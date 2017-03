Arte urbano contemporáneo, artistas internacionales, ropa de diseño, un espacio único y una ubicación perfecta. En el corazón de Sevilla se encuentra Delimbo Gallery, una galería que puede fardar de tener uno de los mejores locales de la ciudad, y muy bien aprovechado.

Se sitúa en la escena, cada vez más en auge, de tienda-galería de arte, que tanto se prodigaba por ciudades como Madrid, Barcelona, Berlín o Londres, y que hasta hace poco era inexistente en la capital hispalense; un rincón de vanguardia artística, inspirador desde que uno cruza sus puertas.

Un espacio, en definitiva, singular y diferente cuyo leimotiv es el arte urbano, que revela que Sevilla es una de las ciudades más punteras en cuanto al arte callejero y contribuye a desmitificar la imagen clásica y atemporal de la ciudad.

Porque la galería sevillana cumple una década como incontestable referente del arte urbano en las galerías, siendo uno de los símbolos formales del tránsito y convivencia del arte callejero con el circuito de arte contemporáneo más institucionalizado.

El proyecto

Los artistas en Delimbo Gallery, según puede leerse en su página web, son “emergentes y consagrados; apuestan por mantener una obra personal, comprometida y contemporánea, que no funciona a merced de los mercados”. Por si fuera poco, los directores de la galería afirman que desde 2006 exponen arte sincero. No en vano, sus fundadores Seleka y Laura Calvarro son dos artistas multidisciplinarios con mucha experiencia en el mundo del graffiti, y por eso uno de sus mayores retos es fomentar el coleccionismo de street art poniendo mucho cuidado en la selección de los artistas y ofreciendo una experiencia muy diferente a la que el espectador está acostumbrado a encontrar dentro del panorama galerístico nacional.

Además, Delimbo no es solo una galería de arte, es también una tienda en la que encontrar obra gráfica, juguetes, complementos, moda y las ediciones de los artistas de la galería. Evidentemente, el factor económico condiciona muchísimo el desarrollo o el éxito de las grandes ideas. Muchos proyectos interesantes tristemente se quedan solo en eso, en ideas. Pero estos artistas apostaron por intentarlo a pesar de las circunstancias. Ellos tuvieron claro que al espectador no le hace falta ser un magnate del arte para disfrutarlo ni tampoco invertir enormes sumas de dinero para poder hacerse con alguna pieza. Ni siquiera ser artistas para participar en él. Todos en Delimbo, artistas y espectadores, son pequeñas pero imprescindibles piezas que contribuyen a que la maquinaria del arte se mueva, que funcione, que no sea estática ni elitista. Sin duda, la innovación es su punto fuerte. En este espacio modernista, puntero en la capital sevillana, el arte contemporáneo y sus exposiciones convergen con la moda, el diseño y las nuevas tendencias.

“En medio de la crisis es un soplo de aire fresco que la gente más joven del arte contemporáneo sevillano se arriesgue a apostar por el futuro”, decía el artículo de un conocido periódico sobre Delimbo Gallery tras su inauguración. Hoy, después de diez años, es considerada una de las galerías más importantes de España, un claro referente del arte urbano y uno de los mejores espacios expositivos a nivel internacional. Los artistas que representan en exclusiva son Hervé di Rosa, Hell’o Monsters, Momo, Felipe Pantone, Boris Hoppek, Suso33, Nuria Mora, Nano4814, Maria José Gallardo, Eltono, 3TTMAN, Daniel Muñoz “SAN”, Michael Swaney, Sozyone González, Rorro Berjano, Mr Kern, Manuel Calvarro y Okuda San Miguel. Y tiene artistas colaboradores como Sixeart, Manuel Ocampo, Curro González, Andi Rivas, Felipe Pantone, Zosen, Ausias Pérez, Dems, El niño de las pinturas, Belin, Elphomega, Felipe Ortega Regalado, Osier, Rosh, Escif, Sagüe, Aryz o Miguel Brieva.

