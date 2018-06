Death Cab for Cutie copia el vídeo de ‘Bitter Sweet Symphony’ en su nuevo single

Tres años llevan los norteamericanos Death Cab for Cutie sin publicar nuevo álbum, desde el intrascendente Kintsugi que sirvió de excusa para poder verlos en directo en el marco del Primavera Sound. Ni siquiera su líder, Benjamin Gibbard, publicó nuevo material en solitario en estos tres años: apenas se animó a poner en circulación una versión de Bandwagonesque, de los escoceses Teenage Fanclub; pero nada de música nueva, ni en solitario ni con The Postal Service.

Hasta ahora, que el combo de Washington tiene preparado su próximo movimiento: Thank You for Today, que supondrá el simbólico décimo álbum de la banda, que verá la luz el próximo 17 de agosto a través de Atlantic Records y contendrá diez nuevas canciones. Ya tienen conciertos programados por Estados Unidos e América Latina de cara finales de año.

Veremos si el próximo curso, algún festival se agencia los servicios de Gibbard y compañía, quienes han compartido el videoclip de la luminosa Golden Rush, con escenas que recuerdan a las del icónico vídeo Bitter Sweet Symphony de The Verve.

Bitter Cab for Cutie