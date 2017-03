Con un pie puesto en el folk más psicodélico y otro en el grunge-rock electroacústico de algunos de los registros de Pearl Jam o Alice in Chains, los madrileños Delobos dan un paso de gigante en su segundo disco.

Y es que tan solo un año después de haber publicado A Dead Season, un EP de tres canciones que ponía formalmente en circulación su particular colisión de blues, folk, space rock y psicodelia, ahora llega Moon Moan, un primer álbum largo que editan desde The Braves Records y que ha sido grabado y producido por Diego Gila en Scots Records que ha contado con las colaboraciones de Aurora García (de Aurora & the Betrayers) y Alfa (líder de Le Punk y una de las caras visibles de lo que fueran Buenas Noches Rose).

En Notodo estrenamos en exclusiva este primer cancionero largo de Delobos para gusto y deleite de los rockeros más galácticos del patio de butacas.

Delobos