Su historia. Pasado y futuro

Comenzaron bajo el nombre de la galería Montana Shop & Gallery, cuyo objetivo era dedicarse a difundir fundamentalmente el arte urbano, con una especial atención al graffiti sobre cualquier soporte: lienzo, ropa, fotografía, mobiliario, etc. por eso contaba con una tienda especializada en sprays y productos para graffiti, de fabricación propia. Por otra parte, tenían también una tienda de ropa y accesorios de las marcas más representativas del estilo así como diseños únicos realizados por artistas españoles. Montana nació como un espacio multidisciplinar que sale más allá de sus paredes para difundir y reivindicar la cultura urbana e instauró en Sevilla un nuevo modelo de tienda-galería, un centro de creación y difusión de cultura y arte urbano.

En el año 2009, buscaron un nuevo espacio que se adaptara mejor a sus necesidades expositivas, y encontraron un enorme espacio modernista del arquitecto José Espiau, una antigua nave dedicada a la forja, situada en pleno corazón del casco histórico, en una de las pocas zonas dedicadas a la artesanía y los talleres de artistas.

Las exposiciones cada vez iban a más, el proyecto seguía creciendo, y las propuestas iban adquiriendo solidez por sí mismas. Desde el 2010 cuatro artistas de la galería realizaron el cartel de la XVI bienal de flamenco de Sevilla, pintaron el tranvía de la ciudad, intervinieron la estatua del Cid y cambiaron tanto el nombre como el rumbo del proyecto. Montana se convirtió en Delimbo para representar artistas contemporáneos, para arrojar luz sobre una cultura que reclama con fuerza su reconocimiento y su espacio.

Reflexiones

El debate de la legalidad y la ilegalidad acompaña al graffiti desde sus inicios. Si tenemos claro que el graffiti está en las calles, como los propios directores de la galería han afirmado alguna vez, debemos tener clara también la hipocresía que se genera en torno a este. Por un lado ayuntamientos e instituciones organizan exposiciones y encuentros, pero por el otro es una actividad ilegal y cada vez más perseguida. ¿Acaso el graffiti puede ser encerrado entre cuatro paredes? Distinguir el grafiti artístico del acto vandálico es precisamente un modo de matar lo que tiene de espontáneo. En los últimos años muchas comunidades han implantado un plan antigraffiti que requiere que los graffiteros pidan un permiso al ayuntamiento e incluso presenten previamente un boceto de la obra, masacrando así toda la esencia misma del arte urbano.

Por definición, el graffiti es espontáneo, no requiere permiso, muchas veces tampoco autoría y tiene la frescura de lo clandestino; pero la sociedad y el mercado lo absorben todo. Podemos preguntarnos pues, ¿Es posible reducir el arte urbano a mero objeto de culto y de coleccionismo? Hace años que Banksy cotiza ya en subastas internacionales como Sotheby’s y Suso33 trabaja por encargo para del Centro Dramático Nacional, la Pasarela Cibeles e importantes empresas privadas. Lo que se desprende de todo ello, y eso es interesante, es que la sociedad está cambiando su mirada hacia el graffiti dando lugar a un fenómeno social mucho más profundo.

Es tarea de Delimbo demostrar que es posible la convivencia de lo urbano con lo museístico, y desde luego nadie mejor que ellos para dar a conocer las obras de artistas innovadores, emergentes y ya consolidados, pero también para constituirse como un punto de encuentro independiente en el que diferentes disciplinas y formatos como el arte, la moda, el diseño o la música tengan cabida dentro de un marco de propuestas alternativas sin olvidar de qué contexto provienen: el arte callejero, la cultura pop, el cómic y el punk, y que eso no es compatible con la darwiniana ley de los mercados.

Y ahora, ¿qué hay que ver?

A uno de los artistas de cabecera de la galería: el norteamericano Momo, que trae su Wilderness a la galería sevillana hasta el 30 de mayo: un capo del intervencionismo urbano, acostumbrado a trabajar con grandes edificios, desarrollando una técnica de arte en mural súper perfilada, buscando nuevas vías para experimentar con la forma en fondos públicos, haciendo de la propia idea de “la calle como marco” una de las señas de identidad más innatas en el artista de San Francisco.

