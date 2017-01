Los fans del metal (el género musical, no el material) están de enhorabuena: por fin llega a Madrid el Download Festival, una de las citas más relevantes de la escena que ya ha alcanzado las siete ediciones en su lugar de origen, Reino Unido. Su aterrizaje en España se producirá los días 23 y 24 de junio en uno de los recintos más cotizados de la capital, La Caja Mágica.

Entre las primeras grandes confirmaciones destacan System Of a Down, Prophets of Rage (el supergrupo que ha unido a Rage Against the Machine, Cypress Hill y Public Enemy), Linkin Park, Suicidal Tendencies, NOFX, The Cult o Apocalyptica, entre otros; pero algo nos dice que aún quedan grandes nombres por venir.

El Download Festival volverá a acercar a los grandes dioses del metal a la capital, tras unos años de vacío en lo que a grandes citas de género metalero se tratase. Estamos tan emocionados que hemos decidido hacer nuestra particular apuesta por el line-up… o carta a los Reyes magos del metal.

METALLICA

El primer grupo de la lista es a la vez el más solicitado por los fans y el que más fuerte suena en todas las apuestas. Las pistas son demasiado obvias: en noviembre se publica su nuevo álbum, Hardwired… To Self-Destruct, cuyo adelanto ha reconciliado a los más fanáticos y han comenzado una gira mundial de presentación. Además, las grandes cadenas de ropa están sustituyendo su stock de camisetas de los Ramones por otras con el logo de la banda californiana, así que es buen momento para que se dejen caer por nuestro país y podamos alzar los cuernos mientras gritamos ¡¡exit: light, enter:night!!

SLIPKNOT

Otra de las grandes apuestas. Ahora que los payasos terroríficos vuelven a estar de moda esperamos más que nunca un concierto de estos adorables dementes que nos devuelva a nuestra adolescencia. Sudaderas con capucha, pantalones anchos y cadenas eran el uniforme oficial de toda una generación que creció cantando “I push my fingers into my eyes, It’s the only thing that slowly stops the ache”. Ahora, enfrascados en vidas grises y trabajos rutinarios, necesitamos ponernos de nuevo la máscara y pretender que somos los más malos del barrio. Qué recuerdos.

P.O.D.

Si ya contamos con System Of A Down y (presumiblemente) Slipknot en el cartel, por qué no meternos de lleno con el Nu Metal. Y si hubo una banda que supo explotar la fórmula hasta la saciedad esa fue P.O.D. (Payable On Death), cuyo hit Alive cantábamos hasta la saciedad sin entender lo que decía. Mejor así, porque si no hubiéramos descubierto que se trataba de un grupo de metal con influencia cristiana. ¿Qué joven rebelde querría algo así? De cualquier manera, su disco Satellite marcó un hito tan grande que no nos importaría volverlos a ver, aunque ahora su estilo haya evolucionado hasta ser irreconocible.

TWELVE FOOT NINJA

Como no sólo de nostalgia vive el metalero, nuestra siguiente apuesta es algo más contemporánea. Hablamos de Twelve Foot Ninja, que llegan desde Melbourne (Australia) con una combinación de metal alternativo, math rock, jazz y funk. Suena de locos, pero la fórmula funciona de maravilla y su segundo y reciente disco, Outlier, ha alcanzado el número uno de las listas de su país. ¿Se puede hacer headbanging con ellos? Por supuesto que sí. Además, no les falta sentido del humor como se puede ver en el video.

THE PRETTY RECKLESS

¿Quién dijo que el rock era cosa de hombres? Vale, es cierto que se trata de un mundo donde la imagen del macho es el pan de cada día, pero eso no impide que haya bandas estupendas con mujeres a la cabeza. The Pretty Reckless es una de ellas. Su frontwoman, Taylor Momsem, también es conocida por su carrera como actriz en series como Gossip Girl. Pero que los árboles no os impidan ver el bosque: lo suyo es hard rock del bueno, con el que te apetece recorrer la ruta 66 montado en una Harley. ¿Qué más se le puede pedir?

BABYMETAL

Seguimos con mujeres, aunque esta vez nos vamos a Japón. Desde el país del sol naciente llegan Babymetal, fundadoras de un nuevo estilo que está rompiendo los esquemas de la vieja guardia: el kawaii metal. O lo que es lo mismo, una mezcla del speed metal más tradicional con J-Pop, esa música de voces agudas como sacada del anime más infantil. Sin embargo, y a pesar de no tener más de 16 años, estas tres chicas (SU-METAL, YUIMETAL y MOAMETAL, como se hacen llamar) son todo un fenómeno de masas en el continente asiático y han grabado un disco en directo en el histórico Budokan de Tokio. Juzgad por vosotros mismos.

MYRATH

La cosa va de países exóticos, porque ya está bien de mirar siempre a Estados Unidos o a los países nórdicos cuando hablamos de metal. Por eso nos gusta tanto Myrath, una banda tunecina que se define su estilo como “oriental metal”. Al clásico combo guitarras, batería y bajo, el grupo, cuyo nombre significa legado en árabe, añade instrumentos tradicionales de su tierra. Todas las portadas de sus discos incluyen elementos de su cultura, por lo que nos extraña que hayan adoptado el inglés como lengua. Nos gustarían más si cantaran en árabe, pero es lo que hay y su exotismo merece un puesto en nuestra lista.

GIGATRON

Basta de mirar fuera y saquemos nuestra vena patriótica, porque en España también se hace buen metal. Estamos convencidos de que los organizadores del Download tienen una lista interminable de bandas de cuño nacional que harán las delicias de los fans patrios, pero seguro que se han olvidado de la más grande: Gigatron. Porque nadie ha sabido ridiculizar los tópicos metaleros como ellos y tienen temazos como Himno al botellón, Mi hacha hizo tu culo o Te peto el cacas, es de justicia que den el salto al circuito de los grandes festivales.

CHIQUIGRIND

Y ya que nos ponemos patriotas, no podemos dejar de reivindicar a una de las figuras más grandes que ha dado nuestro país: Chiquito de la Calzada. Un momento, ¿pero esto no iba de música? ¡Por supuesto! Y es que hace unos años, de manera misteriosa, apareció por MySpace (sí, MySpace) una banda única en su género: Chiquigrind. El nombre lo deja claro: ritmos grindcore sobre los que se superponen las mejores expresiones del maestro malagueño. Poco más se supo de este delicioso experimento, pero ahora que el cómico ha sido nombrado Hijo Predilecto de Málaga nos parece un buen momento para recuperar el proyecto.

CANINUS

Nuestra lista finaliza con el más difícil todavía. Si pensabas que no podría haber mayor locura que Chiquito cantando grindcore, os presentamos a Caninus: una pareja de pitbulls cantando grindcore. Sí, en efecto, perros. Concretamente Budgie y Basil, las mascotas de Justin Brannan, guitarrista de Most Precious Blood. Gruñido a gruñido la banda llegó a grabar un disco y dos splits, hasta que tuvieron que disolverse cuando ambos canes murieron. Un hecho triste que hace bastante difícil su presencia en el Download, pero no perdemos la esperanza y soñamos con que alguien retome esta animalada de proyecto algún día.

Descargando el Download