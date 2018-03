Dependiendo del sitio en donde pongas el oído, lo nuevo de los londinenses Denis The Night & The Panic Party te sonará más cerca del sonido industrial noventero de Nine Inch Nails o Garbage; o bien a aquella popcodelia repleta de falsetes y melodías automáticas del primer Beck; o incluso a algunos giros de la Madonna de Music.

No es fácil colocarse en ese punto medio entre facciones tan radicales de la música pop de los últimos 25 años, pero el combo británico, del que ya habíamos estrenado hace unas semanas su anterior videoclip, consigue colocarse en esa zona mixta en Cosmic Youth, la canción que da título al que será su inminente álbum, que estarán presentando estos días en el SXSW.

El vídeo de este single que estrenamos en exclusiva ha sido dirigido por Eddie Plex, y la banda ha dicho acerca del mismo que se trata de “un retorcido homenaje visual que recuerda la secuencia de la danza en el libro clásico ‘El maestro y Margarita’” y que, “con una gran cantidad de elementos de la moda colisionando en una galaxia de locura lúcida y colorida, el vídeo presenta nuevas concubinas románticas y varios personajes extraños que culminan con un enloquecido jefe Donald Trump de la era de los ’90”.

Denis The Night & The Panic Party