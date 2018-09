No es la primera vez que os traemos el nombre de Deer a colación. Y no es tanto por el evidente carácter exótico (dos músicos mexicanos con base en Hong Kong), ni por el carácter cada vez más universal del proyecto (sus giras van desde China a Rusia, Japón, Vietnam, Malasia, Indonesia, España o Estonia, entre otros países); sino porque se trata de un proyecto prácticamente inclasificable, tan cerca de la indietrónica más industrial como de la pirotecnia poética más ritual.

Y si hace unos meses su EP Portraits ponía en circulación una de las propuestas más vanguardistas e inclasificables de los últimos años; tan solo unos meses después han decidido renovar los votos de aquellas canciones, pero a través de la mirada de otros.

Y es que el próximo 12 de octubre se publicará tanto en CD como en formato digital Portraits Remixed, siete remezclas por parte de artistas internacionales que han llevado a una nueva dimensión unas canciones que hace tan solo unos meses comenzaron a rodar.

Una de esas remezclas corre a cargo del artista coreano HEO, que relee In the Shadows y la transforma en In the Shadows – Kashmir Stag Mix; y la podéis escuchar en Notodo antes que en ningún sitio, en exclusiva.

Deer