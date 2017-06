Hablamos con el seudónimo de David Callejón, nuestro David Guapo de toda la vida. Ante todo, lo hacemos porque el próximo 16 de junio se estrena a lo grande Señor Dame Paciencia, una comedia coral de Álvaro Díaz Lorenzo para toda la familia, donde nuestro Guapo hace de un catalán llamado Jordi, y en la que comparte reparto con Rossy de Palma, Paco Tous, Jordi Sánchez, Megan Montaner, Eduardo Casanova, Silvia Alonso, Andrés Velencoso o Antonio Dechent, entre otros.

El cómico, que cautivó al ancho del público a partir de su paso por El Club de la Comedia o Tu cara me suena y que actualmente es una de las figuras centrales de All you need is love… o no que presenta el mediático Risto Mejide, nos dedica unos minutos para hablar de todo un poco: que suenen los aplausos.

La primera podría ser otra, pero el estreno me puede. Señor dame paciencia tendrá su hueco en la cartelera a partir del próximo 16 de junio. Comedia representada por unos actores que tienen mucho que aportar y dirigida por Álvaro Díaz Lorenzo. Vivida la experiencia, ¿cuál ha sido EL MOMENTAZO de la grabación?



Pues la grabación ha estado llena de momentazos, tanto delante como detrás de cámara, pero uno de los momentos más divertidos para mí durante el rodaje fue la grabación con Megan de la escena del baño.

¿Nos resumes la experiencia en una frase?

Algo que hay que repetir pronto.

Un tipo como tú, ¿se pone nervioso la noche antes del estreno?

Me pasa algo curioso, y es que nunca me pongo nervioso (ríe)… Ahora ya está todo hecho, así que ya no está en nuestras manos lo que pase, depende ya del público, que seguro que lo disfruta.

¿Cómo crees que la recibirá el público español?



Pues espero que bien, como siempre, de momento el público siempre se ha portado bien conmigo, con mucho cariño y así lo recibo.

¿Qué opinión tienes sobre el cine español?

Pues la misma que del resto del cine. Hay auténticas joyas y auténticas mierdas, de todo un poco. Creo también que somos muy buenos haciendo humor, hay mucho talento en España y deberíamos apostar más por el descubrimiento. A veces, te comes una mierda de película porque las caras o los directores son conocidos y te estás perdiendo algo maravilloso de actores o directores desconocidos, pero no pasa solo con el cine, pasa también con la música, la pintura, el teatro… Con el arte en general, creo que el público español es demasiado exigente con lo desconocido y demasiado permisivo con lo que ya conoce.

¿Eres muy cinéfilo?

Mucho, me encanta el cine, además en pantalla grande. Siempre que puedo voy al cine y veo de todo menos drama y terror: las películas de acción y humor son mis géneros favoritos.

¿Cuál fue la primera peli que viste en un cine? ¿Cuál no volverías a ver por nada del mundo?

Pues ni me acuerdo, podría ser… Willy Fog, de pequeño… Pero no me acuerdo, igual soñé que había ido a verla y no (risas). No volvería a ver por nada del mundo… Suicide Squad, una decepción total.

Para ver si igual cambian de opinión, ¿qué películas españolas recomendarías a todos aquellos que dicen odiar el cine español?



Pues la mejor de todas Señor dame paciencia, una comedia coral, romántica y para toda la familia.

Me gustaría conocer tu opinión, ¿existe apoyo a la Cultura en nuestro país?



No existe apoyo, como en muchos otros terrenos. Por culpa de la creencia popular de que antes hay que apagar otros fuegos, la gente está obsesionada con la crisis y la corrupción política y otras cosas que desvían la atención de las soluciones más inmediatas. La gente en su día a día no se preocupa por salvaguardar la cultura.

Volviendo a la actualidad y la TV, ¿cómo es currar hoy como copresentador del programa a la vera de Risto Mejide?



Maravilloso, porque además de ser un gran amigo es un gran profesional, muy generoso en el terreno televisivo, es un placer.

