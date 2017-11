Entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre los Cines Girona de Barcelona albergarán la primera edición de Dart, el primer festival de cine documental de España que centra su interés en acercar el arte contemporáneo al gran público a través del cine. Se proyectarán diez documentales que girarán en torno a tres grandes ejes temáticos: la fotografía, el arte contemporáneo y la arquitectura.

En el apartado sobre el arte contemporáneo se proyectarán Julian Schnabel, A Private Portrait (Pappi Corsicato, 2017), sobre el artista neo-expresionista Julian Schnabel, estrella del panorama artístico del Manhattan de finales de los ochenta. El papel del comisario de arte se abordará en Harald Szeemann: Appunti Sulla Vita de un Sognatore (Giorgio Marino, 2016), un biopic italiano sobre este comisario, historiador y artista suizo.

La escultura tendrá su representación con Eva Hesse (Marcie Begleiter, 2016), sobre la pionera escultora estadounidense, que ha experimentado con varios materiales plásticos o fibras de vidrio. Maurizio Cattelan: Be Right Back (Maura Axelrod, 2016) explorará una las figuras más controvertidas del arte contemporáneo, cuyo objetivo siempre ha sido destruir los iconos ya existentes en lugar de crear unos nuevos.

Con motivo del centenario de su nacimiento también se proyectará The Lost Surrealist: Leonora Carrington (Teresa Griffiths, 2017), que explora la vida y la obra de esta británica, que fue última superviviente del movimiento Surrealista. Tania Libre (Lynn Hershman-Leeson, 2017) narrará la historia de la artista cubana Tania Bruguera, disidente que, mediante performances e instalaciones, retrata la realidad de su país de origen.

Sobre fotografía, sin duda la proyección más jugosa será la de Mapplethorpe, Look at the Pictures (Fenton Bailey y Randy Barbato, 2016), que explora el egocentrismo y las ambiciones de uno de los fotógrafos más revolucionarios y controvertidos que dio el siglo XX. Zimbelism (Jean François Gratton y Matt Zimbel, 2015) mostrará el proceso creativo del fotógrafo documental George Zimbel. Y Jaar, el Lamento de las Imágenes (Paula Rodríguez, 2017), observa el proceso creativo de Alfredo Jaar, artista conceptual chileno que ha abordado problemáticas sociopolíticas en diversos lugares del mundo, desde el golpe de estado de Chile hasta el genocidio de Ruanda.

Citizen Jane, The Battle for the City (Matt Tyrnauer, 2016) añadirá los temas sobre arquitectura y urbanismo al ciclo, relatando el enfrentamiento entre Robert Moses, el funcionario que rediseñó el área metropolitana de Nueva York, y Jane Jacobs, crítica con muchas de sus acciones.

Ocho de estos diez documentales tendrán en Dart su primer estreno en España. Los horarios y entradas para las proyecciones pueden consultarse aquí. El abono que permite el acceso a las diez proyecciones cuesta 25,25€ y se puede adquirir aquí.

Dart