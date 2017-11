Un texto bellísimo lastrado por el bajo estado de forma de los intérpretes

“Cuando uno mira hacia atrás y ve su vida, ésta siempre parece un sueño. O un cuento”.

Así comienza diciendo el protagonista de Dentro de la tierra, que se ha estrenado en el Teatro Valle-Inclán. Y un sueño. O un cuento, es lo que quiere ser. Puesta en escena del texto Premio de Teatro Calderón de la Barca (2007) y el Premio Nacional de Literatura (2009) que todavía estaba esperando ser estrenado en España. Hay que ver que nos cuesta cuidar a nuestros autores, por cierto.

Escrita por una de las jóvenes voces más interesantes del panorama teatral patrio, Paco Bezerra, y dirigida por su mano derecha, Luis Luque, en la que es su sexta colaboración (con montajes rabiosamente bellos y excelentes a sus espaldas como Ahora empiezan las vacaciones, El señor Ye ama los dragones o El pequeño poni), los creadores vuelven a unir fuerzas en su montaje más ambicioso y complejo hasta la fecha.

Una historia ubicada en un lugar repleto de invernaderos, un mar de plástico que nos remite a Almería y que nos habla de Ios sueños y la realidad. De la locura de la creación artística, de la inmigración y de la ecología, de la avaricia, el amor y la familia. Una ceremonia escénica en la que el espectador se ve inmerso (incluso físicamente) en este invernadero-catedral en el que Bezerra, Luque y los actores son los oficiantes de la ceremonia.

El texto de Bezerra, poético y bellísimo, nos presenta a su Indalecio, incomprendido creador que no llega a entenderse con su padre y su hermano (obsesionados por mejorar de forma algo dudosa los tomates que cultivan para hacerse ricos), aunque sí con Ángel, su hermano obligado siempre a llevar un especial (y casi espacial) traje blanco para no rascarse debido a una rara enfermedad de la piel. La desaparición de una chica inmigrante que trabajaba en el invernadero y de la que estaba enamorado Indalecio desatará sus sospechas y le llevará a encerrarse todavía más en sí mismo.

Y si bien la belleza del texto es de poner los pelos como escarpias, la escenografía es apabullante, el diseño de iluminación una joya, al igual que el de sonido (creando un atmósfera única)… tenemos que decir que la propuesta no llega a subyugar. Fundamentalmente, por un tema interpretativo. Y aquí puede ser (muy probablemente) que fuera simplemente un mal día (es lo que tiene el vivo y el directo). Pero en un montaje de estas características, tan atmosférico, delicado y poético, si las interpretaciones están un poco más subidas de tono de lo necesario pueden hacer derrumbarse el edificio.

Por ejemplo, en la que nos ocupa, al protagonista Samy Khalil le sobraba energía (y como decía el anuncio: “La potencia sin control no sirve de nada”). Algo que en los montajes de La Joven Compañía, de donde proviene este actor, le venía muy bien (le hemos visto con anterioridad y brillaba en esas propuestas) pero que aquí es tal vez algo excesivo. Aunque volvemos a repetir que muy probablemente pudiera ser cosa de un día, porque según otras reseñas le destacan precisamente por su delicadeza. De todas formas otros nombres del reparto, casi todos más que solventes y reconocidos (la única de trayectoria más breve es Mina El Hammani) como Julieta Serrano, Pepa Rus, Chete Lera, Raúl Prieto y Jorge Calvo también estaban ligeramente descompensados. Así que lo que decimos: el teatro es lo que tiene, y hay veces que resulta difícil diferenciar si es tema de propuesta o de un día torcido desde primera hora de la mañana.

Viene al pelo lo que dice el protagonista, recordando las carreras que hacía sobre los plásticos de los invernaderos: “Es fácil caerse si no has entrenado lo suficiente. Sólo hay que pisar en la cruz. Hay que pisar justo en donde se cruzan los alambres. Sin dudar. Si no… te hundes. Cuando lo piensas parece fácil pero en la práctica es diferente.” Aunque, en este caso, fácil no parecía tampoco. Valiente y complejísima Dentro de la tierra. Ya sólo por eso merece la pena. Y estamos seguros de que (cuando el día no se complica) este invernadero es una auténtica catedral.

