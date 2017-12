Hace precisamente dos meses os poníamos en órbita de uno de los dúos revelación del panorama estatal: hablábamos de Delaporte como los herederos naturales del sonido de propuestas como NajwaJean, pero con un campo minado de guiños a sonoridades que van desde el r&b y el soul al trap o el urban de radiofórmula americana.

Eso es lo que demuestran en One, su primera colección de canciones en formato EP, y en la que se mueven por soltura entre las facciones más punzantes de la música urbana melódica pero, a su vez, asumiendo la capacidad de ser algunos de los mejores de modeladores de hits aptos para las pistas de baile más modernícolas, a medio camino entre el trap y la indietrónica.

Una de esas canciones es I’m Not That Girl, el corte con el que cierra su álbum y del que tenemos el gustazo de estrenar en exclusiva mundial y desde Notodo su nuevo videoclip, rodado por el realizador Jaime Massieu en las instalaciones del Wizink Center madrileño. Un vídeo que sirve no sólo para cerrar el año, sino para abrir las puertas al proceso de Uno, el que será su nuevo trabajo y que verá la luz el próximo 2018.

Delaporte