Solemos relacionar a Derain con el fauvismo, a Giacometti con flacuchas piernas andantes y a Balthus con los sus niñas sexualizadas confinadas en habitaciones que tanto escuecen en el mundo del puritanismo. Pero pocos reparamos en que en aquel contexto artístico en que los movimientos abstractos y el surrealismo estaban a la orden del día, surgió una alianza artística entre estos tres pintores para reivindicar la pintura del pasado y los códigos más tradicionales de este arte.

Como muchos otros pintores de la vanguardia, Derain había regresado al orden, lo que significaba básicamente, una vuelta a la pureza del primer Renacimiento y sus fuentes clásicas. Es así como se establece un contacto inmediato entre el gran pintor rechazado por sus más significativos coetáneos y un joven Balthus cuya carrera estaba comenzando. En la década de los veinte, Derain pinta un bodegón sobrio en el que se ven tres peras partidas por la mitad sobre un fondo negro, como en algunas escenas de los maestros del flamenco. Balthus y Giacometti, ambos artistas de una generación más joven, descubren ese lienzo y quedan fascinados. Y así surge la amistad que protagoniza esta muestra.

“Un recorrido a modo de diálogo en el que las obras de unos y otros se comunican para hacernos entrar en un ambiente plagado de denominadores comunes: la relación que los tres artistas tenían con sus modelos, cómo los tres participaron del ambiente surrealista parisino, sus vínculos con el mundo del teatro y también la angustia, la pesadilla, la sensación de vacío”

Una muestra que abarca obra desde los años veinte hasta los sesenta a través de más de 200 piezas, que incluyen pintura, dibujo y escultura proponiendo un recorrido a modo de diálogo en el que las obras de unos y otros se comunican para hacernos entrar en un ambiente plagado de denominadores comunes: la relación que los tres artistas tenían con sus modelos, cómo los tres participaron del ambiente surrealista parisino, sus vínculos con el mundo del teatro y también la angustia, la pesadilla, la sensación de vacío que en la última sala hace que nos sintamos atrapados dentro del oscuro y siniestro juego que envuelve a los tres artistas al representar la realidad frente a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

Comisariada por Jacqueline Munck, la exposición repasa en definitiva, los momentos cruciales de la amistad artística de este trío de autores y dentro de esa camaradería, la obstinación por seguir las normas capitales de la disciplina del lienzo: el estilo, el claroscuro, la claridad formal del dibujo y la geometría.

La belleza es, sin duda, el hilo conductor de los seis apartados en los que se divide la muestra. En palabras del director del museo parisino coproductor de la exposición, Fabrice Hergott, “aquí se pueden ver obras en las que lo importante es la pura belleza, algo no suficientemente valorado entre los historiadores de arte contemporáneo”. Pero, ¿es la belleza pura y dura algo que deba ponerse en valor? ¿Qué nos aporta como espectadores? Lo cierto es que aquello que hace interesante la exposición no es la belleza, sino la búsqueda de una nueva definición del arte y cómo sin dejar de ser realistas, revolucionaron, cada uno a su modo, el realismo.

Cierto es que los tres artistas compartieron los mismo ambientes y trabajaron para la escena, ya fuese en decorados, máscaras o figurines para ballet o teatro, pero la elección del tema de esta exposición no deja de resultar algo forzada. Exceptuando el hecho de que los tres son figurativos, trataron la figura femenina y reinventaron el pasado, no se aprecia un fuerte lazo estético entre ellos. La relación, la complicidad y la amistad existían, por supuesto, pero como hilo conductor está un poco cogido con pinzas. A pesar de ello, disfrutaremos de ella concibiéndola no tanto como una tesis, sino como la reconstrucción histórica de una modernidad diferente que nos habla de cómo pueden y deben bifurcarse las tendencias en el arte.

Derain, Balthus, Giacometti