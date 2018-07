En una época en la que lo reina en los conciertos es el estruendo, los fuegos artificiales y los múltiples recursos para mantener en alerta al espectador, Damien Rice se sigue plantando con su guitarra para acometer uno de los actos de mayor honestidad y crudeza que podamos ver hoy día en un concierto.

Lo demostró hace tres años cuando aterrizó en el Primavera Sound para presentar el que de momento sigue siendo su tercer y último álbum, My Favourite Faded Fantasy; lo volvió a demostrar hace un par con su actuación en el Cruïlla Barcelona; y muchos cuentan los días para verlo este verano en España en tres de los cuatro conciertos que tenía programados para la temporada estival: el 29 de julio en el los Jardines de Cap Roig en Barcelona y el 2 y el 8 de agosto, respectivamente, en Palma de Mallorca y la localidad menorquina de Mahón.

Ahora, habrá que sumar una fecha más a este verano español que se dará el irlandés, y llega sobre la alarma. Y es que por primera vez en los más de quince años que lleva de carrera, ofrecerá un concierto en Madrid. Será el jueves 20 de septiembre en el Teatro Circo Price, uno de los mejores espacios en donde se puede disfrutar de conciertos del perfil artístico de Rice. Esta fecha es, junto con las que ha confirmado en Budapest y Bucarest, una de las tres nuevas citas que acercarán al esquivo cantautor a escenarios europeos.

El concierto, organizado por el Primavera Sound, servirá no solo para repasar sus tres álbumes, sino también para poner en común ante el público madrileño la canción 100 Miles Across the Room, que compuso hace una década dentro de su proyecto 10 Days to Barcelona, en el que viajó de Dublín a Barcelona en coche escribiendo una canción al día.

Las entradas se podrán comprar este martes 24 de julio a partir de las 14h. en los canales del artista; y el jueves 26 a través de la web del Circo Price. Oscilarán precios de entre 25 y 60 € y todas las localidades serán numeradas.

Debut íntimo