El amor, el desamor, las declaraciones… siempre enganchan a buena parte de los espectadores y los convierte en fieles consumidores de este producto televisivo. Espectadores siendo testigos de vidas ajenas. Copresentas el programa pero, ¿te ves pidiéndole matrimonio a tu novia, declarándote o rechazando a alguien en TV?



Yo no me veo haciendo eso, pero porque no va con mi personalidad, soy muy reservado con mi vida privada, tanto en redes como en prensa. Pero me encanta cuando lo hacen otros, creo que un anónimo haciendo algo así le da un toque de espectacularidad que no se lo daría ningún famoso, porque ya estamos acostumbrados a verlos en la tele.

¿Cuál es la historia que más te ha impactado de All you need is love… o no?

Pues una de las más emotivas fue la de Amar, el chico sirio que se reencontró con su madre. Hubo que hacer un gran esfuerzo por parte del programa para poder traer a la madre.

¿Consumes mucha televisión? ¿Qué opinas de la parrilla televisiva de nuestro país?

Pues no tengo mucho tiempo para consumir televisión, la verdad, así que no sé si podría dar una opinión muy válida al respecto, pero opino que en España tenemos la televisión y la radio que nos merecemos. Si no hubiese público, no habría cierto tipo de programas.

La pasión por la música te llevó de viaje a San Francisco y la estancia duró más de lo previsto. Etapa que concluye con un disco, Andrew Pollack. ¿Qué destacarías de quellos dos años? ¿Volverías hoy sobre tus pasos?

Volvería sin pensarlo, lo disfruté muchísimo y crecí mucho tanto a nivel musical como personal. Sigo componiendo y tocando así que no descarto una carrera musical (ríe).

¿Y como público? ¿Cuál ha sido el mejor directo que has vivido?



Pues el mejor directo siempre es el último, pero como destacable elegiría la primera grabación del Club de la comedia, fue apoteósico y significó un antes y un después en mi carrera como cómico.

El “amor” y el “odio” que le solemos tener a los personajes públicos suele traducirse en fenómeno fan y fenómeno hater. Son como los perseguidores de todo. Como cantante, humorista y compositor (y como el personaje público que eres), ¿qué opinas de los haters?



Pues no opino sobre ellos porque bastante tienen con lo suyo. Una persona que necesita llamar la atención de esa manera tiene que tener muchos problemas psicológicos, espero que se traten y que mejoren, de corazón.

Si tuvieras que elegir entre que hablen mal de David Guapo o que, directamente, no hablen, ¿qué elegirías?

Si tuviera que elegir eso seguramente estaría haciendo algo mal.

El polo contrario podría ser el fenómeno fan. ¿Son en realidad polos tan opuestos como parecen? ¿Cómo recuerdas hoy una vida sin fans?



Sí, son opuestos. El fan te lo da todo a cambio de ser tú mismo, eso no tiene precio. Una vida sin fans existe, pero creo que todos tenemos como mínimo uno: tu abuela, tu madre, tu pareja, tus hijos… La gente que te quiere suelen ser fans incondicionales que te apoyan en todo lo que emprendas. Así que no creo que nadie pueda ser feliz sin un fan como mínimo.

Ya te digo (en 2008); El club de la comedia (2011 – 2012) y Sé lo que hicisteis… (2011); Tu Cara Me Suena (2016 – 2017); ahora, All you need is love… o no. A lo que sumamos todos los monólogos que te respaldan y tu paso por cine y radio. ¿Cómo recuerdas estos años? ¿Cuál ha sido el mayor punto inflexión en tu carrera?

Pues el mayor punto de inflexión fue sin duda El club de la comedia, donde me di a conocer como monologuista y donde noté por primera vez en mi carrera un tirón mediático. Ahora queda mucho por hacer, me apetece mucho el cine, muchísimo, así que a ver a dónde me lleva el público, que al final es el que decide.

Oye, David Callejón mola como nombre artístico… ¿Por qué no lo elegiste?

Porque le quedaba mejor a mi primo el futbolista (risas).

