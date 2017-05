Es una de las canciones de grano más vintage del último disco de Depedro, aquel El Pasajero por el que lo pillamos por banda hace unos meses y por el cual pateará por festivales este verano, como lleva haciendo por el circuito de salas desde hace casi un año. Y si la colaboración de la guatemalteca Gaby Moreno en esos coros que sostenían la melodía y la estructura de Acuérdate no eran suficientes, ahora Jairo Zavala ha decidido buscarse una nueva aliada para remezclar la canción.

Nita, cantante de Fuel Fandango, es la que se mezcla con Depedro en este nuevo single del que es el cuarto álbum largo del que fuera líder de La Vacazul. Un single con colaborador ilustre, como ya sucedió con el DF que canta a medias con Enrique Bunbury; y que se suma a una lista de ilustres con Depedro, como cuando Pucho de Vetusta Morla cantó Diciembre en Nubes de papel, Santi Balmes de Love of Lesbian hacía lo propio en Casualidades, Tony Allen en Bamako Talk o el cantautor australiano Bernard Fanning se unía a él en You and I.

Recuerdos del fandango