ya larga trayectoria a sus espaldas, una joven e inexperta actriz que está trabajando en su nuevo montaje y el recuerdo-fantasma de su exitosa predecesora caída en desgracia, madre de la joven y ex-amante del primero, conforman el cuerpo de este Después del ensayo que se puede ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. Pero la cosa tiene un interés especial, porque el protagonista no es ni más ni menos que un trasunto de Ingmar Bergman, mitiquísimo autor de este texto que ahora Juan José Alfonso ha subido a las tablas (y por primera vez en castellano) en versión de Joaquín Hinojosa.

“Hay algo en las interpretaciones que no llega a subyugar como uno esperaría. Algo fundamental siempre, pero más todavía en esta propuesta, dado que el texto no presenta un conflicto claro y se necesita jugar de forma sutil con todo aquello que navega bajo su superficie”

“Cada día, después de ensayar, me gusta quedarme a solas en el escenario y sumergirme en el silencio del teatro vacío…”, son las primeras palabras (en off) de ese Vogler/Bergman interpretado en este caso por Emilio Gutiérrez Caba. La función consigue por momentos acercarnos a un extraño estado de duermevela, como ese protagonista enfrentándose a sus recuerdos. Juan José Alfonso juega con las atmósferas, adecuándolas a las melancolías de un director que se enfrenta a la recta final de su carrera. Una puesta en escena clásica, con el aroma de tiempos pasados y con toques (alguna proyección, sutiles subrayados musicales y de iluminación) que en otras manos resultarían redundantes pero aquí funcionan.

Pero, aunque la puesta en escena consigue su objetivo, hay algo en las interpretaciones que no llega a subyugar como uno esperaría. Algo fundamental siempre, pero más todavía en esta propuesta, dado que el texto no presenta un conflicto claro y se necesita jugar de forma sutil con todo aquello que navega bajo su superficie. Cierto es que da gusto mirar a Emilio Gutiérrez Caba pasearse por la escena con la misma soltura que lo haría por su salón, que Chusa Barbero se entrega completamente a su fantasmagórico personaje y que la joven Rocío Peláez tiene muy buenos momentos. Pero en general le falta un punto (tal vez de dirección, tal vez sencillamente la función que vimos) que hace que no atrape del todo.

Por ahora nos quedamos a las puertas de entrar en esa historia-testamento, en este sueño-reflexión acerca del arte de la interpretación, los éxitos y los fracasos y el conflicto de la vida y el arte. Pero puede ser que precisamente después de más ensayos (o funciones, en este caso) la función nos sumerja en “el silencio del teatro vacío”.

