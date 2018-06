Los nuevos Portishead son dos mexicanos residentes en Hong Kong

Hace unos meses os pusimos en órbita de Deer: no solo no tienen nada que ver con las Hinds (recordemos que las madrileñas se llamaban Deers antes de que un grupo llamado The Dears amenazó con denunciarlas), sino que tienen un componente exótico especialmente singular (dos mexicanos residentes en Hong Kong) y, por si fuera, poco, consiguen imprimir en sus canciones dejes que van desde el rock industrial, el trip-hop o la electrónica avant-garde con conexiones con el soul o el rock 90s.

Su primer EP, Portraits, vio la luz el pasado mes de marzo. Y en Notodo, como hicimos con aquella Wild Eyes que sirve para abrir el cancionero, estrenamos en exclusiva el marciano, oscuro y místico videoclip de Alive, nuevo single del combo, que suena como a unos Portishead pasados por el filtro de Björk en un territorio de grunge electrónico desconocido.

Deer